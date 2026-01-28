Что такое Пушкинская карта

Пушкинская карта — это государственная программа культурного доступа для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Запущенная в 2021 году, инициатива направлена на повышение интереса подростков и молодых людей к культурно-просветительским мероприятиям, таким как спектакли, выставки, концерты, кино и мастер-классы. Карту можно получить бесплатно и использовать по всей России, не ограничиваясь регионом проживания.

С 1 января каждого года на «Пушкинскую карту» поступает 5 000 рублей — это ежегодный лимит средств, который можно потратить исключительно на познавательно-культурные мероприятия.

Важно понимать, что средства не могут быть пополнены самостоятельно, не могут быть сняты наличными, не могут быть переведены на другой счет, а также не переносятся на следующий год.

Карта является именной — ее нельзя передавать третьим лицам, и каждый билет, купленный по ней, также именной. Это означает, что при посещении мероприятия необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и соответствующий билет.