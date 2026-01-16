Утренний бухгалтер № 6045. При подсчете лимита в 20 млн руб. для НДС на УСН учитывают совокупный доход со всех режимов

ФНС опубликовала разъяснения по расчету лимита для НДС при использовании УСН и совмещении режимов.
Роструд: в общем случае последний рабочий день считается днем увольнения, но есть исключения.
ФНС рассказала, что количество чеков при получении предоплаты зависит от ее размера и системы налогообложения.
Если сотрудник сменил паспорт, то он уведомляет военкомат только в некоторых случаях.
С 2027 года банки будут отчитываться о снятии наличных без согласия клиентов.
Разборы законов
— ВЭД-2026. Конспект практической консультации с видео
Обсудили все самые острые вопросы импорта товаров в 2026 году, актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами, а также штрафные санкции за несоблюдение законодательства.
— Что делать с зарплатой, НДФЛ и страховыми взносами умершего сотрудника. Мини-курс
Нужно ли начислять страховые взносы на зарплату умершего работника? Рассказываем по порядку.
— Командировка не состоялась: как учесть расходы и оформить документы
Для грамотного учета расходов по отмененной командировке нужно правильно действовать компании и сотруднику. Разберем порядок действий.
— Премия при отмене дисциплинарного взыскания: платить или нет
Суд разобрал ситуацию, которая может касаться любого работодателя и любого сотрудника. И вынес вердикт: дисциплинарное взыскание отменено — премию работнику надо выплатить.
— Как корректно рассчитать срок на выставление счета-фактуры. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как рассчитать срок на выставление счета-фактуры и могут ли отказать в вычете НДС при просрочке выставления документа.
🎁 Дарим подарки на Старый Новый год!
🥳 Новые подарки в честь Старого Нового года!
ФСБУ-2026: практическая консультация с аудитором Анной Тетерлевой
Дата проведения: 16 января, пятница
Мастер-класс Проверка должной осмотрительности контрагентов на Клерк.ру. Ходатайство о снижении штрафа
Дата проведения: 19 января, понедельник
Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов
Дата проведения: 20 января, вторник
Кадры, воинский учет и персональные данные – 2026: практическая консультация с экспертом Еленой Пономаревой
Дата проведения: 21 января, среда
Финансовое планирование для бухгалтера: ключевые таблицы и рабочие инструменты
Дата проведения: 22 января, четверг
Статьи
— 15 января— какой сегодня праздник отмечают в России и мире
15 января — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с 15 января и кто из известных людей родился в этот день.
— Утренний бухгалтер № 6044. Штрафы за незаконное предпринимательство хотят поднять до 1,5 млн руб.
Если закон примут, штраф увеличится в пять раз — сейчас он составляет 300 тыс. руб.
— По какой форме ИП на УСН сдать декларацию за 2025 год
ИП должны отчитаться по упрощенке до 27 апреля 2026 года (обычный срок — 25 апреля, но этот день выпал на субботу). В ноябре 2025 года ФНС утвердила новую форму декларации, но в силу она вступит только 1 марта 2026 года. Как же отчитаться, если вы хотите сдать отчет раньше?
— Сколько можно снимать наличных с карты в 2026 году: лимиты, риски
Рассказываем, сколько средств можно снимать в разных банках.
— Можно ли продать машину, если она находится в залоге у банка
Продажа автомобиля в залоге требует соблюдения определенной процедуры и согласования с банком. Разбираемся, как правильно оформить сделку, избежать рисков и защитить свои права при реализации заложенного транспорта.
— Как цессионарию отразить в декларации по НДС приобретение права требования по займу
По договору переуступки права требования (цессии) одна сторона покупает у другой задолженность и становится новым кредитором. Рассказываем, в каком разделе и как отражать операции по этому договору.
— Может ли ИП получать оплату от физлиц на личный счет
В некоторых случаях ИП может понадобиться принимать оплату на личный счет. Это сопряжено с рисками как со стороны ФНС, так и со стороны банков. Рассказываем, что стоит учесть при таких расчетах.
— Как оприходовать в бухгалтерском и налоговом учетах лицензию на ПО
Если организация купила лицензию на программное обеспечение, то такую операцию нужно отразить в бухгалтерском и налоговом учетах. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Нейросети для создания презентаций: лучшие сервисы 2026 года
Обзор нейросетей для презентаций в 2026 году: Gamma, Beautiful.ai, Presentacium, SlidePoint, SimpleSlide. Возможности, форматы экспорта, тарифы и сводная таблица для выбора сервиса.
— Самостоятельность как тренд: почему поколение Z массово выбирает проектный, а не наемный труд
Удаленная работа — это уже не «временная подработка». Это уже давно сложившийся способ жизни и заработка. По данным разных международных опросов, примерно 43% представителей поколения Z в той или иной форме участвуют в гиг-экономике, а более половины рассматривают совмещение найма и фриланса как реальную стратегию карьерного роста.
— Лизинг для ИП: что это такое, зачем нужен, плюсы и минусы
Лизинг нередко называют альтернативой кредиту для индивидуальных предпринимателей. Но так ли это на самом деле? Рассказываем, что такое лизинг, зачем он нужен и какие преимущества и недостатки у него есть.
— Как изменить трудовой договор с сотрудником: пошаговая инструкция
Работодатель вправе изменить условия трудового договора в одностороннем порядке. Но это возможно не всегда. Как изменить трудовой договор с сотрудником в соответствии с ТК — рассказали в статье.
— Какие бывают удержания из заработной платы и как их оформляют
Из зарплаты сотрудников удерживают не только НДФЛ, но еще и алименты, материальный ущерб и другие платежи. Рассказываем, какие бывают удержания и как их оформляют.
— Как зарегистрировать ИП в 2026 году: инструкция
Рассказываем, как все сделать быстро и не потратить вагон времени на мытарства с бумажками. Отметим, что глобальных изменений в процедуре регистрации ИП по сравнению с 2025 годом не произошло.
— ЕНП-уведомления по УСН в 2026 году
Сдавать уведомления по ЕНП надо только на авансовые платежи при условии, что они есть к уплате.
⚡Сегодня старт нового потока!
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
