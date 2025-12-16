Как бухгалтерским компаниям зарабатывать на услугах управленческого учета и сборки отчетности: узнаем от эксперта
Интересный разговор у нас получился с Оксаной Ткаченко: спикер конференции поделилась, как бухгалтерской компании выйти на новый уровень, предоставляя бизнесу услугу управленческого учета и сборки отчетности.
Оксана Ткаченко, кандидат экономических наук, МВА, МСФО, практикующий финансовый директор для бизнесов, автор статей и публикаций, амбассадор сервиса «Финансист».
— Оксана, расскажите немного об услуге управленческого учета и подготовки отчетности.
— Все привыкли, что бухгалтеры и бухгалтерские компании занимаются рутинными задачами: ведут бухгалтерский учет, рассчитывают налоги, выплачивают зарплаты… Конечно, это важно для руководителей и собственников бизнеса, но они нуждаются в бо́льшей детализации — дать ее может управленческий учет.
Управленческий учет — это та же самая финансовая отчетность, но с погружением в детали. Для руководства — это основа для принятия управленческих решений. По сути — это подробные данные:
о сильных и слабых местах бизнеса;
перспективных направлениях;
постановке целей и пути их достижения;
составлении гибкого планирования.
Например, управленческий учет дает понятную картину — у каких поставщиков лучше закупать товар, какая логистика дешевле, стоит ли бизнесу брать кредит и под какой процент, какое направление в компании дает самый высокий доход и т. д.
В этом плане бухгалтерские компании выступают в роли стратегов, аналитиков и консультантов для бизнеса. Наглядно показывают собственникам пути увеличения дохода.
— А чем управленческий учет отличается от бухгалтерского?
— Бухгалтерский учет обязателен по закону. А управленческий учет — это инициатива бизнеса, но как показывает практика, без него не стать конкурентоспособным.
Бухгалтерский учет — про налоги и отчетность, взаимодействие с контролирующими органами. Управленческий учет — про построение системы, оценку эффективности бизнеса, поиск путей развития бизнеса.
Бухгалтерский учет — это данные о компании в целом. Управленческий учет — аналитические срезы по направлениям, проектам, потребностям подразделений.
— Какую ценность могут дать бухгалтерские компании бизнесу, оказывая услугу управленческого учета?
Вести управленческий учет без специальных знаний — это извилистая дорожка, которая не приведет к хорошим результатам. Качество могут гарантировать только подготовленные специалисты.
Они обладают специальными знаниями и умеют:
составлять отчеты о финансовом состоянии компании;
анализировать финотчеты для управленческих решений;
оперировать показателями финансового анализа;
структурировать доходы и расходы, настраивать аналитику;
выстраивать бизнес-процессы;
находить пути для увеличения прибыли;
автоматизировать управленческий учет.
Управленческий учет для бухгалтерских компаний — это отдельная услуга и дополнительный доход. Услуга пользуется спросом у собственников, и в 2026 году тенденция сохранится.
— Какие советы можете дать бухгалтерам и бухгалтерским компаниям?
Иногда собственники бизнеса и руководители сами не понимают, что им нужен управленческий учет или ведут его неправильно.
Например, компания выросла, но продолжает вести учет на бумаге или в онлайн-таблицах. А правильно — перейти на автоматизацию, внедрить специализированные сервисы.
Задача бухгалтеров — убедить бизнес перевести основные процессы управленческого учета в специализированные сервисы.
Бухгалтерским компаниям на аутсорсе сложнее, им нужно:
научиться презентовать свои услуги;
найти и удержать клиентов;
правильно формировать прайс.
Как раз на конференции БУХ.СОВЕТ я подробно расскажу об услуге управленческого учета и сборки отчетности, поиске клиентов, автоматизации, ценообразовании. Приглашаю всех желающих прийти и послушать — руководителей, бухгалтеров, аутсорсеров. А пока давайте не раскрывать все секреты (*улыбается).
Что получат участники конференции БУХ.СОВЕТ 2026 в Краснодаре
БУХ.СОВЕТ 2026 — это своеобразный «круглый стол», за которым соберутся практикующие эксперты и поделятся своим взглядом на новые реалии будущего года:
обзор налоговых изменений;
оптимизация налоговой нагрузки;
ответы на вопросы про УСН и НДС;
опасности для бухгалтеров и новые возможности;
изменения в кадровом, воинском учете и персональных данных;
проверки ФНС.
У участников БУХ.СОВЕТА есть возможность задать вопросы экспертам и перенять опыт коллег-практиков. Присоединяйтесь к мероприятию, чтобы узнать о нововведениях и успеть к ним подготовиться!
Реклама: ИП Ткаченко Оксана Николаевна, ИНН: 230805941083, erid: 2W5zFGTRaRn
