Карта HR-сервисов 2026: подбор персонала, онбординг, оценка, обучение и удержание

В 2026 году рынок HR‑технологий окончательно перешёл от точечных инструментов к экосистемам и специализированным сервисам под конкретные задачи: подбор персонала, автоматизация онбординга, оценка эффективности сотрудников, развитие и удержание команд. Для HR‑директоров, рекрутеров и собственников бизнеса выбор подходящего HR‑стека стал стратегическим решением.

Эта карта HR‑сервисов собрана как практический навигатор по рынку. В неё включены платформы и инструменты, которые уже используются компаниями в России и за её пределами: от ATS‑систем и AI‑рекрутинга до LMS‑платформ, сервисов оценки, вовлечённости и корпоративных коммуникаций.

Материал удобно использовать как справочник: вы можете выбрать раздел под конкретную задачу — найм, адаптация, оценка, обучение или удержание — и посмотреть, какие решения существуют на рынке и чем они отличаются между собой.