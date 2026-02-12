Реклама в Telegram для бизнеса: бюджеты, документы и риски

Для бухгалтеров и финансовых специалистов это означает новые статьи расходов, договоры с владельцами каналов и дополнительные требования к учету и соблюдению законодательства.
По данным на 2025 год, Telegram ежемесячно используют более 1 млрд человек, а в России среднемесячный охват платформы достиг 74 % населения старше 12 лет. Рекламодатели также наращивают вложения: в первом полугодии 2025 года траты российских компаний на рекламу в Telegram-каналах блогеров выросли в 1,5 раза и составили около 6,7 млрд рублей. Это делает Telegram значимым каналом с точки зрения экономики бизнеса.
Почему компании переходят в Telegram
Рост интереса к Telegram связан не только с аудиторией, но и с изменением структуры digital-рынка. На фоне ограничений в ряде соцсетей бизнес ищет более устойчивые каналы коммуникации. Telegram при этом позволяет работать с узкими аудиториями, а стоимость контакта при массовых размещениях часто оказывается ниже, чем при одиночных рекламных интеграциях.
Для бизнеса это выглядит привлекательно, но для бухгалтерии и финансов важно понимать: реклама в Telegram — это не «серый» инструмент, а полноценная хозяйственная операция со всеми вытекающими обязательствами.
Где найти каналы для рекламы
Чаще всего подбор рекламных площадок начинается с аналитических сервисов, например, TGstat. Это каталог Telegram-каналов, где можно посмотреть тематику, охваты и динамику подписчиков. При этом такие сервисы не являются посредниками по сделке — договор и оплата происходят напрямую с владельцем канала.
С точки зрения финансового контроля это означает, что именно рекламодатель несет ответственность за корректное оформление документов, маркировку рекламы и экономическую обоснованность расходов.
Какой бюджет заложить
Минимальный бюджет для теста рекламы в Telegram в 2025 году составляет около 100 тыс. рублей. Эти средства распределяются между несколькими каналами и форматами, чтобы оценить эффективность. В высококонкурентных нишах тестовый бюджет может начинаться от 150 тыс. рублей.
Для бухгалтерии важно учитывать, что такие расходы часто относятся к тестированию гипотез и не всегда дают немедленный финансовый результат. Поэтому их необходимо заранее согласовывать и корректно отражать в маркетинговых бюджетах.
Риски при продвижении в Telegram
Помимо стандартных рисков интернет-рекламы, у Telegram есть и специфические факторы, которые стоит учитывать.
Во-первых, регуляторные риски. Telegram остается зарубежной платформой, и сохраняется вероятность дополнительных ограничений или изменений в правилах его работы на территории РФ. В таком случае бизнес может временно потерять канал коммуникации, а вложения в развитие аудитории — частично обесцениться.
Во-вторых, юридические риски. Размещение рекламы без маркировки, договоров и закрывающих документов может привести к штрафам и проблемам при проверках. Небольшие каналы часто предлагают «оплату на карту» и размещение без формальностей, но для компании это прямое нарушение законодательства.
В-третьих, финансовые риски. Из-за накруток и непрозрачной статистики есть вероятность неэффективных расходов. Без аналитики и тестов бюджет может быть потрачен без измеримого результата.
Поэтому Telegram-продвижение требует такого же уровня контроля, как и любые другие рекламные каналы, а то и больше.
Кейсы: как бизнес использует Telegram на практике
Telegram чаще всего используется как канал аккуратного тестирования и масштабирования, как показывает мой опыт работы маркетологом.
Компании редко заходят в Telegram сразу с большими бюджетами. Обычно это несколько размещений на 100–150 тысяч рублей, чтобы понять, как реагирует аудитория и какие каналы дают заявки. После этого либо масштабируются, либо отказываются от канала.
Telegram особенно хорошо работает там, где важно доверие к эксперту или бренду: лучше всего заходят форматы нативных рекомендаций и кейсов. Когда реклама выглядит как полезный опыт, а не как прямое объявление, конверсия заметно выше. Но при этом с точки зрения бизнеса все должно быть оформлено официально — договор, маркировка, закрывающие документы.
Как выстроить процесс с точки зрения учета
Если компания работает через подрядчика, продвижение оформляется договором оказания услуг с актами. При самостоятельной закупке рекламы важно заключать договоры напрямую с владельцами каналов и отказываться от неофициальных схем оплаты.
Реклама в Telegram подлежит обязательной маркировке, а данные о размещениях должны передаваться через оператора рекламных данных. Несоблюдение этих требований может привести к штрафам, поэтому бухгалтерии важно участвовать в настройке процесса наравне с маркетингом.
Telegram стал полноценным рекламным каналом, но вместе с возможностями он несет и риски. Для бизнеса он может быть эффективным инструментом привлечения клиентов, а для бухгалтерии — зоной повышенного внимания. Прозрачный учет, соблюдение законодательства и осторожный подход к бюджетам позволяют использовать Telegram без финансовых и юридических последствий.
