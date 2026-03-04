Возврат по износу: как новые правила меняют рынок кассовой техники в России

Кассовые аппараты тоже «устают»

Сегодня вопрос износа кассовых аппаратов становится особенно актуальным. Во-первых, усиливается контроль со стороны налоговых органов, и любая неисправность ККТ может обернуться штрафами и остановкой торговли. Во-вторых, растет доля мобильной и «полевой» техники (ярмарки, курьерская доставка и т.д.), а значит, увеличиваются риски ускоренного износа.

В-третьих, бизнес работает в условиях высокой конкуренции, где даже кратковременный простой означает потерю выручки и клиентов. Поэтому разговор о том, как учитывать износ и кто за него платит, — это уже не теоретическая дискуссия, а практический вопрос.

Ключевая проблема вовсе не возвраты сами по себе. Гораздо важнее стабильная работа оборудования. Касса для предпринимателя — это не просто устройство, а критически важный инструмент. Если она выходит из строя, бизнес останавливается.

Именно поэтому для предпринимателя важно не столько вернуть деньги (тем более теперь за б/у кассу вернут меньше), сколько в самом начале правильно выбрать поставщика, с понятным сервисом и надежной гарантией.