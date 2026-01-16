Утренний бухгалтер № 6045. При подсчете лимита в 20 млн руб. для НДС на УСН учитывают совокупный доход со всех режимов

Статьи

— Утренний бухгалтер № 6044. Штрафы за незаконное предпринимательство хотят поднять до 1,5 млн руб.

Если закон примут, штраф увеличится в пять раз — сейчас он составляет 300 тыс. руб.

— По какой форме ИП на УСН сдать декларацию за 2025 год

ИП должны отчитаться по упрощенке до 27 апреля 2026 года (обычный срок — 25 апреля, но этот день выпал на субботу). В ноябре 2025 года ФНС утвердила новую форму декларации, но в силу она вступит только 1 марта 2026 года. Как же отчитаться, если вы хотите сдать отчет раньше?

— Сколько можно снимать наличных с карты в 2026 году: лимиты, риски

Рассказываем, сколько средств можно снимать в разных банках.

— Можно ли продать машину, если она находится в залоге у банка

Продажа автомобиля в залоге требует соблюдения определенной процедуры и согласования с банком. Разбираемся, как правильно оформить сделку, избежать рисков и защитить свои права при реализации заложенного транспорта.

— Как цессионарию отразить в декларации по НДС приобретение права требования по займу

По договору переуступки права требования (цессии) одна сторона покупает у другой задолженность и становится новым кредитором. Рассказываем, в каком разделе и как отражать операции по этому договору.

— Может ли ИП получать оплату от физлиц на личный счет

В некоторых случаях ИП может понадобиться принимать оплату на личный счет. Это сопряжено с рисками как со стороны ФНС, так и со стороны банков. Рассказываем, что стоит учесть при таких расчетах.

— Как оприходовать в бухгалтерском и налоговом учетах лицензию на ПО

Если организация купила лицензию на программное обеспечение, то такую операцию нужно отразить в бухгалтерском и налоговом учетах. Рассказываем, как это правильно сделать.

— Нейросети для создания презентаций: лучшие сервисы 2026 года

Обзор нейросетей для презентаций в 2026 году: Gamma, Beautiful.ai, Presentacium, SlidePoint, SimpleSlide. Возможности, форматы экспорта, тарифы и сводная таблица для выбора сервиса.

— Самостоятельность как тренд: почему поколение Z массово выбирает проектный, а не наемный труд

Удаленная работа — это уже не «временная подработка». Это уже давно сложившийся способ жизни и заработка. По данным разных международных опросов, примерно 43% представителей поколения Z в той или иной форме участвуют в гиг-экономике, а более половины рассматривают совмещение найма и фриланса как реальную стратегию карьерного роста.

— Лизинг для ИП: что это такое, зачем нужен, плюсы и минусы

Лизинг нередко называют альтернативой кредиту для индивидуальных предпринимателей. Но так ли это на самом деле? Рассказываем, что такое лизинг, зачем он нужен и какие преимущества и недостатки у него есть.

— Как изменить трудовой договор с сотрудником: пошаговая инструкция

Работодатель вправе изменить условия трудового договора в одностороннем порядке. Но это возможно не всегда. Как изменить трудовой договор с сотрудником в соответствии с ТК — рассказали в статье.

— Какие бывают удержания из заработной платы и как их оформляют

Из зарплаты сотрудников удерживают не только НДФЛ, но еще и алименты, материальный ущерб и другие платежи. Рассказываем, какие бывают удержания и как их оформляют.

— Как зарегистрировать ИП в 2026 году: инструкция

Рассказываем, как все сделать быстро и не потратить вагон времени на мытарства с бумажками. Отметим, что глобальных изменений в процедуре регистрации ИП по сравнению с 2025 годом не произошло.

— ЕНП-уведомления по УСН в 2026 году

Сдавать уведомления по ЕНП надо только на авансовые платежи при условии, что они есть к уплате.