Карта HR-сервисов 2026: подбор персонала, онбординг, оценка, обучение и удержание

В 2026 году рынок HR‑технологий окончательно перешёл от точечных инструментов к экосистемам и специализированным сервисам под конкретные задачи: подбор персонала, автоматизация онбординга, оценка эффективности сотрудников, развитие и удержание команд. Для HR‑директоров, рекрутеров и собственников бизнеса выбор подходящего HR‑стека стал стратегическим решением.
Эта карта HR‑сервисов собрана как практический навигатор по рынку. В неё включены платформы и инструменты, которые уже используются компаниями в России и за её пределами: от ATS‑систем и AI‑рекрутинга до LMS‑платформ, сервисов оценки, вовлечённости и корпоративных коммуникаций.
Материал удобно использовать как справочник: вы можете выбрать раздел под конкретную задачу — найм, адаптация, оценка, обучение или удержание — и посмотреть, какие решения существуют на рынке и чем они отличаются между собой.
Подбор и найм
В этом разделе собраны HR-сервисы и платформы, которые помогают автоматизировать и ускорить поиск сотрудников: от публикации вакансий и работы с откликами до AI-сорсинга, оценки кандидатов и управления воронками найма. Многие из этих решений также используются на следующих этапах HR-цикла — например, в онбординге или аналитике эффективности подбора.
E-staff
HR‑платформа
Подбор и управление кандидатами
https://e-staff.ru
Evolve AI
AI рекрутинг
Поиск кандидатов, аналитика
https://evolveai.ru
Experium
Платформа рекрутинга
https://experium.ai
FLOMNI
HR‑сервис с AI
Автоматизация найма
https://flomni.ai
FriendWork
Сервис для подбора
Поиск и оценка кандидатов
https://friend.work
Getmatch
Платформа рекрутинга
Поиск и подбор персонала
https://getmatch.ru
HeadHunter / HH
Крупнейший портал вакансий в России
Публикация вакансий, поиск резюме, фильтры, отклики
https://hh.ru
AI Mira
Сервис AI‑рекрутинга полного цикла
Анализ резюме, холодный поиск, видео- и телефонные интервью, бриф вакансий, анализ эмоций, аналитика воронки, интеграции
https://aimira.ai
AI Smart Hiring Assistant
AI‑ассистент, интегрированный с hh.ru
Поиск кандидатов, разбор откликов, выбор кандидатов
https://smartassistant.hh.ru
Empl.ai
AI‑платформа для рекрутинга
Автоматизация подбора, аналитика
https://empl.ai
AmazingHiring
AI‑сорсинг‑платформа для IT‑рекрутинга
Поиск и агрегация профилей из 50+ ресурсов
https://amazinghiring.com
BrainHR / BRAIN HR
HR‑платформа для управления рекрутментом
https://brainhr.ru
CLEVERBOTS HR‑БОТ
AI HR‑бот
Автоматизация подбора кандидатов
https://cleverbots.ru
Cyberia Labs / Компания «Cyberia»
ATS‑система с AI для поиска и анализа резюме
Вакансии, воронки, интеграции с job‑бордами, аналитика
https://cyberia.ru
LPTracker
Голосовые роботы и CRM
Общение с кандидатами, аналитика
https://lptracker.ru
Naimee AI
AI рекрутинг
Автоматизация подбора кандидатов
https://naimee.ai
Nanimai
Платформа рекрутинга
Поиск кандидатов, аналитика
https://nanimai.com
NanoHire
Автоматизация HR‑процессов подбора и найма
Вакансии, авторазмещение, AI‑скрининг резюме, коммуникации, адаптация, оценка, аналитика
https://nanohire.ru
Noumy.ai
AI‑платформа для автоматизации найма
Планирование, подготовка интервью, скрипты, анализ, скоринг, обратная связь
https://noumy.ai
OLIVIA
AI рекрутинг
Автоматизация откликов
https://olivia.ai
POLINA AI
AI HR
Автоматизация подбора
https://polina.ai
HireMate
HR‑платформа
https://hiremate.ru
HUNTLEE
Платформа рекрутинга
Воронки, аналитика
https://huntlee.ru
JCat Работа
Платформа подбора
Воронки и подбор кандидатов
https://jcat.ru
Huntflow
ATS‑система
Воронки, вакансии, база резюме
https://huntflow.ru
KitBot
Омниканальная HR‑платформа
Оценка резюме, первичные интервью, онбординг
https://kitbot.ai
Международная соцсеть для рекрутинга
Профили, поиск кандидатов, коммуникация
https://www.linkedin.com
JINN
AI рекрутинг
Автоматизация подбора
https://jinn.ai
Онбординг и адаптация
Здесь представлены сервисы для ввода новых сотрудников в компанию: оформление документов, адаптационные треки, базы знаний, обучение и коммуникации в первые месяцы работы. Часть платформ из этого раздела также закрывает задачи обучения, вовлечённости и оценки персонала, поэтому они могут повторяться в других блоках карты.
CADRUM
Платформа онбординга, адаптации и развития персонала
Управление траекториями адаптации и обучения, LMS, аналитика, взаимодействие HR/IT/департаментами
https://cadrum.ru
Directum HR Pro
ECM/BPM‑платформа для крупных компаний и госсектора
https://directum.ru/hr
CLEVERBOTS HR‑БОТ
Чат-боты для HR‑процессов
Онбординг, ответы сотрудникам, обработка резюме, планирование собеседований
https://cleverbots.ru
Docsvision
КЭДО и управление документами
Кадровый документооборот, электронный архив, подписи, AI‑поиск
https://docsvision.com
HRBOX
Модульная HR‑платформа
Учет сотрудников, отпуска, КЭДО, опросы, обучение, аналитика
https://hrbox.io
HRlink
Подписание кадровых документов
КЭДО, согласование, командировки, чат-бот
https://hrlink.ru
HR.DOC
Виртуальный помощник для оформления сотрудников
Генерация и подписание кадровых документов, заполнение карточек
https://hrdoc.ai
KitBot
Омниканальная HR‑платформа с AI
Оценка резюме, отклики, интервью, онбординг, адаптация
https://kitbot.ai
Knomary
Платформа L&D
Адаптация, обучение, развитие, ИОТ
https://knomary.com
Mirapolis
HCM‑платформа управления талантами
Подбор, адаптация, обучение, оценка, KPI
https://mirapolis.ru
Motivity
HR‑платформа с AI‑ассистентом
https://motivity.ru
Naumen KMS
Платформа управления знаниями
База знаний, совместная работа, интеграции
https://www.naumen.ru/products/kms
PERSONIK
HR‑чат‑бот
Коммуникации с сотрудниками, опросы, аналитика
https://personik.ai
Service.Guru
HR‑платформа для обучения и мотивации
Курсы, тесты, аттестации, баллы и магазин призов
https://service.guru
SimpleOne
Low‑code / GenAI платформа
Автоматизация HR‑процессов полного цикла
https://simpleone.ru
Unicraft
Платформа онлайн‑обучения
Создание курсов и тестов
https://unicraft.org
Оценка и диагностика
В разделе собраны инструменты для измерения эффективности, потенциала и состояния сотрудников: оценка 360, тестирование, опросы вовлечённости, HR-аналитика и диагностика выгорания. Многие сервисы из этого блока используются совместно с платформами обучения и вовлечения, образуя единую систему управления персоналом.
Yva.ai
AI‑платформа HR‑аналитики
Пульс‑опросы, аналитика вовлеченности, риски выгорания
https://yva.ai
Happy Job
Платформа оценки вовлеченности
Геймифицированные опросы, аналитика, ИПР
HRscanner
Онлайн‑оценка персонала
Видеоинтервью, тестирование, аналитика
https://hrscanner.ru
Proaction
AI‑платформа оценки и развития
Оценка 360, тесты, опросы, аналитика
https://proaction.pro
RConf
Платформа оценки компетенций
Анализ поведения, обратная связь, отчеты
https://rconf.ru
StartExam
Онлайн‑система тестирования
Конструктор тестов, прокторинг, отчеты
https://startexam.ru
Talent Space
Платформа оценки потенциала
Тесты, опросы, HR‑аналитика
https://talentspace.ru
Эквио
HR‑платформа развития персонала
Оценка, обучение, коммуникации, мотивация
https://eqvio.ru
ЭКОПСИ (Linkis)
Платформа оценки и обратной связи
360‑оценка, тесты, опросы
https://ecopsy.ru
Вовлечение и удержание
Этот блок посвящён сервисам, которые помогают работать с лояльностью и мотивацией сотрудников: внутренние коммуникации, опросы, системы признания, корпоративные порталы и AI-ассистенты. Часть решений также применяется на этапе адаптации и обучения, поэтому может встречаться в других разделах карты.
Motivity
HR‑платформа с AI‑ассистентом
https://motivity.ru
BEEHIVE
HR‑платформа для управления командой и достижения бизнес‑целей
Опросы, система благодарностей, мотивационные конкурсы, новости
https://beehive.team
Happy Job
Платформа оценки вовлеченности и лояльности
Геймифицированные опросы, аналитика, ИПР
https://happy-job.ru
LPTracker
Голосовые роботы и CRM
Коммуникации с кандидатами и сотрудниками, аналитика
https://lptracker.ru
Naumen HCM‑портал
Платформа управления персоналом полного цикла
От найма до увольнения, коммуникации, сервисы для HR
https://www.naumen.ru/products/hcm
PERSONIK
HR‑платформа в формате чат‑бота
Коммуникации с сотрудниками, опросы, аналитика
https://personik.ai
Пряники
HR‑платформа корпоративных коммуникаций и мотивации
Программы поощрения, идеи, проекты, внутренняя соцсеть
https://pryaniky.com
Worknetika
AI‑ассистент для подбора и удержания персонала
Воронки, аналитика, рекомендации
https://worknetika.ru
Обучение и развитие
Здесь собраны LMS, LXP и другие платформы для обучения, развития компетенций и построения карьерных треков сотрудников. Многие инструменты из этого раздела интегрируются с системами оценки и вовлечённости, поэтому используются на нескольких этапах HR-цикла.
Teachbase
LMS‑платформа для корпоративного обучения
https://teachbase.ru
iSpring Learn
LMS для корпоративного онлайн‑обучения
Курсы, тесты, сертификаты, аналитика
https://www.ispring.ru/ispring-learn
Mirapolis LMS
LMS/LXP для дистанционного и смешанного обучения
Конструктор курсов, карьерные треки, оценка 360
https://mirapolis.ru/products/lms
Skill Cup
Платформа микрообучения
Курсы, траектории, аналитика, мотивация
https://skillcup.ru
Skillaz
HR‑платформа для обучения и развития талантов
Курсы, тесты, геймификация, аналитика
https://skillaz.ru
Unicraft
Платформа онлайн‑обучения
Создание образовательных курсов с тестами
https://unicraft.org
Websoft
Корпоративная LMS
Адаптация, обучение, аттестации, управление талантами
https://websoft.ru
Zenclass
LMS‑платформа для онлайн‑школ и корпоративного обучения
Курсы, тесты, учебные материалы
https://zenclass.ru
VK People Hub Talent
HCM‑платформа управления талантами
Обучение, развитие, мотивация сотрудников
https://vk.tech/products/people-hub
Как использовать эту карту HR‑сервисов
Если вы выстраиваете HR‑процессы с нуля или пересобираете текущий HR‑стек, начните с определения ключевой задачи: быстрый и качественный подбор, снижение текучести, прозрачная оценка эффективности или системное обучение сотрудников. Для малого и среднего бизнеса чаще всего достаточно 1–2 сервисов, закрывающих несколько функций сразу. Крупным компаниям и распределённым командам, как правило, требуется связка из ATS, платформы онбординга, системы оценки и LMS.
Эта карта не является рейтингом или рекомендацией конкретных вендоров. Её цель — показать ландшафт HR‑сервисов 2026 года и помочь сузить выбор до нескольких решений, которые стоит протестировать и сравнить под свои бизнес‑процессы.
Начать дискуссию