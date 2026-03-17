Как ИП избежать указания полного адреса в УПД
ИП может указать в документах только регион и город. В Порядке заполнения счетов-фактур сказано, что ИП указывает в документах место жительства из ЕГРИП.
В ЕГРИП третье лицо не может увидеть полный адрес. Полную выписку с адресом (номером дома и квартиры) можно получить только при личном обращении с предъявлением паспорта.
Кроме того, согласно ст. 6 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ ИП может запросить у ФНС информацию о лицах, которые получили информацию о месте жительства.
Указание города проживания не противоречит правилам заполнения УПД. И вычету НДС это тоже не помешает, так как неполное указание адреса не препятствует идентификации лица по п. 2 ст. 169 НК.
