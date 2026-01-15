Роструд: последний рабочий день – это день увольнения, но есть исключения
Роструд напомнил, что нужно сделать в день увольнения работника. Ему должны выдать (ст. 66 ТК):
приказ об увольнении – ознакомить под роспись, по запросу выдать заверенную копию;
трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности – обязательно;
заверенные копии документов, связанных с работой – по письменному заявлению.
Также нужно полностью рассчитаться с работником (ст. 140 ТК): выплатить зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, выходное пособие (если положено) и другие выплаты.
Последний рабочий день – это день увольнения, напомнило ведомство.
Но есть исключения – случаи, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК или иным ФЗ, сохранялось место работы (должность).
