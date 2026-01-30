Характеристика на сотрудника — это официальный документ, отражающий профессиональные и личные качества работника, его трудовую деятельность, достижения и отношения в коллективе. Этот документ выступает в роли профессионального портрета, который может быть использован при переходе на новую работу, получении визы, аттестации, награждении или для подачи в суд, военкомат, органы опеки и другие государственные структуры.
Современные требования к оформлению и содержанию характеристики требуют точности, объективности и соответствия цели документа. Важно понимать, что характеристика — не просто письменный отзыв, а юридически значимый документ, который может влиять на судьбу человека. Поэтому при написании необходимо соблюдать законодательные нормы, избегать субъективности и обеспечивать достоверность всех сведений.
Виды характеристик на сотрудника
Характеристика может быть разделена на несколько категорий в зависимости от содержания, цели и назначения:
Положительная характеристика — наиболее распространенная форма, отражающая добросовестность, профессионализм, ответственность, инициативность и другие положительные качества. Применяется при трудоустройстве, переводе, аттестации, награждении.
Отрицательная характеристика — используется редко и в строго определенных случаях: при увольнении за нарушения трудовой дисциплины, при наличии серьезных конфликтов в коллективе, при привлечении к ответственности. Она должна быть объективной, без эмоций, с указанием конкретных фактов.
Характеристика с места работы — документ, составленный непосредственно на рабочем месте, в рамках трудовых отношений. Он может быть как внутренним (для выбора руководителя, аттестации), так и внешним (для визы, суда, военкомата, органов опеки).
Характеристика для суда — предназначена для использования в гражданских или уголовных делах. В ней акцент ставится на порядочность, дисциплину, отношения с коллегами, отсутствие нарушений, взысканий.
Характеристика для визы — помогает иностранному работодателю оценить профессиональные навыки, стабильность трудоустройства, вероятность возвращения в страну. Важна в части подтверждения доходов и надежности.
Характеристика для военкомата — используется при призыве на военную службу или при желании заменить ее на гражданскую альтернативу. В ней отмечаются личные качества, дисциплина, физическая подготовка, вредные привычки, склонности.
Характеристика для награждения — составляется для подтверждения заслуг сотрудника перед компанией: достижений, инициатив, продвижения в карьере, вклада в развитие проектов.
Правила составления характеристики
Несмотря на отсутствие единого официального бланка, характеристика должна соответствовать определенным правилам.
Шапка документа должна включать:
Полное и сокращенное название организации;
Адрес и контактные данные;
Дату составления;
Номер документа (при наличии);
ФИО сотрудника, должность, подразделение.
Текст оформляется в третьем лице, в прошедшем или настоящем времени:
«Работник соответствует требованиям...», «Сотрудник имел...».
Объем не ограничен, но на практике не превышает одной печатной страницы.
Каждый раздел должен быть структурирован:
Анкета (ФИО, дата рождения, образование, стаж);
Трудовая деятельность (должность, период, обязанности);
Профессиональные навыки (уровни владения языками, программами, методиками);
Ключевые достижения (конкретные проекты, результаты);
Личные качества (отношение к коллективу, ответственность, стрессоустойчивость);
Дисциплина (отсутствие выговоров, нарушений);
Заключение (для кого и какого назначения выдана характеристика).
Для внешних запросов — обязательна фраза «Для предъявления по месту требования» или указание конкретной организации.
Подпись — должна быть у руководителя организации и, при необходимости, у непосредственного руководителя сотрудника. Важно, чтобы подписи были расшифрованы (фамилия и инициалы).
Печать — не обязательна (с 2015 года для ООО и АО), но при наличии — рекомендуется, чтобы подтвердить подлинность документа.
Как правильно оформлять любые виды кадровой документации, рассказываем на курсе для кадровиков.
Курс профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С:ЗУП» . Вы научитесь вести кадровый учет, оформлять все виды рабочего времени, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП.
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Цена
курса со скидкой 73%: 8 900 рублей вместо
33 000 рублей. Срок акции ограничен.
Как правильно написать положительную характеристику
Положительная характеристика — это основной инструмент, позволяющий продемонстрировать сильные стороны сотрудника.
Ключевые аспекты:
Краткая информация о сотруднике: год рождения, образование, стаж работы.
Отношение к работе: пунктуальность, выполнение задач, соблюдение сроков, проявление инициативы.
Профессиональные навыки: владение языками, программами, методиками, умение работать в команде.
Достижения: успешные проекты, увеличение выручки, внедрение новых систем.
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение решать конфликты.
Оценка в коллективе: уважение коллег, лидерские качества, участие в мероприятиях.
Пример:
«Сотрудник проявил себя как ответственный, целеустремленный и высококвалифицированный профессионал. Постоянно стремится к повышению уровня собственного образования. Дважды был направлен на курсы повышения квалификации, имеет подтверждающие сертификаты. При решении сложных задач сотрудник проявляет личную инициативу, предлагает нестандартные способы достижения поставленных целей. Принимает активное участие в организации культурного досуга. Среди коллег пользуется авторитетом, является лидером в коллективе. По итогам работы был не раз премирован руководством компании. Дисциплинарных взысканий не имеет».
Как правильно написать отрицательную характеристику
Отрицательная характеристика — редкий, но необходимый инструмент при увольнении или при наличии серьезных нарушений.
Ключевые аспекты:
Описывать только факты, без эмоций и усилителей («очень», «сильно»).
Указывать конкретные нарушения: отсутствие на рабочем месте, несвоевременное выполнение задач, несогласованность с коллегами.
Не обвинять в личных недостатках, если они не связаны с работой.
Пример:
«Сотрудник не следил за законами, не повышал квалификацию, не брал на себя ответственность. В ходе выполнения задач допускал ошибки, которые приводили к задержкам в работе. Проявлял излишнюю эмоциональность в конфликтных ситуациях, что мешало эффективному взаимодействию с коллегами. В нарушении трудовой дисциплины не замечен. Выговоров и взысканий не имеет».
Характеристика для суда
Для суда особое значение имеют порядочность, добросовестность, отсутствие нарушений, отношения с коллегами.
Ключевые моменты:
Добросовестность в исполнении обязанностей.
Отсутствие дисциплинарных взысканий.
Поведение в стрессовых ситуациях.
Отношения с руководством и коллегами.
Пример:
«За время своей трудовой деятельности всегда добросовестно относился к исполнению своих трудовых обязанностей, выполнял все требования руководства. Энергичен, стрессоустойчив, ответственен. Коллеги его уважают, ценят опыт и профессионализм. Проявляет лидерские качества, его отдел — это дружный и сплоченный коллектив. К уголовной и административной ответственности не привлекался. В нарушении трудовой дисциплины не замечен. Выговоров и взысканий не имеет».
Характеристика для визы
Во время оформления визы характеристика помогает иностранным работодателям оценить стабильность, надежность и профессиональные способности работника.
Ключевые аспекты:
Уровень профессионализма.
Ответственность, дисциплина.
Наличие стабильного дохода.
Планирование возвращения в страну.
Пример:
«Сотрудник проявил себя как надежный, ответственный и профессиональный специалист. Соблюдает трудовую дисциплину, не допускает опозданий, регулярно выполняет поставленные задачи. В коллективе уважаем, коммуникабельный. Всегда готов к дополнительным обязанностям. Стабильный доход, возможность возвращения в страну».
Характеристика для военкомата
Военкомат требует оценки личных и профессиональных качеств, а также физической и моральной устойчивости.
Ключевые аспекты:
Сильные и слабые стороны.
Склонности к работе в команде.
Умение организовывать мероприятия.
Наличие вредных привычек.
Отсутствие дисциплинарных взысканий.
Пример:
«За время работы в ООО «Снежинка» показал себя грамотным специалистом. Порученную ему работу он делает всегда своевременно и без нареканий. Не налагалось дисциплинарных взысканий, на работу опаздывает редко, трудовую дисциплину не нарушает. В коллективе общителен, не склонен к конфликтам, готов помогать коллегам. Несколько раз был ответственен за проведение корпоративов, умеет организовывать праздники. Вредных привычек не имеет. Выговоров и взысканий не было».
Характеристика для награждения
Документ используется для подтверждения достижений, инициатив, вклада в развитие компании.
Ключевые аспекты:
Путь карьерного роста.
Успешные проекты.
Внедрение новых систем.
Повышение эффективности.
Признание коллег и руководства.
Пример:
«За три года работы сотрудник прошел путь от младшего маркетолога отдела до старшего маркетолога отдельного направления. Ввел в отделе маркетинга новую систему генерации лидов. Это позволило компании увеличить выручку. Также он инициировал реорганизацию отдела и нанял двух новых специалистов, разработал улучшенную систему KPI. Стремится к повышению своего профессионального и управленческого уровня, за время работы прошел два обучающих курса по маркетингу. Также он выступает как приглашенный спикер в других компаниях. Сотрудник не раз поощрялся благодарностями и почетными грамотами. Взысканий и выговоров не имеет».
Кто и когда готовит характеристику
Руководитель — наиболее подходящий автор, поскольку взаимодействует с сотрудником напрямую.
HR-специалист — может помочь в структурировании текста, составлении шаблонов, проверке достоверности.
Срок подготовки характеристики, при запросе работника — в течение 3 рабочих дней (ст. 62 ТК).
Зачем нужна характеристика с места работы
Характеристика с места работы используется в следующих ситуациях:
При переходе на новую должность или работу.
При повышении в компании.
При аттестации или награждении.
При обращении в суд, военкомат, органы опеки, банки, визовый центр.
Общий образец характеристики
г. Москва
«15» января 2026 года
Характеристика
на Аверину Веру Владимировну, старшего экономиста ООО «Снежинка»
Аверина В.В., 1985 года рождения, высшее образование (окончила в 2000 г. Московский Государственный Университет по специальности «Экономика и управление»).
Работает в ООО «Московский Холдинг» на должности старшего экономиста с 18 апреля 2007 года. В 2009 году переведена на эту должность. За время работы направлялась на курсы повышения квалификации и успешно окончила программы: «Отчетность-2016», «Финансовая аналитика», «Современный экономический прогноз».
За время работы показала комплексное владение знаниями и умениями по своей специальности. Обладает отличными навыками ведения деловых переговоров, коммуникабельна, стремится к активному самосовершенствованию. Интересуется последними информационными новшествами в экономической области, посещает тренинги и семинары по специальности.
Зарекомендовала себя как надежный, ответственный работник, не нарушающий сроков выполнения заданий и предоставляющий исчерпывающую отчетность. В трудных ситуациях быстро принимает оптимальное решение. Стрессоустойчива и спокойно воспринимает критические замечания. В коллективе пользуется уважением и хорошим отношением коллег, в конфликтных ситуациях не замечена.
Дисциплинарных взысканий за время работы не получала.
Характеристика выдана для предъявления по месту требования.
«15» января 2026 года
_____________________/И.И. Иванов
Начать дискуссию