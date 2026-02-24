Инвестиции в отельную недвижимость: две стратегии в условиях снижения ключевой ставки

Почему отели интересны инвесторам

Вложения в гостиничные объекты исторически показывают доходность выше среднерыночной. В прошлом году гостиницы стали главным антикризисным активом: по данным консалтинговой компании Nikoliers, объем инвестиций в них вырос почти на 40% и достиг рекордных 73,7 млрд рублей. Доля отелей в структуре вложений в коммерческую недвижимость увеличилась с 5,4% до 9,9%. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

Сочи занимает второе уверенное место (пропустив вперед Москву и обогнав Санкт-Петербург) по размеру вложений в гостиничные инвестиционные объекты. Это закономерная тенденция, город инфраструктурно развивается, причем стремится занять премиальный сегмент в структуре мирового гостиничного рынка. На этом фоне закономерно возникает вопрос: как именно зарабатывать на гостиничной недвижимости?

Наибольший потенциал — у премиальных курортных проектов с сильным оператором и уникальной концепцией. Такие объекты меньше зависят от колебаний рынка и способны генерировать стабильный денежный поток круглый год.

Вложения в гостиничные объекты дают двойной источник прибыли: рост капитализации самого актива и операционный доход от сдачи в аренду. В случае с проектами на начальной стадии строительства добавляется третий фактор — ценовой «буст» за период возведения, который может достигать 15-20% годовых.