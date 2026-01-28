Переход на балансовый метод учета разниц ПБУ 18/02 в SAP. Реализация и особенности

В системах SAP (R/3, ERP, S/4HANA) решение для учета налога на прибыль и налоговых разниц всегда выделялось уникальностью. Вендором оно предоставляется в виде best practice, содержащего набор инструментов и описания того, как это может быть реализовано, — типовое проектное решение (ТПР). Цель такого подхода очевидна — обеспечение максимальной гибкости, а среди причин есть две ключевых:
во-первых, данный вид налога крайне зависим от специфики конкретного предприятия (его вида деятельности, особенностей бизнес-процессов и пр.);
во-вторых, постоянные изменения законодательства.
Именно по этим причинам многие компании неохотно идут на значительные изменения в этом решении. Например, в учете налоговых разниц согласно ПБУ 18/02 продолжают использовать классический (затратный) метод учета налоговых разниц несмотря на то, что последняя версия стандарта ПБУ 18/02 обязательна к применению еще с 2020 года.
Предполагаемые затраты на реализацию (или переход) кажутся существенными в сравнении с возможными выгодами. Однако необходимо принять во внимание то, что они значительно сократят трудозатраты специалистов по налогу, избавив от необходимости на регулярной основе готовить дополнительные расшифровки с пояснениями для аудиторов о возникающих разницах в учете.
В этой статье рассмотрим, какие методы учета применяются, в чем их отличие, а главное, поделимся своим опытом реализации в системах SAP.
Про методы учета налоговых разниц и их отличия
Сразу стоит упомянуть, что в самом Положении по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» ПБУ 18/02 (далее ПБУ) описания методов нет. Названия, встречающиеся в интернете, отражают то, как следует учитывать временные разницы в разных редакциях ПБУ.
В версии ПБУ до изменений от 20.11.2018 N 236н (вступили в силу с 2020 года) временным разницам дается следующее описание:
«Для целей Положения под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль — в другом или в других отчетных периодах».
Таким образом, для расчета временных разниц требуется организовать раздельный учет доходов и расходов для целей БУ и расчета налога на прибыль (НУ). Такой метод часто называют затратным и/или классическим. Именно его реализация описана в ТПР и применяется в подавляющем большинстве SAP-систем.
Данное определение есть и в новой редакции, однако тут оно дополнено следующим:
«…Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения».
Теперь для расчета временных разниц нужно реализовать раздельный учет балансовой стоимости активов (обязательств).
Простым примером, наглядно демонстрирующим разницу в подходе, является учет основных средств. При реализации учета разниц и налога на прибыль классическим методом начисление (расчет) разниц производится на сумму амортизации. При балансовом методе временная разница (ВР) рассчитывается не от амортизации, а от разницы в балансовой (остаточной) стоимости объекта ОС в областях оценки БУ и НУ.
В упрощенном виде это также означает, что многие разницы, которые при затратном методе относились к категории постоянных, становятся временными (ведь остаточная стоимость ОС стремится к нулю).
Анализируя подход к учету постоянных разниц (ПР), можно встретить утверждение о том, что при балансовом методе учета есть только временные разницы. Это утверждение верно лишь отчасти. Описание ПР присутствует в ПБУ, и их определение в последней версии никак не изменилось. Однако сумму рассчитанных постоянных разниц не требуется отражать на отдельных счетах.
По итогу имеем следующее:
Затратный метод учета
Балансовый метод учета
Расчет постоянных и временных разниц путем сравнения доходов и расходов, признаваемых в бухгалтерском учете и в целях налога на прибыль.
Расчет временных разниц путем сравнения балансовой стоимости активов (обязательств) с их налоговой величиной.
Формирование отчетных показателей строится на основе «условного расхода по налогу на прибыль».
Формирование отчетных показателей строится на основе величин текущего и отложенного налога на прибыль.
Про особенности реализации балансового метода в SAP в частности
Рассмотрим подход к учету налоговых разниц балансовым методом, опираясь на решение, которое мы разработали, внедряем и сопровождаем на своих проектах.
Решение по налогу на прибыль — единственное из российской локализации, на которое прекращение официальной поддержки SAP никак не отразилось. SAP не поставляет готового в привычном понимании решения (к примеру, аналогичного решению по НДС), предоставляя лишь набор инструментов для ведения иерархии, формирования XML-формы декларации, расчета сумм убытков от реализации, формирования проводок и т. д.
С одной стороны, такой подход позволяет спроектировать и внедрить решение, которое на 100% будет отвечать всем требованиям бизнеса и особенностям системы. С другой стороны, достижение такого результата требует хорошего понимания архитектуры модулей SAP и их взаимодействия, а главное, наличия опыта реализации подобных решений на проектах в разных областях (retail, производство), в разных версиях SAP (ERP 6, S/4 Hana).
Двух идентичных решений по налогу на прибыль и ПБУ 18/02 нет, т. к. нет двух систем с полностью идентичными бизнес-процессами и их настройками.
Еще одной важной особенностью реализации учета налоговых разниц в системах SAP является возможность одновременного ведения учета обоими методами с оговоркой, что проводки ПР/ВР в учет будут делаться только по одному из вариантов. Это может быть полезным при переходном периоде с одного метода на другой или для предоставления дополнительной информации о принимаемых/не принимаемых суммах доходов и расходов. При этом свести данные результатов расчета обоих методов в один отчет для сверки не выйдет.
Сравнивая реализацию методов учета в SAP, можно выделить следующие ключевые аспекты:
Затратный метод учета
Балансовый метод учета
Требуется реализовать раздельный учет доходов и расходов в системе.
Требуется реализовать раздельный учет балансовой стоимости активов и обязательств в системе.
Определение источников разниц производится одновременно с классификацией доходов и расходов для целей налога на прибыль.
Требуется отдельная классификация объектов активов и обязательств.
Требует классификации постоянных и временных разниц.
Требует классификации только временных разниц.
Для целей учета и отчетности, как правило, требуется реализовать большое количество отчетных форм (регистров) отдельно по каждому виду доходов и расходов (учета прямых затрат, нормируемых расходов).
Для целей учета и отчетности требуется минимальный объем отчетных форм (регистров).
Сам бизнес-процесс учета разниц балансовым методом схож с классическим.
В отличие от затратного метода учета разниц, расчет и формирование проводок при балансовом методе могут выполняться независимо от расчета данных по налогу на прибыль, что в некоторых случаях позволяет сократить время закрытия периода.
Рассмотрим данные этапы более подробно.
Формирование раздельной стоимости активов (обязательств)
На данном этапе производится формирование базы для дальнейшего расчета налоговых разниц. Все операции в системе классифицируются по статьям активов (обязательств) и дополнительным аналитическим показателям. Статьи активов (обязательств) являются ядром всего решения по учету разниц балансовым методом. Готового перечня статей ни в ПБУ, ни в налоговом кодексе нет. Он готовится в соответствии со спецификой предприятия.
При разработке статей, помимо требований бизнес-пользователей (бухгалтеров, аудиторов, методологов) и специфики системы (версия, каким образом реализован параллельный учет в SAP), необходимо учитывать следующие факторы:
в каких отчетах необходима данная информация (их структура и требования);
какие проверки должны быть сделаны (особенно актуально для систем, в которых параллельный учет реализован с применением FI-SL регистров);
каким образом в дальнейшем будут вноситься изменения в иерархию (добавление новых, дробление или детализация имеющихся, блокировка);
где еще может быть использована данная аналитика.
Мы предпочитаем реализовывать классификацию в иерархическом представлении. Это позволяет решать часть задач через глубину иерархии, а также является более привычным для пользователей решением.
Вторым, но не по значимости, показателем при формировании базы является определение объекта учета балансовой стоимости. В качестве объекта в системе SAP могут выступать ОС/НМА, РБП, контрагент/договор, материал/группа материалов и т. д.
В зависимости от его выбора процесс формирования базы разниц может быть дополнен решениями для обогащения.
К примеру, для объекта учета ОС/НМА (FI-AA) необходимо решение для реклассификации и обогащения данных периодических проводок (ASKBN) и амортизации, поскольку данные операции проводятся в SAP в агрегированном виде.
Расчет данных разниц ПБУ 18/02
На данном этапе выполняется:
перенос и уплотнение значений базы для расчета разниц в разрезе аналитических признаков (статей, кодов объектов);
расчет показателей для целей формирования отчетных форм и проводок.
Данный этап хорошо знаком всем, кто уже применяет решение по расчету налога на прибыль. Как и в затратном методе, в своем решении мы используем механизмы сведений. Это обеспечивает максимальную гибкость, что крайне важно при дальнейшей эксплуатации решения.
Формирование отчетности и проводок ПБУ 18/02
Если на проекте нет специфичных требований, то для настройки и формирования проводок ПБУ 18/02 используются транзакции, поставляемые SAP.
Что касается отчетных форм, то нами разработано несколько покрывающих большую часть потребностей универсальных решений для отражения итогов расчета (с отображением тех самых прямых расходов) и расшифровки по статьям, объектам и прочим аналитическим признакам. Дополнительные отчеты разрабатываются исходя из специфики и требований конкретного заказчика.
Что еще
Не стоит думать, что переход на новый метод учета разниц ограничен только перенастройкой бизнес-процесса учета налога на прибыль и ПБУ 18/02 в системе. Помимо изменений в плане счетов, стоит принимать во внимание необходимость изменений настроек учета ОС/НМА, форм бухгалтерской отчетности и пр.
Проще реализовать все эти изменения на этапе внедрения, однако наш опыт говорит о том, что и в системах, находящихся в промышленной эксплуатации многие годы, данный переход также мог быть реализован.
Кроме того, при переходе требуется пересчитать все ранее рассчитанные разницы новым методом за последние 3 года и внести корректировки.
Надеемся, что данная статья поможет составить представление о том, каким образом можно адаптировать вашу систему под актуальные требования стандарта ПБУ 18/02.
хитроумный текст, люблю читать статьи про ПБУ 18/02, но тут уж очень заковыристо написано про интеграцию учета в SAP