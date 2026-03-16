Как выбрать облигации и не столкнуться с дефолтом: советы эксперта на 2026 

С чего начать новичкам

На старте инвестору имеет смысл устанавливать для себя жесткие правила отбора бумаг . Со временем, когда появится опыт и понимание рынка, рамки можно постепенно расширять. Вот критерии, которые важно оценивать при покупке финансовых инструментов.

Кредитный рейтинг

Если мы смотрим на отдельный выпуск облигаций, то оцениваем его кредитный рейтинг, а параллельно — кредитный рейтинг самого эмитента, будь то компания или государство.

Новичку проще стартовать с гособлигаций, так как они психологически комфортнее: государство занимает деньги через Минфин, выпуская облигации федерального займа. Это самый надежный заемщик в стране, поэтому такие бумаги логично использовать как первую ступень при формировании портфеля.

На втором месте корпоративные облигации крупных надежных компаний. Но здесь есть нюанс: новичку бывает сложно оценить реальную устойчивость бизнеса. Кредитного рейтинга мало — важно понимать, что скрывается за цифрами.

Пример: облигации РЖД с максимальным рейтингом AAA. Однако по данным последней отчетности (за I полугодие 2025 года), чистый долг компании составляет 3,3 трлн рублей. Значительная часть операционной прибыли уходит на выплату процентов по этим обязательствам. А годовые процентные расходы РЖД могут составлять порядка сотен миллиардов рублей.