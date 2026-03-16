Как выбрать облигации и не столкнуться с дефолтом: советы эксперта на 2026 

2026 год меняет логику работы с облигациями. Период сверхвысоких ставок подходит к концу, дефолтов на рынке становится больше, а привычное правило «чем выше доходность, тем лучше» больше не работает. Тем не менее облигации по-прежнему остаются важным инструментом для сохранения и приумножения капитала, но теперь от инвестора требуется больше дисциплины и анализа.
С чего начать новичкам
На старте инвестору имеет смысл устанавливать для себя жесткие правила отбора бумаг. Со временем, когда появится опыт и понимание рынка, рамки можно постепенно расширять. Вот критерии, которые важно оценивать при покупке финансовых инструментов.
Кредитный рейтинг
Если мы смотрим на отдельный выпуск облигаций, то оцениваем его кредитный рейтинг, а параллельно — кредитный рейтинг самого эмитента, будь то компания или государство.
Новичку проще стартовать с гособлигаций, так как они психологически комфортнее: государство занимает деньги через Минфин, выпуская облигации федерального займа. Это самый надежный заемщик в стране, поэтому такие бумаги логично использовать как первую ступень при формировании портфеля.
На втором месте корпоративные облигации крупных надежных компаний. Но здесь есть нюанс: новичку бывает сложно оценить реальную устойчивость бизнеса. Кредитного рейтинга мало — важно понимать, что скрывается за цифрами.
Пример: облигации РЖД с максимальным рейтингом AAA. Однако по данным последней отчетности (за I полугодие 2025 года), чистый долг компании составляет 3,3 трлн рублей. Значительная часть операционной прибыли уходит на выплату процентов по этим обязательствам. А годовые процентные расходы РЖД могут составлять порядка сотен миллиардов рублей.
Многие инвесторы заблуждаются, считая, что раз компания принадлежит государству, ее «не дадут обанкротить». Но прямых гарантий нет.
Доходность к погашению
Именно этот показатель дает понимание, сколько инвестор заработает, если продержит облигацию до конца срока. В большинстве случаев начинающие инвесторы покупают бумаги с расчетом на погашение, фиксируя доходность в момент покупки. Это возможно, если купон фиксированный и в облигации нет оферты.
Оферта — условие, при котором эмитент может изменить правила игры, например досрочно выкупить облигацию или уменьшить купон.
Представим: инвестор планировал держать бумагу несколько лет, а деньги вернулись через несколько месяцев, и вложить их заново на выгодных условиях не получается. Поэтому новичкам обычно рекомендовано выбирать облигации без оферты и с фиксированным купоном — это самая понятная база для портфеля.
Показатель доходности к погашению удобен еще и тем, что позволяет сравнивать бумаги между собой. Если у двух облигаций одинаковое кредитное качество и схожий срок, логично выбрать ту, где доходность выше.
Купонная ставка для начинающего инвестора — параметр вторичный. Она становится по-настоящему важной позже, когда капитал уже накоплен и цель — жить на пассивный доход. Тогда инвестор смотрит именно на регулярные выплаты и забирает купоны, а не реинвестирует их.
Срок погашения
Еще один важный параметр, который напрямую зависит от цели. Если инвестор копит деньги к конкретной дате — на первый взнос по ипотеке, обучение детей, покупку автомобиля, лечение или крупное путешествие — облигации должны погашаться не позже этой даты. Это снижает риск того, что бумаги придется продавать досрочно по невыгодной цене.
Когда облигация гасится, инвестор получает номинал (как правило, 1000 рублей за бумагу) — это дает максимальную предсказуемость результата. Чем больше определенности, тем выше шанс достичь финансовой цели.
Если же цель — долгосрочный пассивный доход, жесткой привязки к сроку погашения нет. В таких случаях инвесторы комбинируют бумаги с разными сроками и ориентируются на рыночную ситуацию.
С какими рисками могут столкнуться инвесторы
Главный риск при покупке облигаций сегодня — дефолт. Именно поэтому так важно оценить кредитное качество эмитента перед покупкой его бумаг.
Обычно дефолт начинается с технического, когда эмитент временно не выполняет обязательства. Если в установленный срок — обычно эмитенту отводится на это 10 рабочих дней — компания не находит денег, не договаривается о реструктуризации долга или не предлагает инвесторам новое решение, технический дефолт переходит в полноценный. Такие случаи на рынке уже есть, и этот риск нельзя игнорировать.
По данным Cbonds, в 2025 году количество дефолтов заметно выросло по сравнению с предыдущим периодом — с проблемами по обслуживанию долгов столкнулись 48 российских компаний. Это максимальный показатель с 2022 года. Для сравнения: в 2024 году кредитные события – дефолт, реструктуризация долга и подобные — фиксировались у 25 компаний, в 2023 году — у 27, а в кризисном 2022-м — у 32 эмитентов.
Причина понятна: длительный период высоких ставок. Компаниям с высокой долговой нагрузкой сложно обслуживать обязательства, и именно они первыми оказываются в зоне риска. Даже у формально надежных эмитентов запас прочности постепенно сокращается — любой долг в текущих условиях обходится дорого.
Аналитики считают, что пик проблем еще не пройден. В 2026 году бизнес продолжит испытывать давление: у одних компаний уже исчерпан финансовый резерв, у других его изначально не было. Даже если ставка начнет снижаться, обязательства по долгам никуда не исчезнут, а экономическая активность останется сдержанной.
Другой фактор риска — оферты и досрочные погашения. В отдельных случаях инвесторы могут предъявить облигации к выкупу, и эмитенту потребуется сразу большая сумма денег. Для слабых компаний это дополнительное давление на ликвидность.
Инвесторам также стоит учитывать отраслевые риски. Более устойчивыми выглядят компании из энергетики, телекоммуникаций и инфраструктуры. Повышенные риски сохраняются в девелопменте, лизинге и коммерческой недвижимости.
Финансовая стратегия для опытных инвесторов
В текущем году подход к выбору облигаций для опытных инвесторов меняется в связи с прогнозируемым постепенным снижением ключевой ставки. В этот период цены облигаций растут, а доходность новых выпусков снижается, поэтому инвесторы стараются зафиксировать привлекательные условия заранее.
После высоких ставок 2025 года облигации стали одним из самых доходных инструментов. Теперь же фокус смещается с максимальной доходности на контроль рисков — надежность эмитента выходит на первый план, даже для тех, кто готов инвестировать в корпоративные бумаги.
Для опытных инвесторов значение имеет кредитный спред — разница в доходности между корпоративными облигациями и ОФЗ. Чем он меньше, тем ниже риск. Слишком высокая доходность почти всегда сигнализирует о высокой вероятности проблем у эмитента.
Внимательно стоит оценивать и сроки погашения бумаг. Портфели в 2026 году лучше формировать из коротких и среднесрочных выпусков, чтобы снизить чувствительность к изменениям ставок, а длинные корпоративные облигации использовать с осторожностью.
Отдельный фокус — на финансовое состояние компаний: инвесторам полезно анализировать их долговую нагрузку, способность обслуживать обязательства и устойчивость денежных потоков. В условиях роста кредитных рисков многим инвесторам придется пожертвовать частью доходности в пользу надежности.
И опытным инвесторам, и новичкам в 2026 году стоит выбирать бумаги без амортизации — с учетом прогнозов по снижению ставки. Амортизация — это частичное досрочное погашение бумаги. Вместе с очередным купоном инвестор получает «кусочек» от основного тела долга, то есть номинала облигации. И тут встает вопрос, куда реинвестировать вернувшиеся из инвестиций деньги: при снижении ставок доходности по облигациям также будут снижаться, и уже не получится вложить деньги по прежней ставке.
Главным стратегическим принципом на 2026 года можно обозначить диверсификацию. Сочетание ОФЗ и качественных корпоративных облигаций, распределение средств между разными эмитентами и сроками позволяет сохранить баланс между доходностью и риском в условиях меняющегося рынка.
Как проверить кредитный рейтинг
В ЦБ аккредитованы четыре рейтинговых агентства, но ключевыми считаются два — АКРА и «Эксперт РА». Именно на их оценки стоит ориентироваться в первую очередь. Если рейтинга от этих агентств нет, можно дополнительно посмотреть оценки НРА или НКР.
Для надежных компаний с рейтингами AAA–AA достаточно проверять рейтинг раз в квартал. Такие оценки пересматриваются нечасто, а ухудшение финансового положения у сильных эмитентов, как правило, происходит постепенно. Важно обращать внимание не только на сам рейтинг, но и на его прогноз — например, смена статуса со «стабильного» на «негативный» уже повод насторожиться.
Бумаги со средним рейтингом — от A до BBB+ — требуют более внимательного контроля. Оптимальная частота мониторинга таких облигаций — раз в месяц. Именно в этом сегменте рейтинги чаще всего пересматриваются.
Высокодоходные и более рискованные облигации с рейтингами ниже BBB требуют практически постоянного контроля. Проверять ситуацию по ним стоит как минимум раз в одну–две недели. У компаний с повышенным риском финансовые проблемы могут развиваться быстро, а дефолты не объявляют заранее.
При этом важно понимать: рынок часто реагирует быстрее, чем рейтинговые агентства. Рейтинг в таких случаях скорее подтверждает то, что уже заложено в цену. Поэтому смотреть нужно не только на буквы рейтинга.
Опережающими сигналами проблем могут быть резкое падение цены облигации, рост доходности и расширение спреда к ОФЗ. Если доходность конкретного выпуска растет заметно быстрее, чем по рынку в целом, это повод разбираться в причинах.
Также стоит отслеживать новости по эмитенту: ухудшение финансовой отчетности, рост долговой нагрузки и процентных расходов, отказ от дивидендов, изменения в бизнес-модели, сделки M&A (mergers and acquisitions — слияния и поглощения), санкционные или судебные риски. Все это может сигнализировать о росте кредитных рисков задолго до официального пересмотра рейтинга.
Как грамотно распределить доли в портфеле
Доля государственных и корпоративных облигаций в портфеле напрямую зависит от стратегии инвестора. Новичкам в текущих условиях эксперты рекомендуют держать около 20% в ОФЗ, а остальную часть — в надежных корпоративных выпусках. Такой баланс позволяет снизить риски и при этом сохранить доходность выше, чем у полностью государственного портфеля.
Увеличивать долю корпоративных облигаций имеет смысл по мере улучшения макроэкономической ситуации: когда инфляция под контролем, ключевая ставка снижается, а бизнес чувствует себя устойчиво. Но пока рынок остается неопределенным, разумнее диверсифицировать портфель — увеличивать число эмитентов и снижать долю на каждого, чтобы контролировать кредитный риск.
При выборе сроков облигаций универсального решения нет — все зависит от цикла процентных ставок. Однако наиболее устойчивый подход в нестабильной экономике — сочетать короткие и длинные бумаги в одном портфеле. Краткосрочные облигации снижают волатильность, дают ликвидность и выступают аналогом «кэша», а долгосрочные позволяют зафиксировать высокую доходность на годы вперед.
Сейчас рынок живет в условиях инверсной кривой доходности, когда короткие облигации приносят доход выше, чем длинные. Это нетипичная ситуация, но даже в ней долгосрочные бумаги остаются инструментом фиксации двузначной доходности на горизонте 5–7 лет и дольше.
По структуре портфеля возможны разные варианты. В период снижения ставок доля длинных бумаг может доходить до 70%, а коротких — около 30%. В более неопределенной ситуации многие инвесторы выбирают пропорции 50 на 50 или даже делают акцент на короткие бумаги — отдают им до 60% портфеля.
Важно учитывать, что у длинных корпоративных облигаций выше кредитный риск. Чем больше срок, тем выше вероятность ухудшения финансового положения эмитента. Поэтому такие бумаги стоит выбирать только с высоким кредитным качеством и заранее понимать стратегию выхода из позиции.
Итоги
В 2026 году рынок облигаций требует осознанного и аккуратного подхода. Период, когда можно было зарабатывать на высокой ставке без глубокого анализа, заканчивается — на первый план выходит кредитное качество эмитента и управление рисками. Новичкам по-прежнему логично начинать с ОФЗ и понятных корпоративных выпусков с фиксированным купоном и без сложных условий, а опытным инвесторам — диверсифицировать портфель по эмитентам, срокам и отраслям, внимательно следя за спредами и финансовым состоянием компаний.
Доходность остается привлекательной, но в 2026 году выигрывают не те, кто ищет максимальный процент, а те, кто умеет сохранить капитал и выстроить портфель с разумным балансом риска и дохода.
