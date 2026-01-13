По традиции в России Старый Новый год отмечают с 13 на 14 января. Откуда появился этот праздник и почему так называется. Какие традиции и приметы с ним связаны, как правильно встретить.

Старый Новый год в 2026 году в России традиционно отмечают в ночь с 13 на 14 января. Праздник связан с расхождением календарей, народными традициями завершения новогоднего цикла и многочисленными приметами о достатке, погоде и удаче в новом году.

Старый Новый год — что за праздник

Старый Новый год — это Новый год по старому юлианскому стилю, который в России и ряде других стран до сих пор отмечают в ночь с 13 на 14 января. Праздник появился из‑за расхождения между юлианским и григорианским календарями, когда в 1918 году страна перешла на новый стиль, а церковь и народные традиции еще долго опирались на старые даты.

Отсюда и ответ на вопрос, откуда взялся Старый Новый год: это исторический след календарной реформы, которая «сдвинула» Новый год на 1 января, но оставила в культуре и церковной жизни прежнюю дату по старому стилю. А почему Старый Новый год 13 января, а не в другое число, объясняется просто: разница между календарями составляет 13 дней, поэтому старостильный Новый год теперь выпадает на ночь 13 – 14 января по современному летоисчислению.

Сегодня Старый Новый год — неофициальный, но очень любимый семейный праздник. Это повод вновь загадать желания, собрать гостей и тихо завершить новогодние каникулы.

Когда празднуется Старый Новый год

В 2026 году Старый Новый год в России отмечают в ночь с 13 на 14 января, как и в другие годы после календарной реформы. Традиционно празднование начинается вечером 13 января: накрывают стол, собирают близких, а в полночь поднимают бокалы «за Старый Новый год».

В народном календаре 13 января называют Щедрым вечером, а 14 января — днем Василия Великого. Это накладывает свои особенности на обряды, угощения и приметы, связанные с достатком и урожаем.

Традиции и приметы на Старый Новый год

Старый Новый год связан со Святками, поэтому в этот вечер переплетаются христианские и народные обычаи. Главные традиции — щедрые застолья, колядки и щедровки, гадания, семейные встречи и своеобразная «коррекция» новогодних желаний.

Васильев день

14 января в церковном календаре — день святителя Василия Великого, поэтому в народе говорят о Васильевом дне и связывают его с достатком, урожаем и благополучием дома. В этот день хозяева старались как можно богаче накрыть стол и угостить гостей, чтобы год прошел сыто и без нужды.

Щедровки

Щедровки — это короткие обрядовые песни‑поздравления, с которыми дети и молодежь ходят по домам в Щедрый вечер, славят хозяев и желают им богатого года. В ответ щедровальщиков угощают сладостями, выпечкой и мелкими подарками, считая, что щедрость к гостям принесет удачу в дом.

Пример щедровки:

«К вам пришли мы на порог

В этот Старый Новый год:

Поздравлять и щедровать

И щедрот вам всех желать.

Ну, а нам рулет, сгущенку,

И конфетку, и тушенку.

Коль все сытыми уйдем,

Будет ваш богатым дом!»

Застолье

Староноворогодний стол стараются сделать сытным, но более «домашним» и спокойным, чем в ночь на 1 января. Часто достают оставшиеся новогодние заготовки, пекут пироги, готовят мясные блюда и традиционные вареники.

Нередко хозяева говорят, что «допраздновывают» все, что не успели за новогоднюю ночь, и окончательно прощаются с праздничными выходными.

Приметы

С праздником связано много народных примет.

Если ночь с 13 на 14 января ясная и звездная — к богатому урожаю и удачному году.

Сильный снег и мороз — к хорошему урожаю хлеба и «сытому» году.

Нельзя ругаться, ссориться и давать деньги в долг: считается, что так можно «перенести» конфликты и нужду на весь год.

Что готовят на Старый Новый год

Кухня Старого Нового года сочетает щедрый праздничный стол и старинные обряды с своеобразной «магией» еды. Во многих семьях повторяют любимые новогодние блюда, но добавляют специальные угощения — свиные блюда, вареники с сюрпризами, блины и пироги.

Блюда из свинины

Васильев день традиционно связывали со свиньей как символом достатка. Поэтому на стол часто ставили жаркое из свинины, колбасы, запеченные рульки или окорока.

Считалось, что чем «богаче» мясное угощение, тем удачнее будут хозяйственные дела и урожай в новом году.

Вареники с предсказаниями

Один из самых любимых обычаев — варить вареники с сюрпризами. Внутрь нескольких штук заворачивают «знаки» будущего: монету, боб, сахар, соль, фасоль, крупу или кусочек теста, а по начинке гадают, каким будет год.

Например, монета сулит прибыль, сахар — «сладкую» жизнь, зерно — хороший урожай или пополнение в семье, а пустой вареник может означать спокойный, без особых перемен год.

Блины и пироги

Блины и пироги на Старый Новый год символизируют солнце, достаток и тепло домашнего очага. Хозяйки пекут открытые пироги с мясом, капустой, ягодами или творогом, а также толстые блины, которыми угощают гостей и колядующих.

Что нельзя делать на Старый Новый год

Запреты и ограничения в этот день связаны с представлениями о «модели» будущего года.

Не рекомендуется ссориться, сквернословить и выяснять отношения — считается, что конфликтный вечер принесет ссоры на весь год.

Также не советуют подметать вечером и выносить мусор, чтобы «не вымести» удачу из дома. Нежелательно давать и брать деньги в долг, чтобы весь год не проходил в долгах и нужде.

Считается плохим знаком серьезно убираться и стирать: такие дела лучше перенести на другие дни после праздника.

Старый Новый год в других странах

Помимо России, Старый Новый год отмечают в нескольких странах Восточной Европы, на Кавказе и Балканах, где долго сохранялся юлианский календарь. Праздник в той или иной форме отмечают в Беларуси, Украине, Сербии, Черногории, Северной Македонии, Грузии и в отдельных общинах диаспоры по всему миру.

В каждой традиции свои акценты: где‑то больше внимания уделяют народным маскарадным шествиям, где‑то — колядкам и уличным гуляньям. Общий смысл при этом остается единым — тихое завершение новогоднего цикла и надежда на благополучный год.

Старый Новый год — выходной или нет

В России Старый Новый год не является официальным выходным днем, его нет в перечне государственных праздников, закрепленных Трудовым кодексом. Однако фактически многие все еще находятся на каникулах или берут отгулы, поэтому вечер 13 января часто проводят как полноценный домашний праздник.

Для тех, кто уже вышел на работу, Старый Новый год становится скорее вечерним семейным событием. После рабочего дня накрывают небольшой стол, смотрят новогодние записи и подводят итоги уже начавшегося года.