Бизнес в режиме выживания: каким для компаний будет 2026 год

Раскол рынка потребления

Эксперты отмечают фундаментальное изменение структуры потребительского спроса. Рынок стремительно делится на две крайности. С одной стороны, растет спрос на максимально дешевые товары массового потребления, с другой — сохраняется устойчивый премиальный сегмент.

Средний класс как целевая аудитория практически исчезает. Компании, работавшие на него, оказываются в уязвимом положении: их товары слишком дороги для массового покупателя и недостаточно эксклюзивны для премиум-аудитории.

Бизнесу необходимо срочно определиться с позиционированием и перестроить ассортимент под одну из оставшихся ниш.

Эта трансформация хорошо заметна в медицине: бюджеты госклиник сокращаются, а частные учреждения теряют пациентов из-за массовой отмены корпоративного ДМС. Явный сигнал о начале серьезной экономии — массовый отказ от проведения корпоративов в компаниях в 2025 году. По некоторым данным, около половины российского бизнеса не стали собирать коллективы для празднований государственных и корпоративных праздников.