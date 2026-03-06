КПП ОСНО Акц моб
Взыскание налоговой недоимки инструментами гражданского и уголовного законодательства: к чему быть готовым бизнесу

Налоговая безопасность бизнеса сегодня становится одним из ключевых факторов успешного развития компании. Особенно остро этот вопрос встает, когда к делу подключаются механизмы не только налогового, но и гражданского, а порой и уголовного законодательства.

Разберем детально, какие риски могут возникнуть у предпринимателей и как избежать неприятных последствий.

Механизм налоговой ответственности

Современная система взыскания налоговых недоимок включает несколько уровней ответственности:

  • Налоговая ответственность самой организации.

  • Гражданско-правовая ответственность контролирующих лиц.

  • Уголовная ответственность руководителей и специалистов.

Важные выводы из практики Конституционного Суда

Конституционный Суд в постановлении от 08.12.2017 № 39-П подчеркнул:

  • Взыскание недоимки физических лиц возможно только после исчерпания возможностей взыскания с юридического лица.

  • Необходимо доказать прямой умысел на совершение противоправных действий

  • Требуется установить фактическую невозможность исполнения обязательств организацией.

  • Размер возмещения должен учитывать имущественное положение виновного лица.

Гражданско-правовая ответственность

Важно понимать, что взыскание может быть обращено на физических лиц, причастных к нарушениям, посредством деликтного иска. В соответствии со ст. 1064 ГК вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Уголовно-правовые риски

К уголовной ответственности могут привлечь:

  • Руководителей компаний.

  • Главных бухгалтеров.

  • Других ответственных лиц.

Согласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» субъектом преступления, предусмотренного статьей 199 УК, может быть лицо, уполномоченное в силу закона либо на основании доверенности подписывать документы, представляемые в налоговые органы организацией, являющейся плательщиком налогов, сборов, страховых взносов, в качестве отчетных за налоговый (расчетный) период.

Такими лицами являются руководитель организации — плательщика налогов, сборов, страховых взносов либо уполномоченный представитель такой организации (статья 29 НК). Субъектом данного преступления может являться также лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя организации — плательщика налогов, сборов, страховых взносов.

Особенности привлечения к ответственности

Судебная практика показывает:

  • Взыскание с физических лиц возможно лишь при невозможности взыскания с организации.

  • Необходимо доказать причинно-следственную связь.

  • Учитывается степень вины и имущественное положение.

  • Запрещено двойное взыскание одних и тех же сумм.

Защита интересов бизнеса

Для минимизации рисков необходимо:

  • Обеспечить прозрачность бизнес-процессов.

  • Вести надлежащий документооборот.

  • Регулярно проводить внутренний аудит.

  • Иметь профессиональную юридическую поддержку.

Профилактика рисков

Основные меры предупреждения проблем:

  • Своевременное реагирование на претензии налоговых органов.

  • Профессиональное ведение бухгалтерского и налогового учета.

  • Регулярный мониторинг законодательства.

  • Консультации с экспертами.

Последствия привлечения к ответственности

Привлечение к ответственности влечет негативные для бизнеса последствия в виде финансовых потерь, репутационных рисков, ограничений в ведении бизнеса, проблем с кредитованием и сложностей при взаимодействии с партнерами.

Вывод

Предпринимателям необходимо осознавать, что взыскание налоговой недоимки в настоящее время производится не только посредством механизмов, предусмотренных Налоговым кодексом, но и с использованием инструментов гражданского законодательства (деликтный иск) и уголовного законодательства.

Профилактика налоговых нарушений и грамотное выстраивание бизнес-процессов помогут избежать серьезных нежелательных последствий. Профессиональная юридическая поддержка и прозрачность деятельности — ключевые факторы безопасности бизнеса.

Помните: лучше предотвратить налоговые нарушения, чем потом бороться с их последствиями в рамках гражданского и уголовного судопроизводства.

