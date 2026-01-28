Переход на балансовый метод учета разниц ПБУ 18/02 в SAP. Реализация и особенности

Про методы учета налоговых разниц и их отличия

Сразу стоит упомянуть, что в самом Положении по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» ПБУ 18/02 (далее ПБУ) описания методов нет. Названия, встречающиеся в интернете, отражают то, как следует учитывать временные разницы в разных редакциях ПБУ.

В версии ПБУ до изменений от 20.11.2018 N 236н (вступили в силу с 2020 года) временным разницам дается следующее описание:

«Для целей Положения под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль — в другом или в других отчетных периодах».

Таким образом, для расчета временных разниц требуется организовать раздельный учет доходов и расходов для целей БУ и расчета налога на прибыль (НУ). Такой метод часто называют затратным и/или классическим. Именно его реализация описана в ТПР и применяется в подавляющем большинстве SAP-систем.

Данное определение есть и в новой редакции, однако тут оно дополнено следующим:

«…Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения».

Теперь для расчета временных разниц нужно реализовать раздельный учет балансовой стоимости активов (обязательств).

Простым примером, наглядно демонстрирующим разницу в подходе, является учет основных средств. При реализации учета разниц и налога на прибыль классическим методом начисление (расчет) разниц производится на сумму амортизации. При балансовом методе временная разница (ВР) рассчитывается не от амортизации, а от разницы в балансовой (остаточной) стоимости объекта ОС в областях оценки БУ и НУ.

В упрощенном виде это также означает, что многие разницы, которые при затратном методе относились к категории постоянных, становятся временными (ведь остаточная стоимость ОС стремится к нулю).

Анализируя подход к учету постоянных разниц (ПР), можно встретить утверждение о том, что при балансовом методе учета есть только временные разницы. Это утверждение верно лишь отчасти. Описание ПР присутствует в ПБУ, и их определение в последней версии никак не изменилось. Однако сумму рассчитанных постоянных разниц не требуется отражать на отдельных счетах.

По итогу имеем следующее: