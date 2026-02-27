Нужно ли отдельно начислять НДС на коммунальные платежи, если они входят в арендную плату

Организация на УСН сдает помещение. По договору коммунальные платежи входят в арендную плату, нужно ли удерживать с них НДС и включать их в доход?

В данном случае арендная плата включает две части: фиксированную и переменную. Расчет переменной части не важен, так как она входит в сумму аренды. На всю арендную плату необходимо начислять НДС и включать ее в доход по УСН за вычетом начисленного НДС.

Если бы компенсация за коммунальные расходы не была поименована в договоре в качестве переменной части арендной платы, то НДС можно было бы не начислять. В таком случае возмещение расходов можно было бы указать в отдельном договоре или отделить их от арендной платы.

