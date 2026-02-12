Реклама в Telegram для бизнеса: бюджеты, документы и риски

Для бухгалтеров и финансовых специалистов это означает новые статьи расходов, договоры с владельцами каналов и дополнительные требования к учету и соблюдению законодательства.

По данным на 2025 год, Telegram ежемесячно используют более 1 млрд человек, а в России среднемесячный охват платформы достиг 74 % населения старше 12 лет. Рекламодатели также наращивают вложения: в первом полугодии 2025 года траты российских компаний на рекламу в Telegram-каналах блогеров выросли в 1,5 раза и составили около 6,7 млрд рублей. Это делает Telegram значимым каналом с точки зрения экономики бизнеса.