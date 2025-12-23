Ответственность маркетплейсов: как платформы помогают в защите товарных знаков

Что делать, если маркетплейс игнорирует претензии

Представим ситуацию. Правообладатель обнаружил на маркетплейсе товар другого селлера, который нарушает его права на товарный знак. Он подал жалобу, чтобы карточки товара конкурента заблокировали, но маркетплейс требование проигнорировал. Может ли правообладатель обратиться в суд с иском к маркетплейсу и потребовать компенсацию? Каковы перспективы такого спора?

По общему правилу, в России ответственность маркетплейсов за продажу контрафакта возможна, если площадка была уведомлена о нарушениях, но не приняла мер по их устранению. Однако напрямую привлечь к ответственности бывает сложно, так как чаще всего площадка выступает в качестве информационного посредника.

Этот статус означает, что площадка не обязана заранее отслеживать нарушения на своей платформе. Ее ответственность наступает только после получения вашего обоснованного уведомления и при условии бездействия.

Только в одном случае претензия или иск в адрес площадки — точно эффективное решение: если площадка реализует товар от своего имени. Вы же замечали товары, которые реализует сам маркетплейс? Если нарушение обнаружено в подобной карточке, шансы выиграть спор с площадкой велики.

Как правило, маркетплейсы прописывают в своих офертах и пользовательских соглашениях, что ответственность за нарушение прав третьих лиц несет продавец. И даже если площадку каким-то образом привлекут к ответственности, продавец будет обязан возместить ей убытки.

Ответственность для маркетплейса не наступит, если:

правонарушение совершила не сама площадка в качестве продавца;

администрация площадки не знала и не должна была знать о нарушении;

были своевременно приняты меры для прекращения нарушения или уточнения деталей ситуации.

«Принятие мер» включает не только удаление контента, но и оперативное реагирование на претензию.

Претензия маркетплейсу в случае нарушения авторских прав. Источник: Лирейт

Солидарная ответственность маркетплейса возможна только при его содействии нарушению, либо при наличии в оферте сведений об активной позиции площадки, что на практике случается почти никогда. Платформы дорожат своей репутацией, поэтому давно исключили «рисковые» пункты из оферт, набив «шишки».

Например, в 2022 году было вынесено решение, где Wildberries был привлечен к солидарной ответственности как соучастник нарушения, который выступил активной стороной в процессе продажи контрафактного товара. Суд изучил публичную оферту и правила ВБ и установил, что компания не является пассивным техническим посредником, а берет на себя активные функции.

По действующей тогда оферте ВБ совершал сделки по реализации товара от имени и за счет продавца. ВБ мог самостоятельно изменять розничную цену товара, применяя скидки, без предварительного согласования с продавцом, а также оставлял за собой право удалять любую информацию, которая, по его мнению, нарушает закон или права третьих лиц.

Это означает, что платформа осуществляла контроль над размещаемым контентом. ВБ выступал получателем денежных средств и использовал товарный знак в рекламе. Таким образом, площадка была прямо заинтересована и участвовала в использовании спорного обозначения в коммерческих целях.

Делаем вывод, что предъявлять требования к маркетплейсу можно только тогда, когда он нарушил ваши права, выставив товар от своего имени, когда ваша претензия осталась без ответа, анализ документов показывает, что площадка занимает активную позицию, или при наличии неопровержимых доказательств обращение было отклонено.

Например, в деле №А41-62690/22 суд первой инстанции привлек Wildberries к ответственности и взыскал с него 500 000 ₽ компенсации. Суд согласился, что ВБ — посредник, но он не исполнил условия для освобождения от ответственности по ст. 1253.1 ГК. ВБ получил претензию 21.07.2022 года, а доказательства удаления контрафактного товара представил только от 16.09.2022 года (через 2 месяца).

По своей же оферте на момент нарушения ВБ обязан был запросить у продавца документы за 3 рабочих дня, а если их нет — заблокировать товар. Этого сделано не было. Суд учел длительность нарушения, потенциальный ущерб репутации истца и коммерческую выгоду ВБ от продаж на его площадке. Сумма в 500 000 ₽ признана разумной.

Wildberries проиграл, потому что, будучи посредником, он слишком долго тянул с удалением контрафакта и не выполнил процедуры, которые сам же установил. Это решение первой инстанции. Его Wildberries обжаловал в апелляции. Апелляция это решение подтвердила, добавив критики в адрес ВБ за то, что он не фиксировал факт удаления товара. Таким образом, конечный итог по этому делу — компенсация с ВБ взыскана.

В остальных случаях иск будет проигрышным. Лучше подавать его в отношении продавца, который напрямую нарушает ваши права на площадке.

Если вы попали в ситуацию, когда ваша жалоба не удовлетворена маркетплейсом, действуйте:

Подготовьте доказательства владения правами . Например, свидетельства о регистрации товарного знака, патенты, исходники фото и видео.

Соберите доказательства нарушения . Например, скриншоты, ссылки.

Составьте детальную претензию. Решая, подавать претензию к продавцу или к маркетплейсу, стоит оценить, какой результат хотите получить, как легче его добиться.

Используйте официальные каналы связи , например, почту. Это относится как к продавцу, так и к маркетплейсу. Если жалоба через официальную форму не была эффективной, нужно направить документы на официальный адрес, зафиксируя получение.

Подайте заявление в правоохранительные органы . Материалы проверки часто становятся сильным подспорьем в гражданском суде. Это крайний случай, когда самостоятельно добиться справедливости невозможно.

Подготовьте иск к платформе или продавцу. Подают иск обычно к продавцу, а маркетплейс привлекается в качестве третьего лица, но площадка тоже может стать ответчиком, если есть основания для прямой ответственности за бездействие, о чем мы говорили выше.

Помните, что в судебной практике суды учитывают факт формальной реакции платформы. Если маркетплейс, получив жалобу, направил правообладателю запрос о предоставлении подтверждающих документов, и правообладатель не ответил, суд может счесть, что платформа приняла меры для уточнения ситуации и действовала добросовестно, оставив за ней статус информационного посредника.

Получается, если площадка формально отреагировала, запросив дополнительные доказательства, то этим она сняла с себя обвинения в полном бездействии.

Законодательство в этой области развивается, усиливая ответственность маркетплейсов. С апреля 2026 года маркетплейсы в рамках распоряжения Правительства будут интегрированы с базами данных Роспатента. Контроль усилится. Площадкам будет легче проверять продавцов, карточки товаров и сами товары на нарушения. Ответы на претензии будут приходить быстрее, а многим недобросовестным продавцам придется убрать свои товары с онлайн-витрины.

Изменения в работе маркетплейсов в рамках распоряжения Правительства от 29.11.2025 № 3523-р

Платформы, в свою очередь, инвестируют в технологии для выявления контрафакта. При получении вашей жалобы маркетплейс обязан отреагировать: запросить документы у нарушителя или у вас, провести проверку по обращению и принять законное и обоснованное решение.

На практике часто принимаются противоречивые решения, поэтому стоит проконсультироваться с юристом, чтобы оценить шансы на победу при спорах с платформой.