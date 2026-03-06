Взыскание налоговой недоимки инструментами гражданского и уголовного законодательства: к чему быть готовым бизнесу

Разберем детально, какие риски могут возникнуть у предпринимателей и как избежать неприятных последствий.
Механизм налоговой ответственности
Современная система взыскания налоговых недоимок включает несколько уровней ответственности:
Налоговая ответственность самой организации.
Гражданско-правовая ответственность контролирующих лиц.
Уголовная ответственность руководителей и специалистов.
Важные выводы из практики Конституционного Суда
Конституционный Суд в постановлении от 08.12.2017 № 39-П подчеркнул:
Взыскание недоимки физических лиц возможно только после исчерпания возможностей взыскания с юридического лица.
Необходимо доказать прямой умысел на совершение противоправных действий
Требуется установить фактическую невозможность исполнения обязательств организацией.
Размер возмещения должен учитывать имущественное положение виновного лица.
Гражданско-правовая ответственность
Важно понимать, что взыскание может быть обращено на физических лиц, причастных к нарушениям, посредством деликтного иска. В соответствии со ст. 1064 ГК вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Уголовно-правовые риски
К уголовной ответственности могут привлечь:
Руководителей компаний.
Главных бухгалтеров.
Других ответственных лиц.
Согласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» субъектом преступления, предусмотренного статьей 199 УК, может быть лицо, уполномоченное в силу закона либо на основании доверенности подписывать документы, представляемые в налоговые органы организацией, являющейся плательщиком налогов, сборов, страховых взносов, в качестве отчетных за налоговый (расчетный) период.
Такими лицами являются руководитель организации — плательщика налогов, сборов, страховых взносов либо уполномоченный представитель такой организации (статья 29 НК). Субъектом данного преступления может являться также лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя организации — плательщика налогов, сборов, страховых взносов.
Особенности привлечения к ответственности
Судебная практика показывает:
Взыскание с физических лиц возможно лишь при невозможности взыскания с организации.
Необходимо доказать причинно-следственную связь.
Учитывается степень вины и имущественное положение.
Запрещено двойное взыскание одних и тех же сумм.
Защита интересов бизнеса
Для минимизации рисков необходимо:
Обеспечить прозрачность бизнес-процессов.
Вести надлежащий документооборот.
Регулярно проводить внутренний аудит.
Иметь профессиональную юридическую поддержку.
Профилактика рисков
Основные меры предупреждения проблем:
Своевременное реагирование на претензии налоговых органов.
Профессиональное ведение бухгалтерского и налогового учета.
Регулярный мониторинг законодательства.
Консультации с экспертами.
Последствия привлечения к ответственности
Привлечение к ответственности влечет негативные для бизнеса последствия в виде финансовых потерь, репутационных рисков, ограничений в ведении бизнеса, проблем с кредитованием и сложностей при взаимодействии с партнерами.
Вывод
Предпринимателям необходимо осознавать, что взыскание налоговой недоимки в настоящее время производится не только посредством механизмов, предусмотренных Налоговым кодексом, но и с использованием инструментов гражданского законодательства (деликтный иск) и уголовного законодательства.
Профилактика налоговых нарушений и грамотное выстраивание бизнес-процессов помогут избежать серьезных нежелательных последствий. Профессиональная юридическая поддержка и прозрачность деятельности — ключевые факторы безопасности бизнеса.
Помните: лучше предотвратить налоговые нарушения, чем потом бороться с их последствиями в рамках гражданского и уголовного судопроизводства.
