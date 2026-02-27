Как накопить капитал, откладывая по 200 рублей в день

Шаг 1. Определите финансовые цели и сумму автопереводов

Начните с понятных целей — это фундамент успеха. Разделите их на краткосрочные (например, на отпуск достаточно откладывать 200 руб./день) и долгосрочные (первоначальный взнос по ипотеке или образование ребенка к 18 годам — 500 руб/день). Создайте отдельные счета или «конверты» в приложении банка для каждой цели — так вы будете видеть прогресс визуально.

Выберите сумму, которая не бьет по карману. При зарплате 50 тысяч рублей или в декрете начните откладывать с 50–100 руб/день, постепенно увеличивая сумму пополнений на 10–20% каждые 3 месяца. За год 200 руб/день = 73 тысячи рублей. Но магия сложного процента проявится со второго года: при 15% годовых ваши вложения начнут «работать на вас».