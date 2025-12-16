Как бухгалтерским компаниям зарабатывать на услугах управленческого учета и сборки отчетности: узнаем от эксперта

17 декабря в Краснодаре состоится конференция БУХ.СОВЕТ 2026 с участием топовых экспертов России. Акцент мероприятия — на вопросах налоговой реформы, подготовки к новым рискам, возможностей для бухгалтеров.

Интересный разговор у нас получился с Оксаной Ткаченко: спикер конференции поделилась, как бухгалтерской компании выйти на новый уровень, предоставляя бизнесу услугу управленческого учета и сборки отчетности.

Оксана Ткаченко, кандидат экономических наук, МВА, МСФО, практикующий финансовый директор для бизнесов, автор статей и публикаций, амбассадор сервиса «Финансист».

— Оксана, расскажите немного об услуге управленческого учета и подготовки отчетности.

— Все привыкли, что бухгалтеры и бухгалтерские компании занимаются рутинными задачами: ведут бухгалтерский учет, рассчитывают налоги, выплачивают зарплаты… Конечно, это важно для руководителей и собственников бизнеса, но они нуждаются в бо́льшей детализации — дать ее может управленческий учет.

Управленческий учет — это та же самая финансовая отчетность, но с погружением в детали. Для руководства — это основа для принятия управленческих решений. По сути — это подробные данные:

о сильных и слабых местах бизнеса;

перспективных направлениях;

постановке целей и пути их достижения;

составлении гибкого планирования.

Например, управленческий учет дает понятную картину — у каких поставщиков лучше закупать товар, какая логистика дешевле, стоит ли бизнесу брать кредит и под какой процент, какое направление в компании дает самый высокий доход и т. д.

В этом плане бухгалтерские компании выступают в роли стратегов, аналитиков и консультантов для бизнеса. Наглядно показывают собственникам пути увеличения дохода.

— А чем управленческий учет отличается от бухгалтерского?

— Бухгалтерский учет обязателен по закону. А управленческий учет — это инициатива бизнеса, но как показывает практика, без него не стать конкурентоспособным.

Бухгалтерский учет — про налоги и отчетность, взаимодействие с контролирующими органами. Управленческий учет — про построение системы, оценку эффективности бизнеса, поиск путей развития бизнеса.

Бухгалтерский учет — это данные о компании в целом. Управленческий учет — аналитические срезы по направлениям, проектам, потребностям подразделений.

— Какую ценность могут дать бухгалтерские компании бизнесу, оказывая услугу управленческого учета?

Вести управленческий учет без специальных знаний — это извилистая дорожка, которая не приведет к хорошим результатам. Качество могут гарантировать только подготовленные специалисты.

Они обладают специальными знаниями и умеют:

составлять отчеты о финансовом состоянии компании;

анализировать финотчеты для управленческих решений;

оперировать показателями финансового анализа;

структурировать доходы и расходы, настраивать аналитику;

выстраивать бизнес-процессы;

находить пути для увеличения прибыли;

автоматизировать управленческий учет.

Управленческий учет для бухгалтерских компаний — это отдельная услуга и дополнительный доход. Услуга пользуется спросом у собственников, и в 2026 году тенденция сохранится.

— Какие советы можете дать бухгалтерам и бухгалтерским компаниям?

Иногда собственники бизнеса и руководители сами не понимают, что им нужен управленческий учет или ведут его неправильно.

Например, компания выросла, но продолжает вести учет на бумаге или в онлайн-таблицах. А правильно — перейти на автоматизацию, внедрить специализированные сервисы.

Задача бухгалтеров — убедить бизнес перевести основные процессы управленческого учета в специализированные сервисы.

Бухгалтерским компаниям на аутсорсе сложнее, им нужно:

научиться презентовать свои услуги;

найти и удержать клиентов;

правильно формировать прайс.

Как раз на конференции БУХ.СОВЕТ я подробно расскажу об услуге управленческого учета и сборки отчетности, поиске клиентов, автоматизации, ценообразовании. Приглашаю всех желающих прийти и послушать — руководителей, бухгалтеров, аутсорсеров. А пока давайте не раскрывать все секреты (*улыбается).

Что получат участники конференции БУХ.СОВЕТ 2026 в Краснодаре

БУХ.СОВЕТ 2026 — это своеобразный «круглый стол», за которым соберутся практикующие эксперты и поделятся своим взглядом на новые реалии будущего года:

обзор налоговых изменений;

оптимизация налоговой нагрузки;

ответы на вопросы про УСН и НДС;

опасности для бухгалтеров и новые возможности;

изменения в кадровом, воинском учете и персональных данных;

проверки ФНС.

У участников БУХ.СОВЕТА есть возможность задать вопросы экспертам и перенять опыт коллег-практиков. Присоединяйтесь к мероприятию, чтобы узнать о нововведениях и успеть к ним подготовиться!

Реклама: ИП Ткаченко Оксана Николаевна, ИНН: 230805941083, erid: 2W5zFGTRaRn