​8121 КПК Общ м
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Управление персоналом

Карта HR-сервисов 2026: подбор персонала, онбординг, оценка, обучение и удержание

Обзор и каталог HR‑сервисов 2026 года: подбор и найм персонала, онбординг, оценка сотрудников, вовлечение, обучение и развитие HR‑команд

В 2026 году рынок HR‑технологий окончательно перешёл от точечных инструментов к экосистемам и специализированным сервисам под конкретные задачи: подбор персонала, автоматизация онбординга, оценка эффективности сотрудников, развитие и удержание команд. Для HR‑директоров, рекрутеров и собственников бизнеса выбор подходящего HR‑стека стал стратегическим решением.

Эта карта HR‑сервисов собрана как практический навигатор по рынку. В неё включены платформы и инструменты, которые уже используются компаниями в России и за её пределами: от ATS‑систем и AI‑рекрутинга до LMS‑платформ, сервисов оценки, вовлечённости и корпоративных коммуникаций.

Материал удобно использовать как справочник: вы можете выбрать раздел под конкретную задачу — найм, адаптация, оценка, обучение или удержание — и посмотреть, какие решения существуют на рынке и чем они отличаются между собой.

Подбор и найм

В этом разделе собраны HR-сервисы и платформы, которые помогают автоматизировать и ускорить поиск сотрудников: от публикации вакансий и работы с откликами до AI-сорсинга, оценки кандидатов и управления воронками найма. Многие из этих решений также используются на следующих этапах HR-цикла — например, в онбординге или аналитике эффективности подбора.

E-staff

HR‑платформа
Подбор и управление кандидатами
https://e-staff.ru

Evolve AI

AI рекрутинг
Поиск кандидатов, аналитика
https://evolveai.ru

Experium

Платформа рекрутинга

ATS и аналитика
https://experium.ai

FLOMNI

HR‑сервис с AI
Автоматизация найма
https://flomni.ai

FriendWork

Сервис для подбора
Поиск и оценка кандидатов
https://friend.work

Getmatch

Платформа рекрутинга
Поиск и подбор персонала
https://getmatch.ru

HeadHunter / HH

Крупнейший портал вакансий в России
Публикация вакансий, поиск резюме, фильтры, отклики
https://hh.ru

AI Mira

Сервис AI‑рекрутинга полного цикла
Анализ резюме, холодный поиск, видео- и телефонные интервью, бриф вакансий, анализ эмоций, аналитика воронки, интеграции
https://aimira.ai

AI Smart Hiring Assistant

AI‑ассистент, интегрированный с hh.ru
Поиск кандидатов, разбор откликов, выбор кандидатов
https://smartassistant.hh.ru

Empl.ai

AI‑платформа для рекрутинга
Автоматизация подбора, аналитика
https://empl.ai

AmazingHiring

AI‑сорсинг‑платформа для IT‑рекрутинга
Поиск и агрегация профилей из 50+ ресурсов
https://amazinghiring.com

BrainHR / BRAIN HR

HR‑платформа для управления рекрутментом

Воронки, кандидаты, аналитика
https://brainhr.ru

CLEVERBOTS HR‑БОТ

AI HR‑бот
Автоматизация подбора кандидатов
https://cleverbots.ru

Cyberia Labs / Компания «Cyberia»

ATS‑система с AI для поиска и анализа резюме
Вакансии, воронки, интеграции с job‑бордами, аналитика
https://cyberia.ru

LPTracker

Голосовые роботы и CRM
Общение с кандидатами, аналитика
https://lptracker.ru

Naimee AI

AI рекрутинг
Автоматизация подбора кандидатов
https://naimee.ai

Nanimai

Платформа рекрутинга
Поиск кандидатов, аналитика
https://nanimai.com

NanoHire

Автоматизация HR‑процессов подбора и найма
Вакансии, авторазмещение, AI‑скрининг резюме, коммуникации, адаптация, оценка, аналитика
https://nanohire.ru

Noumy.ai

AI‑платформа для автоматизации найма
Планирование, подготовка интервью, скрипты, анализ, скоринг, обратная связь
https://noumy.ai

OLIVIA

AI рекрутинг
Автоматизация откликов
https://olivia.ai

POLINA AI

AI HR
Автоматизация подбора
https://polina.ai

HireMate

HR‑платформа

Автоматизация процессов найма
https://hiremate.ru

HUNTLEE

Платформа рекрутинга
Воронки, аналитика
https://huntlee.ru

JCat Работа

Платформа подбора
Воронки и подбор кандидатов
https://jcat.ru

Huntflow

ATS‑система
Воронки, вакансии, база резюме
https://huntflow.ru

KitBot

Омниканальная HR‑платформа
Оценка резюме, первичные интервью, онбординг
https://kitbot.ai

LinkedIn

Международная соцсеть для рекрутинга
Профили, поиск кандидатов, коммуникация
https://www.linkedin.com

JINN

AI рекрутинг
Автоматизация подбора
https://jinn.ai

Онбординг и адаптация

Здесь представлены сервисы для ввода новых сотрудников в компанию: оформление документов, адаптационные треки, базы знаний, обучение и коммуникации в первые месяцы работы. Часть платформ из этого раздела также закрывает задачи обучения, вовлечённости и оценки персонала, поэтому они могут повторяться в других блоках карты.

CADRUM

Платформа онбординга, адаптации и развития персонала
Управление траекториями адаптации и обучения, LMS, аналитика, взаимодействие HR/IT/департаментами
https://cadrum.ru

Directum HR Pro

ECM/BPM‑платформа для крупных компаний и госсектора

КЭДО, кадровый документооборот, электронные подписи, корпоративный портал, AI‑сервисы
https://directum.ru/hr

CLEVERBOTS HR‑БОТ

Чат-боты для HR‑процессов
Онбординг, ответы сотрудникам, обработка резюме, планирование собеседований
https://cleverbots.ru

Docsvision

КЭДО и управление документами
Кадровый документооборот, электронный архив, подписи, AI‑поиск
https://docsvision.com

HRBOX

Модульная HR‑платформа
Учет сотрудников, отпуска, КЭДО, опросы, обучение, аналитика
https://hrbox.io

HRlink

Подписание кадровых документов
КЭДО, согласование, командировки, чат-бот
https://hrlink.ru

HR.DOC

Виртуальный помощник для оформления сотрудников
Генерация и подписание кадровых документов, заполнение карточек
https://hrdoc.ai

KitBot

Омниканальная HR‑платформа с AI
Оценка резюме, отклики, интервью, онбординг, адаптация
https://kitbot.ai

Knomary

Платформа L&D
Адаптация, обучение, развитие, ИОТ
https://knomary.com

Mirapolis

HCM‑платформа управления талантами
Подбор, адаптация, обучение, оценка, KPI
https://mirapolis.ru

Motivity

HR‑платформа с AI‑ассистентом

Адаптация, обучение, коммуникации, мотивация
https://motivity.ru

Naumen KMS

Платформа управления знаниями
База знаний, совместная работа, интеграции
https://www.naumen.ru/products/kms

PERSONIK

HR‑чат‑бот
Коммуникации с сотрудниками, опросы, аналитика
https://personik.ai

Service.Guru

HR‑платформа для обучения и мотивации
Курсы, тесты, аттестации, баллы и магазин призов
https://service.guru

SimpleOne

Low‑code / GenAI платформа
Автоматизация HR‑процессов полного цикла
https://simpleone.ru

Unicraft

Платформа онлайн‑обучения
Создание курсов и тестов
https://unicraft.org

Оценка и диагностика

В разделе собраны инструменты для измерения эффективности, потенциала и состояния сотрудников: оценка 360, тестирование, опросы вовлечённости, HR-аналитика и диагностика выгорания. Многие сервисы из этого блока используются совместно с платформами обучения и вовлечения, образуя единую систему управления персоналом.

Yva.ai

AI‑платформа HR‑аналитики
Пульс‑опросы, аналитика вовлеченности, риски выгорания
https://yva.ai

Happy Job

Платформа оценки вовлеченности
Геймифицированные опросы, аналитика, ИПР

https://happy-job.ru

HRscanner

Онлайн‑оценка персонала
Видеоинтервью, тестирование, аналитика
https://hrscanner.ru

Proaction

AI‑платформа оценки и развития
Оценка 360, тесты, опросы, аналитика
https://proaction.pro

RConf

Платформа оценки компетенций
Анализ поведения, обратная связь, отчеты
https://rconf.ru

StartExam

Онлайн‑система тестирования
Конструктор тестов, прокторинг, отчеты
https://startexam.ru

Talent Space

Платформа оценки потенциала
Тесты, опросы, HR‑аналитика
https://talentspace.ru

Эквио

HR‑платформа развития персонала
Оценка, обучение, коммуникации, мотивация
https://eqvio.ru

ЭКОПСИ (Linkis)

Платформа оценки и обратной связи
360‑оценка, тесты, опросы
https://ecopsy.ru

Вовлечение и удержание

Этот блок посвящён сервисам, которые помогают работать с лояльностью и мотивацией сотрудников: внутренние коммуникации, опросы, системы признания, корпоративные порталы и AI-ассистенты. Часть решений также применяется на этапе адаптации и обучения, поэтому может встречаться в других разделах карты.

Motivity

HR‑платформа с AI‑ассистентом

Коммуникации, мотивация, вовлеченность, развитие сотрудников
https://motivity.ru

BEEHIVE

HR‑платформа для управления командой и достижения бизнес‑целей
Опросы, система благодарностей, мотивационные конкурсы, новости
https://beehive.team

Happy Job

Платформа оценки вовлеченности и лояльности
Геймифицированные опросы, аналитика, ИПР
https://happy-job.ru

LPTracker

Голосовые роботы и CRM
Коммуникации с кандидатами и сотрудниками, аналитика
https://lptracker.ru

Naumen HCM‑портал

Платформа управления персоналом полного цикла
От найма до увольнения, коммуникации, сервисы для HR
https://www.naumen.ru/products/hcm

PERSONIK

HR‑платформа в формате чат‑бота
Коммуникации с сотрудниками, опросы, аналитика
https://personik.ai

Пряники

HR‑платформа корпоративных коммуникаций и мотивации
Программы поощрения, идеи, проекты, внутренняя соцсеть
https://pryaniky.com

Worknetika

AI‑ассистент для подбора и удержания персонала
Воронки, аналитика, рекомендации
https://worknetika.ru

Обучение и развитие

Здесь собраны LMS, LXP и другие платформы для обучения, развития компетенций и построения карьерных треков сотрудников. Многие инструменты из этого раздела интегрируются с системами оценки и вовлечённости, поэтому используются на нескольких этапах HR-цикла.

Teachbase

LMS‑платформа для корпоративного обучения

Курсы, тесты, сертификаты, мобильное обучение
https://teachbase.ru

iSpring Learn

LMS для корпоративного онлайн‑обучения
Курсы, тесты, сертификаты, аналитика
https://www.ispring.ru/ispring-learn

Mirapolis LMS

LMS/LXP для дистанционного и смешанного обучения
Конструктор курсов, карьерные треки, оценка 360
https://mirapolis.ru/products/lms

Skill Cup

Платформа микрообучения
Курсы, траектории, аналитика, мотивация
https://skillcup.ru

Skillaz

HR‑платформа для обучения и развития талантов
Курсы, тесты, геймификация, аналитика
https://skillaz.ru

Unicraft

Платформа онлайн‑обучения
Создание образовательных курсов с тестами
https://unicraft.org

Websoft

Корпоративная LMS
Адаптация, обучение, аттестации, управление талантами
https://websoft.ru

Zenclass

LMS‑платформа для онлайн‑школ и корпоративного обучения
Курсы, тесты, учебные материалы
https://zenclass.ru

VK People Hub Talent

HCM‑платформа управления талантами
Обучение, развитие, мотивация сотрудников
https://vk.tech/products/people-hub

Как использовать эту карту HR‑сервисов

Если вы выстраиваете HR‑процессы с нуля или пересобираете текущий HR‑стек, начните с определения ключевой задачи: быстрый и качественный подбор, снижение текучести, прозрачная оценка эффективности или системное обучение сотрудников. Для малого и среднего бизнеса чаще всего достаточно 1–2 сервисов, закрывающих несколько функций сразу. Крупным компаниям и распределённым командам, как правило, требуется связка из ATS, платформы онбординга, системы оценки и LMS.

Эта карта не является рейтингом или рекомендацией конкретных вендоров. Её цель — показать ландшафт HR‑сервисов 2026 года и помочь сузить выбор до нескольких решений, которые стоит протестировать и сравнить под свои бизнес‑процессы.


Начать дискуссию

ГлавнаяКурсы