Топ-5 ошибок, которые мешают инвестору приумножить капитал

Ошибка № 1. Инвестировать без плана

Одна из самых дорогостоящих ошибок на российском рынке — входить в сделки без заранее продуманной стратегии. Когда у инвестора не определены цель (накопление капитала, текущий доход или их сочетание), инвестиционный горизонт и допустимый уровень просадки, портфель начинает реагировать на каждую новость: на росте возникает страх упущенной выгоды, на падении — желание «переждать» или зафиксировать убыток под влиянием эмоций.

В условиях высоких ставок цена такого подхода ощущается особенно остро: деньги имеют реальную альтернативную доходность, и стратегия «держать что угодно в расчете на рост» становится объективно дороже.

Разумная альтернатива — заранее понять, для чего в портфеле каждый актив и при каких условиях его стоит сократить или нарастить. На практике достаточно простого регламента: как часто пересматриваются доли, что считается значимым отклонением от плана и какие изменения в компании или кредитном профиле эмитента служат сигналом для снижения риска.