Как защитить капитал от инфляции: самое важное об инвестициях в 2026 году

Три макротренда 2026 года, которые зададут тон

1. Геополитическая стабилизация. Ожидается, что напряженность на международной арене будет плавно снижаться. Даже в позитивном сценарии быстрое разрешение сложных ситуаций маловероятно, но сам тренд на оживление и «оттаивание» уже формирует позитивный фон для российской экономики.

Это может привести к смягчению некоторых ограничений, открытию дополнительных возможностей для торговли и в целом — к притоку оптимизма на рынки.

2. Снижение ключевой ставки. Центральный банк взял курс на удешевление денег в экономике. Для инвестора это означает неизбежное снижение доходности по традиционным консервативным инструментам, таким как банковские депозиты. Поиск более эффективных способов сохранения и приумножения капитала станет необходимостью.

3. Рост роли технологий и AI. Цифровизация и искусственный интеллект перестают быть абстракцией и становятся драйверами реальной экономики. В 2026 году стоит ждать появления большего количества прикладных AI-решений, которые напрямую повлияют на эффективность и прибыльность компаний.