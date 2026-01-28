​8121 КПК Общ м
Пушкинская карта 2026: как оформить и как использовать

Пушкинская карта 2026: кто может получить, как оформить, денежный лимит, где можно купить билеты и какие мероприятия можно оплатить по карте.

Что такое Пушкинская карта

Пушкинская карта — это государственная программа культурного доступа для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Запущенная в 2021 году, инициатива направлена на повышение интереса подростков и молодых людей к культурно-просветительским мероприятиям, таким как спектакли, выставки, концерты, кино и мастер-классы. Карту можно получить бесплатно и использовать по всей России, не ограничиваясь регионом проживания.

С 1 января каждого года на «Пушкинскую карту» поступает 5 000 рублей — это ежегодный лимит средств, который можно потратить исключительно на познавательно-культурные мероприятия.

Важно понимать, что средства не могут быть пополнены самостоятельно, не могут быть сняты наличными, не могут быть переведены на другой счет, а также не переносятся на следующий год.

Карта является именной — ее нельзя передавать третьим лицам, и каждый билет, купленный по ней, также именной. Это означает, что при посещении мероприятия необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и соответствующий билет.

Как оформить Пушкинскую карту в 2026 году

Для оформления Пушкинской карты необходимо соответствовать следующим условиям:

  • быть гражданином Российской Федерации;

  • иметь паспорт и СНИЛС;

  • быть в возрасте от 14 до 22 лет включительно;

  • иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Родители или представители семьи не могут оформить карту за ребенка или на свое имя — только молодой человек с паспортом может получить ее самостоятельно.

Существует два формата получения: виртуальная и пластиковая.

Как оформить виртуальную карту

1. Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги» и авторизуйтесь.

2. Установите мобильное приложение «Госуслуги.Культура».

3. Авторизуйтесь в приложении с помощью логина и пароля от «Госуслуг».

4. Загрузите селфи с паспортом для подтверждения личности.

5. Подтвердите выпуск карты — виртуальная карта сразу становится доступной. Выпуск пластиковой версии не обязателен.

Плюсы и минусы виртуальной карты:

Плюсы

Минусы

Бесплатное оформление и обслуживание, выпуск не требует визита в банк.

Зависит от смартфона и интернета: при поломке, потере или разрядке телефона пользоваться картой сложнее.

Выпускается быстро: достаточно подтвержденной учетной записи на Госуслугах и приложения «Госуслуги Культура».

При взломе телефона или аккаунта возрастает риск несанкционированного доступа к карте, поэтому важно защищать учетную запись.

Легко использовать для онлайн-покупки билетов, все данные и билеты хранятся в приложении.

Не всегда удобно предъявлять на контроле, если нет доступа к экрану (разряжен или сломан смартфон).

Как оформить пластиковую карту

1. Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги.Культура».

2. Подтвердите выпуск карты.

3. Обратитесь в офис ВТБ (с 12 января 2026 года — официальный банк-партнер программы) с паспортом и СНИЛС.

Плюсы и минусы пластиковой карты:

Плюсы

Минусы

Не зависит от смартфона: можно покупать билеты в кассе даже без телефона и интернета.

Пластик легче физически потерять или забыть дома, чем виртуальную карту в телефоне.

Удобна тем, кто привык к обычным банковским картам и не пользуется активно смартфоном.

За выпуск пластиковой карты может взиматься комиссия по тарифам банка (если нет льготного периода, как в 2026 году у ВТБ).

В 2026 году ВТБ объявляет бесплатный выпуск пластика для держателей ранее оформленных карт Почта Банка, что позволяет сэкономить на перевыпуске.

Нужно лично обращаться в офис банка для оформления или перевыпуска, что занимает больше времени по сравнению с виртуальной картой.

Где купить билеты по Пушкинской карте

Билеты можно приобрести в нескольких форматах:

  • В разделе «Места» приложения «Госуслуги Культура» — там показываются доступные по карте события и площадки.​

  • В афише на сайте Культура.рф в специальном разделе Пушкинской карты.​

  • На сайтах самих театров, музеев, кинотеатров — мероприятия по карте помечены специальной иконкой/знаком программы.​

  • В каталоге организаций‑участников на официальном сайте программы (по городу/региону можно подобрать, куда сходить рядом с домом).

Музеи и театры часто размещают баннеры с информацией о билетах, которые можно купить по Пушкинской карте.

Правила использования пушкинской карты

Для корректного использования карты важно соблюдать следующие правила:

  • Средства можно использовать только на познавательно-культурные мероприятия (спектакли, выставки, концерты, кино, мастер-классы, интеллектуальные квизы, фестивали, посещение обсерваторий).

  • Нельзя оплачивать образовательные курсы, книги, сувениры, развлекательные шоу, зарубежные фильмы (если не включены в реестр Минкультуры).

  • Один билет — на одного человека. Нельзя привлечь друга или родственника.

  • Нельзя оплачивать билет частично — оплата должна быть полной.

  • Нельзя передавать карту третьим лицам — иначе может быть заблокирована.

  • При посещении мероприятия необходимо предъявить паспорт и именной билет.

  • Билеты можно вернуть — возвращенные средства автоматически пополняют баланс на карте.

  • Возможна покупка билетов на мероприятия, запланированные на следующий год.

Лимит на Пушкинской карте

В 2026 году лимит средств на Пушкинской карте составит 5 000 рублей. Эти деньги поступают 1 января каждого года.

Например, на 1 января 2026 года на карте поступят 5 000 рублей. Если к 31 декабря 2026 года осталось 3 000 рублей — они сгорают. 

Сумма не переносится, если не потрачена до конца года.

Возраст для получения карты

Пушкинская карта доступна только гражданам РФ в возрасте от 14 до 22 лет.

● Молодежь может оформить карту с момента получения паспорта (с 14 лет).

● После достижения 23 лет карта автоматически блокируется, а неиспользованные средства сгорают.

Часто задаваемые вопросы

Что можно купить по пушкинской карте?

С Пушкинской картой можно сходить на любые одобренные программой культурные мероприятия, главное — выбирать площадки и события из официального списка:

  • В кино на российские фильмы, включенные в программу (из лимита карты на кино можно потратить до 2 000 ₽).​

  • В драматические и музыкальные театры: спектакли, оперы, балет, современные постановки.​

  • В музеи и галереи: постоянные экспозиции, временные выставки, тематические проекты.​

  • На концерты в филармониях и концертных залах: классика, джаз, современные программы, если они участвуют в программе.​

  • На фестивали, лекции, мастер‑классы и другие просветительские мероприятия организаций культуры, подключенных к программе.

Почему карту могут заблокировать?

Карту блокируют за нарушения правил программы: попытку обналичить или перевести деньги, продажу карты или билетов, передачу карты другим людям, а также при выявлении мошеннических операций или неоднократных нарушений.

Сколько денег на карте и как долго они действуют?

В 2026 году на карту начисляют 5 000 рублей один раз в год; если не потратить их до 31 декабря, остаток сгорает и на следующий год не переносится.

