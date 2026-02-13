Какие документы должны быть в организации по охране труда. Требования – 2026

Ответы на вопросы

1. Нужно ли обучать сотрудника, ответственного по наряду допуска при огневых работах на специалиста по пожарной профилактике?

Да, нужно, требование действует с марта 2025 года и теперь те, кто выполняет огневые работы и работы, требующие знаний по пожарной безопасности, должны быть обучены. Это тематика вебинара, который будет в феврале.

2. ИП собственник, сдает в аренду площади, как быть с арендатором, арендатор сам ответственен, если в договоре аренды это прописано?

У каждого, в силу того, что один является собственником, а другой является, по отношению к своим работникам работодателем есть обязательства по пожарной безопасности. В феврале на вебинаре тоже этот вопрос рассмотрим и покажем какие формулировки в договор аренды лучше включить, чтобы грамотно распределить обязательства.

3. А что должен сделать тот, кто арендует помещение или тот кто снимает в аренду?

Если мы сдаем помещение в аренду, у нас нет работников, мы должны выполнять те требования безопасности, которые с точки зрения организации пожарной безопасности в отношении нас прописаны, как собственников зданий.

А если мы снимаем в аренду помещения, где у нас располагается персонал, то мы — уже работодатели, у нас тоже есть обязательства с точки зрения пожарной безопасности (инструктажи, тренировки, назначение ответственных лиц). Все должны быть обучены.

4. Если организация зарегистрирована по адресу проживания директора, а сотрудники удаленно работают, то нужно ли приказы и другие мероприятия по пожарной безопасности и охране труда?

Дистанционный труд — это новый раздел ТК, под понятие дистанционных работников сотрудники попадают тогда, когда с ними заключены реальные дистанционные трудовые договоры, а не просто трудовой договор и имеются устные договоренности. В отношении таких работников по-другому реализуются требования и по охране труда, и по пожарной безопасности.

Если у вас дистанционный договор, то с точки зрения пожарной безопасности, мы не выполняем те требования, которые законом предусмотрены, потому что сотрудники работают дистанционно. По отношению к охране труда мы выполняем усеченный перечень, который указан в ТК (если вы выдаете таким сотрудникам оборудование или технику для выполнения работы).

5. IT-компания, численность до 25 человек, директором пройдено обучение по программам охраны труда и пожарной безопасности в сторонней организации по программе ДПО, нужно ли проходить тестирование на платформе Минтруда?

Тестирование на платформе Минтруда от работодателя проходят лишь такие категории работников, как специалист по охране труда и руководитель службы. Директору достаточно обучения и проверки знаний в учебном центре, сдача тестирования не требуется.

6. Нужно ли проводить спецоценку рабочих мест, если с последнего проведения в 2020 году ничего не изменилось, работают те же работники на тех же местах, новых рабочих мест не создавалось?

Если изменений нет, декларация была подана, то она признается бессрочно действующей и повторная спецоценка не требуется. Она потребуется при введении новых рабочих мест или изменении условий труда.

7. ИП собственник здания, сдает в аренду, нужно ли учиться на пожарную безопасность?

Если у ИП нет взаимоотношений трудовых, нет наемных работников и он сам не выполняет производственную деятельность, то ему обучаться нет необходимости.

Требования в отношении ИП должны реализовываться тогда, когда у него есть хотя бы один наемный сотрудник. Как только у ИП появляются намерения принять наемного сотрудника, ИП в том числе должен обучиться сам в учебном центре и после принятия сотрудника организовать обучение ему. Пока нет сотрудников обязательств реализации трудовых требований не возникает.

8. Адвокатское образование и все работают по партнерским договорам, в штате 1 сотрудник, что делать?

Требования, которые установлены в ТК, касаются взаимоотношения «работодатель и работник», которые выстроены в рамках трудовых правоотношений. Если в штате 1 сотрудник, который работает по трудовому договору, то в отношении него нужно выполнить все мероприятия, которые имеют место быть с точки зрения рассмотренных вопросов. В отношении адвокатов, которые работают по партнерскому договору, эти требования выполнять не нужно.

Тоже самое касается договоров ГПХ и самозанятых.

9. Все функции обучения на директоре, если в компании 1 человек?

Да, абсолютно верно. Директор назначает себя ответственным за охрану труда и пожарную безопасность, в стороннем учебном центре проходит обучение.

10. Если в организации 4 человека надо ли специалисту иметь профессиональную квалификацию 250 часов?

Если по должности он является специалистом по охране труда, то нужно. Если должность другая, но на него возложены функции, то не нужно.

11. Организация IT-технологии, 22 человека в штате, обязательная ли охрана труда?

Да, обязательна.

12. Если взять аутсорс по охране труда, то все равно ответственность на руководителе остается?

Даже если мы заключаем договор гражданско-правовой, привлекаем для выполнения функций по охране труда стороннюю организацию, то ответственность за жизнь и здоровье сотрудников не снимается с руководителя. Если произойдет несчастный случай, то руководитель будет рассматриваться в качестве потенциально виновного должностного лица, которое допустило нарушение требований.

Нет установленного списка должностных лиц, которые могут быть виновным лицом, а только фраза из постановления верховного суда, что это лицо, которое должно было, но не обеспечило надлежащего выполнения требований охраны труда.

13. А если это СНТ надо ли проводить данные мероприятия? Численность 1 человек без зарплаты. Есть правление 5 человек и ревизионная комиссия 3 человека, но все на добровольных началах.

Тут нужно посмотреть есть ли с кем-то трудовой договор, то тогда все мероприятия по охране труда выполнить необходимо, если отношения трудовые, то требования ТК не выполняются.

14. А разве директору нужно самому себя назначить ответственным за охрану труда и пожарную безопасность? Он же является таковым будучи единственным работником.

Если говорить о выполнении требований закона, а оно говорит, что должно быть распорядительным документом назначено лицо, отвечающее за охрану труда и пожарную безопасность. Поэтому в этой ситуации все равно нужно издать приказ о назначении ответственного.