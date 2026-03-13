Сделку признали недействительной: можно ли заявить вычет НДС

Отгрузку поставщика признали мнимой по решению суда. Покупатель доплатил НДС в бюджет. Может ли поставщик получить вычет НДС?

Если сделку признали недействительной, то продавец может заявить уплаченный НДС к вычету. Это можно сделать в течение трех лет с даты возврата имущества.

В случае признания сделки недействительной продавец может заявить уплаченный НДС к вычету. Причем сделать это можно в течение трех лет с момента возврата имущества — к такому выводу пришел АС Поволжского округа в постановлении от 03.10.2023 № Ф06-7699/2023 по делу № А72-15872/2022.

Недействительность сделки в целях налогообложения означает, что реализации имущества не было. Поэтому и оснований для внесения в бюджет суммы НДС нет.

Продавец может скорректировать НДС в сторону уменьшения. При этом период заявления вычета больше, чем при возврате товара по п. 5 ст. 171 НК.

Исчислять и уплачивать НДС, а также сдавать декларацию по этому налогу научим на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2026». Вы научитесь формировать налоговые регистры, вести книги покупок и продаж, работать с НДС на ОСНО и УСН, вести учет операций в 1С и заполнять новую декларацию. После завершения курса вы получите удостоверение на 120 ак. часов, которое мы внесем в госреестр Рособрнадзора. Цена курса со скидкой 65%: 8 900 рублей вместо 26 000 рублей. Срок акции ограничен.

Читайте также на тему НДС: