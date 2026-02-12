План мероприятий по охране труда на 2026 год: пошаговая инструкция

Как разработать план мероприятий по охране труда по шагам

Издать приказ о подготовке для разработки ЛНА. В нем нужно определить ответственных за процедуру и сроки исполнения, а также ожидаемые результаты, которые должны быть сформулированы понятно и практично, без расплывчатых формулировок. В плане мероприятий по охране труда отражаем (п. 30 приказа Минтруда от 29.10.2021 № 776н): мероприятия, ожидаемый результат по каждому мероприятию, ответственных работников, сроки проведения, источники финансирования и выделяемые ресурсы.

Шаг 1. Выберите мероприятия, которые проведете в 2026 году, для этого можно обратиться к примерному перечню, указанному в приказе Минтруда 771н. Включать все мероприятия из списка — не обязательно. Укажите только те процедуры, которые обязаны провести по закону, остальные можно включить, если есть финансовая возможность и необходимость в их проведении.

Если у вас в организации есть сотрудники, которым нужно проходить медосмотр в 2026 году, то работодатель обязан его организовать.

Если работодатель должен выдать средства индивидуальной защиты, то он обязан реализовать это мероприятие.

Задача работодателя определить кого и по каким программам по охране труда обучать. И эти мероприятия обязательны для включения в план мероприятий по охране труда, их нужно финансировать и организовывать за счет средств работодателя.

Есть мероприятия, которые можно включить в качестве дополнительных, если позволяют финансы. Например, оплата фитнеса сотрудникам, это тоже мероприятие, которое может быть включено в план финансирования мероприятий по охране труда, потому что направлено на сохранение здоровья сотрудника. Часть средств на финансирование таких мероприятий можно возместить за счет средств СРФ.

Можно ли включить в план мероприятий по охране труда санаторно-курортное лечение? Да, можно. Учтите при составлении плана работников с хроническими профессиональными заболеваниями. Если их направят на санаторно-курортное лечение, то работодатель обязан предоставить им оплачиваемый отпуск и оплатить проезд туда и обратно (абз. 10 ч. 2 ст. 17 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). Затраченные средства можно возместить за счет средств СФР.

Можно ли включить в план мероприятий по охране труда спортивные мероприятия? Да, можно, например фитнес. Работодатель вправе включить в документ мероприятия, которые направлены на развитие физической культуры и спорта в трудовом коллективе (п. 30 приказа Минтруда от 29.10.2021 № 771н).

Можно ли включить в план мероприятий по охране труда оплату бассейна работников? Да, можно, если работодатель готов их финансировать, т. к. возместить из СФР можно только часть средств. Работодатель вправе включить в документ мероприятия, которые направлены на развитие физической культуры и спорта в трудовом коллективе. Среди них — компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях (абз. 1 п. 30 приказа Минтруда от 29.10.2021 № 771н).

Нужно ли включать мероприятия по снижению профессиональных рисков в план мероприятий по охране труда? Да, нужно. Работодатель обязан проводить мероприятия по управлению профрисками на рабочих местах для обеспечения работы СОУТ (ч. 1 ст. 218 ТК). Для этого заложите бюджет через план мероприятий по ОТ. Затраченные средства можно возместить из средств СФР.

Включите мероприятия, которые не успели выполнить в 2025 году. Запросите в бухгалтерии расшифровку расходов на охрану труда в организации и сверьте ее с утвержденным планом мероприятий на 2025 год, все что не успели выполнить включайте в план 2026 года.

Разработка плана мероприятий по охране труда

Нужно ли вести журнал мероприятий по охране труда? Нет, не нужно. Требования к оформлению и ведению журнала мероприятий по охране труда законодательно не установлены. Достаточно составить и утвердить приказом план мероприятий по охране труда.

Шаг 2. Определите ответственных лиц. За разработку плана мероприятий отвечает специалист по охране труда. По усмотрению работодателя за реализацию каждой процедуры можно назначить ответственных, которые участвуют в управлении охраной труда. Информацию можно взять из раздела распределения обязанностей положения СУОТ или должностных инструкций работников.

Шаг 3. Определите сроки проведения мероприятий. Сроки определяем исходя из приоритетности мероприятий. Укажите сроки проведения мероприятий по охране труда в удобном формате и распределите их реализацию равномерно в течение года с учетом требований законодательства, чтобы не нарушить сроки. Если в организации утверждены дополнительные графики проведения процедур, например, обучения, то в сроке проведения нужно указать «по отдельному графику».

Ознакомьте под подпись ответственных лиц с планом мероприятий, со сроками их реализации.

Сроки реализации мероприятий могут быть привязаны к определенным событиям: например, после проведения СОУТ или перед началом сезона, или по итогам полугодия. Можно привязать реализацию к конкретной дате, к кварталу или определенному периоду. Допускаются формулировки «на постоянной основе», «по мере необходимости».

Шаг 4. Спрогнозируйте результаты. Всегда важно определить к чему мы стремимся, реализовав то или иное мероприятие. Укажите в плане мероприятий ожидаемый результат по каждой процедуре (подп. «б» п. 30 приказа Минтруда от 29.10.2021 № 776н).

Сформулируйте простую и конкретную цель, которая покажет, что изменится после реализации мероприятия. Например, установите ожидаемый результат — снижение травматизма для мероприятия обучение безопасным методам выполнения работ.

Шаг 5. Составьте смету расходов. Обязанностью каждого работодателя является реализация мероприятий по охране труда. Если обратиться к ТК, в нем можно найти такую формулировку «работодатель обязан тратить на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, а также снижению профессиональных рисков минимум 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ или услуг» (ч. 3 ст. 225 ТК).

Составление сметы расходов на мероприятия по охране труда

Как определить сумму затрат на мероприятия по охране труда?

ООО «Искра» по данным бухгалтерского учета за 2025 год потратило на производство продукции, работ или услуг 260 млн руб. Вычислим 0,2% от этой суммы — 520 000 руб. — это минимум, который работодатель обязан потратить на мероприятия по улучшению условий и охраны труда. Меньше этой суммы потратить нельзя, больше — можно.

Перед расчетом бюджета запросите у отдела кадров планы по приему новых сотрудников, чтобы учесть их медосмотры и обучение.

Обязательно определяем, за счет каких источников финансирования будут оплачены расходы на все запланированные мероприятия (п. 30 приказа Минтруда от 29.10.2021 № 776н). В смете указываем стоимость и единицу учета мероприятий, планируемых к проведению.

Если это торговля, а не производство, то можно обратиться к судебной практике. Так, если работодатель утверждает, что у него нет производства и он не должен выполнять требования, которые в законе отмечены необходимыми для производственников, то это не так. Должен. Все суды в своих решениях единогласно указывают, что под производством понимается любая деятельность направленная на получение дохода. В торговле основная деятельность направлена на получение дохода.

На всех работодателей, на индивидуальных предпринимателей распространяется требование планировать и реализовывать мероприятия по охране труда.

Шаг 6. Определите источники финансирования. Этот шаг регламентирован ст. 225 ТК. Есть несколько видов источников финансирования мероприятий по охране труда:

собственные — организация самостоятельно оплачивает процедуры по охране труда;

субсидированные — организация получает деньги из федерального, регионального или местного бюджета. Подходит для бюджетных организаций;

СФР — фонд компенсирует средства, потраченные на мероприятия по охране труда.

Нельзя сказать своим сотрудникам, чтобы они самостоятельно выбирали учебный центр. Обязанность работодателя выбрать место обучения для своих сотрудников и направить их туда, оплатив стоимость обучения.

Трудовая инспекция может узнать о нарушениях, если:

ваша организация попала в список для плановой проверки;

в компании произошел инцидент и необходимо провести внеплановую проверку;

ваш сотрудник написал жалобу в инспекцию по труду.

Если в организации есть профсоюз или иной представительный орган работодателя, нужно согласовывать план мероприятий по охране труда с ними.

В случае, если руководитель отказался согласовывать все или часть мероприятий по охране труда, то обезопасьте себя на случай проверки надзорного органа, несчастного случая или судебного разбирательства. Для этого составьте служебную записку на имя руководителя, где укажите все обоснования, почему нужно запланировать расходы на охрану труда и какие риски грозят работодателю, если этого не сделать. Направьте ее по внутренней почте организации или зарегистрируйте у секретаря руководителя.

Рекомендуется утвердить план до 31 декабря и с нового года начать реализацию. Если не сделали до нового года, то утвердите сейчас.

После согласования издайте приказ об утверждении мероприятий и ознакомьте с ним ответственных лиц под подпись.

После реализации плана мероприятий по охране труда нужно составить отчет о выполнении. Отчет подтвердит, что все мероприятия были выполнены, а результаты достигнуты. Хранить план мероприятий по охране труда нужно 5 лет (п. 409 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236).

Если будет выявлен факт нарушения проведения обязательных мероприятий, то работодателя привлекут к ответственности. За повторное нарушение за отсутствие плана мероприятий по охране труда размер штрафа составит (ч. 2. ст. 5.27 КоАП):

для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб. или отстранение от 1 до 3 лет;

для ИП — от 10 000 до 20 000 руб.;

для организаций — от 50 000 руб. до 70 000 руб.

Если выполнять мероприятия с нарушениями, то размер штрафа составит (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП):

для должностных лиц — от 2 000 до 5 000 руб. или предупреждение.

Пройти профессиональную переподготовку обязаны все специалисты по противопожарной профилактике, а также лица, на которых возложено ведение пожарной безопасности в организации.

Закрыть потребность в обязательном обучении по пожарной безопасности поможет курс Комплект «Обязательное обучение по пожарной безопасности».

Курс полностью соответствует требованиям профстандарта «Специалист по пожарной профилактике» (коды А, В, С, D). Смотреть программу.