Медицинская организация на ОСНО продает БАДы: что будет с НДС и налогом на прибыль

Как облагать реализацию НДС
Перечень освобожденных от НДС услуг указан в пп. 2 п. 2 ст. 149 НК. Реализация БАДов будет облагаться НДС по ставке 22%, так как добавки не являются лекарствами. Организации необходимо вести раздельный учет по облагаемым и не облагаемым НДС операциям.
Как облагать налогом на прибыль
Медицинские организации могут применять ставку 0% ко всей налоговой базе. Для этой льготы нужно выполнить критерии из НК — п. 1.1 ст. 284, ст. 284.1 НК:
у организации есть медицинская лицензия;
численность персонала с аккредитацией или сертификатом специалиста — не менее 50% от штата (непрерывно в течение всего налогового периода);
в штате трудоустроены не менее 15 работников;
не менее 90% доходов организации получено от медицинской деятельности;
организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и производными финансовыми инструментами.
Если условия соблюдаются, то продажа БАДов облагается по 0% ставке. Доход от продажи включают в общую сумму реализации в декларации.
