Бизнес в режиме выживания: каким для компаний будет 2026 год

В статье делимся ключевыми выводами, которые сформировали участники конференции по самому волнующему вопросу — что ждет российский бизнес в обозримом будущем.
Бизнес меняет настроение
Если в 2022-2023 годах бизнес, ведущий ВЭД, выстраивал новые партнерские связи и искал альтернативные маршруты, теперь главная тема — выживание. Руководители компаний открыто заявляют о падении рынка и необходимости перестройки бизнес-моделей.
Особенно уязвимы те, кто запустил бизнес в 2022 году. Они не проходили кризисы, работали на растущем рынке, конкуренция была снижена из-за ухода зарубежных компаний из большинства отраслей российского рынка.
Государство ужесточает правила
Одним из ключевых факторов, определяющих сложность наступившего года, стало усиление государственного контроля и налоговой нагрузки. Повышение НДС на два процентных пункта, снижение порога для упрощенной системы налогообложения и ужесточение таможенного контроля создают серьезные сложности для бизнеса.
Таможня усиливает давление
Особенно остро ситуация складывается с таможней. ФТС по итогам 2025 года недобрала около 40% плана даже после корректировки бюджета в июне. Результат — массовое применение корректировки таможенной стоимости, механизма, который позволяет сотрудникам органа увеличивать заявленную стоимость товара и требовать доплаты НДС.
Компании оказываются перед выбором: либо платить обеспечительные платежи и затем судиться с таможней, либо соглашаться на хранение груза, которое может стоить дороже самого товара. Такая практика, активно применявшаяся в конце 2025 года, продолжится и усилится в текущем году.
Раскол рынка потребления
Эксперты отмечают фундаментальное изменение структуры потребительского спроса. Рынок стремительно делится на две крайности. С одной стороны, растет спрос на максимально дешевые товары массового потребления, с другой — сохраняется устойчивый премиальный сегмент.
Средний класс как целевая аудитория практически исчезает. Компании, работавшие на него, оказываются в уязвимом положении: их товары слишком дороги для массового покупателя и недостаточно эксклюзивны для премиум-аудитории.
Бизнесу необходимо срочно определиться с позиционированием и перестроить ассортимент под одну из оставшихся ниш.
Эта трансформация хорошо заметна в медицине: бюджеты госклиник сокращаются, а частные учреждения теряют пациентов из-за массовой отмены корпоративного ДМС. Явный сигнал о начале серьезной экономии — массовый отказ от проведения корпоративов в компаниях в 2025 году. По некоторым данным, около половины российского бизнеса не стали собирать коллективы для празднований государственных и корпоративных праздников.
Маркетплейсы меняют приоритеты
Российские маркетплейсы, захватившие значительную долю рынка, переходят к новому этапу развития. Теперь платформы фокусируются на прибыльности. Это означает повышение комиссий для продавцов, отказ от нерентабельных категорий и ужесточение условий.
Тысячам селлеров, зависящим от платформ, предстоит сложный период. Эксперты рекомендуют уходить от полной зависимости от этого канала продаж и развивать альтернативные способы взаимодействия с клиентами.
Компании, которые останутся привязанными только к маркетплейсам, рискуют оказаться в ситуации, когда изменение политики платформы может уничтожить весь бизнес за считанные месяцы.
Карта международной логистики
Структура логистических хабов в 2026 году существенно не изменится: Стамбул, Дубай и Мале сохранят лидирующие позиции для российского направления. Однако усиливается тренд на переориентацию грузопотоков в сторону Азии — Бангкок, Пхукет и ключевые китайские аэропорты с прямым сообщением с Россией набирают популярность. Мальдивы, несмотря на эпизодически возникающие административные сложности, тоже остаются в игре.
Интересное развитие получает Саудовская Аравия. Желая конкурировать с Эмиратами, саудовцы в конце 2025 года запустили регулярные рейсы в Россию через Saudi Airlines и лоукостер FlyNAS. Пока объемы невелики, но амбиции страны могут сделать ее новым значимым игроком.
Что касается тарифов на авиаперевозки, резких изменений не ожидается. Ставки определяет глобальная конъюнктура, они не зависят от кризисов в некоторых странах. Традиционное удорожание зимой из-за противообледенительных процедур и рост цен перед китайским Новым годом с последующим снижением весной — эти циклы сохранятся.
В берлогу, но не в спячку
Ключевая рекомендация на 2026 год — переход от агрессивного роста к стратегии сохранения. Это требует радикального пересмотра приоритетов.
Первый шаг — тотальная ревизия расходов. Под сокращение идут затраты без прямого измеримого результата: SMM-кампании без подтвержденной конверсии, участие в непродуктивных выставках, представительские и имиджевые расходы. Каждая статья бюджета должна доказать свою экономическую целесообразность.
Второе направление — фокус на рентабельных продуктах. Направления, которые не приносят прибыль или работают в ноль, необходимо замораживать.
Ресурсы нужно концентрировать на том, что действительно приносит деньги, а не распыляться на многочисленные экспериментальные проекты.
Третий элемент стратегии — сужение целевой аудитории. На падающем рынке работать «для всех» — путь к размыванию ресурсов. Необходимо четко определить основных клиентов — собственников бизнеса или наемных менеджеров, крупных заказчиков или массовый сегмент — и выстраивать коммуникацию строго под них.
Борьба за каждого покупателя
Если 2022-2023 годы были временем продавцов, когда высокий спрос позволял диктовать условия, то 2026 год становится годом покупателя. Количество активных клиентов сокращается, конкуренция за них резко усиливается. При этом сами клиенты становятся более требовательными: сравнивают предложения, цены, торгуются.
Конкурентное преимущество получат те компании, кто выстроит продуманную систему работы с клиентами, а не просто демпингует. Требуется качественная сегментация и персонализация. Универсальный подход перестает работать.
Время выхода из тени
Один из самых настойчивых советов, звучавших на конференции — полный отказ от любых «серых» и «черных» схем ведения бизнеса. То, что работало в прошлые годы, в 2026 году станет критическим риском для существования компании.
Налоговые органы получили мощные инструменты контроля и видят практически все финансовые потоки. Попытки дробления бизнеса или занижения выручки с высокой вероятностью закончатся серьезными санкциями, вплоть до блокировки деятельности. Легализация требует времени — начинать нужно немедленно.
Стратегия вместо импровизации
В кризис наличие продуманной стратегии из преимущества превращается в необходимость выживания. Многие малые и средние компании работают без четкого плана, полагаясь на интуицию собственника. В стабильные времена это сходило с рук, но сейчас стало опасным.
Нужна не абстрактная цель «заработать больше», а детальная дорожная карта: финансовая модель с целевыми показателями, проработанная бизнес-модель, организационная структура и план ключевых инициатив с конкретными действиями, сроками и ответственными. Без стратегии бизнес мечется, размывая ресурсы и деморализуя команду.
Не стоит паниковать
Худшие решения принимаются в состоянии паники, когда бизнес начинает хаотично сокращать все подряд или, наоборот, замирает. Перестройка требует времени и взвешенного подхода.
Любой кризис заканчивается. Компании, которые правильно выстроят стратегию и переживут сложный период, выйдут из него сильнее, заняв освободившиеся ниши. Рынок не исчезнет — люди продолжат потреблять, просто структура потребления изменится.
Емкость рынка авиалогистики сократится, но не обнулится. Отрасли, связанные с базовыми потребностями, сохранят спрос. Премиум-сегмент останется устойчивым. Задача — найти свою нишу в новой реальности и выстроить устойчивую модель.
2026 год проверит на прочность российский бизнес — и выживут те, кто сумеет вовремя перестроиться, сохранив при этом ясность мышления и стратегический фокус.
