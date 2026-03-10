8276 МП моб
Медицинская организация на ОСНО продает БАДы: что будет с НДС и налогом на прибыль

Медицинские организации могут не облагать НДС конкретные услуги. Однако это не касается реализации БАДов.

Автор

Как облагать реализацию НДС

Перечень освобожденных от НДС услуг указан в пп. 2 п. 2 ст. 149 НК. Реализация БАДов будет облагаться НДС по ставке 22%, так как добавки не являются лекарствами. Организации необходимо вести раздельный учет по облагаемым и не облагаемым НДС операциям.

Как облагать налогом на прибыль

Медицинские организации могут применять ставку 0% ко всей налоговой базе. Для этой льготы нужно выполнить критерии из НКп. 1.1 ст. 284, ст. 284.1 НК:

  • у организации есть медицинская лицензия;

  • численность персонала с аккредитацией или сертификатом специалиста — не менее 50% от штата (непрерывно в течение всего налогового периода);

  • в штате трудоустроены не менее 15 работников;

  • не менее 90% доходов организации получено от медицинской деятельности;

  • организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и производными финансовыми инструментами.

Если условия соблюдаются, то продажа БАДов облагается по 0% ставке. Доход от продажи включают в общую сумму реализации в декларации.

