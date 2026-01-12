Налоговая реформа – 2026: кого проверят первыми и как сохранить бизнес в новых условиях

Главные изменения: что ждет бизнес

Реформа несет несколько системных изменений. Первое и самое ощутимое — повышение ставок. Увеличение базовой ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%, на первый взгляд, является не таким уж и глобальным, однако в длинных цепочках поставок такое нововведение может значительно сократить маржу и повлиять на конечную цену товара.

Второй удар нанесен по упрощенной системе налогообложения. Право на освобождение от НДС, вероятно, получат только компании с оборотом менее 20 млн рублей в год вместо нынешних 60 млн. Это вынудит многих перейти на общую систему налогообложения (ОСНО) со всей ее сложностью.

Третье и, возможно, наиболее масштабное изменение — тотальная цифровизация. Налоговая служба внедряет системы автоматического сопоставления операций и электронные уведомления. Сроки подачи данных и расчеты будут контролироваться алгоритмами.