Взыскание налоговой недоимки инструментами гражданского и уголовного законодательства: к чему быть готовым бизнесу

Вывод

Предпринимателям необходимо осознавать, что взыскание налоговой недоимки в настоящее время производится не только посредством механизмов, предусмотренных Налоговым кодексом, но и с использованием инструментов гражданского законодательства (деликтный иск) и уголовного законодательства.

Профилактика налоговых нарушений и грамотное выстраивание бизнес-процессов помогут избежать серьезных нежелательных последствий. Профессиональная юридическая поддержка и прозрачность деятельности — ключевые факторы безопасности бизнеса.

Помните: лучше предотвратить налоговые нарушения, чем потом бороться с их последствиями в рамках гражданского и уголовного судопроизводства.