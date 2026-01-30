Характеристика на сотрудника — это официальный документ, отражающий профессиональные и личные качества работника, его трудовую деятельность, достижения и отношения в коллективе. Этот документ выступает в роли профессионального портрета, который может быть использован при переходе на новую работу, получении визы, аттестации, награждении или для подачи в суд, военкомат, органы опеки и другие государственные структуры.

Современные требования к оформлению и содержанию характеристики требуют точности, объективности и соответствия цели документа. Важно понимать, что характеристика — не просто письменный отзыв, а юридически значимый документ, который может влиять на судьбу человека. Поэтому при написании необходимо соблюдать законодательные нормы, избегать субъективности и обеспечивать достоверность всех сведений.