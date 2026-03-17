Как ИП избежать указания полного адреса в УПД

Юридические лица указывают в документах адрес из ЕГРЮЛ, тогда как ИП отражают место жительства из ЕГРИП. Можно ли избежать указания полного адреса и как это сделать — рассказываем в статье.

ИП может указать в документах только регион и город. В Порядке заполнения счетов-фактур сказано, что ИП указывает в документах место жительства из ЕГРИП.

В ЕГРИП третье лицо не может увидеть полный адрес. Полную выписку с адресом (номером дома и квартиры) можно получить только при личном обращении с предъявлением паспорта.

Кроме того, согласно ст. 6 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ ИП может запросить у ФНС информацию о лицах, которые получили информацию о месте жительства.

Указание города проживания не противоречит правилам заполнения УПД. И вычету НДС это тоже не помешает, так как неполное указание адреса не препятствует идентификации лица по п. 2 ст. 169 НК.

Работать с контрагентами по ЭДО и вести учет электронных документов научим на онлайн-курсе Работа с ЭДО. Он поможет изучить все системы ЭДО и упростить работу с маркировкой, госзакупками, Меркурием и ЕГАИС. Цена курса со скидкой 69% за 4 900 руб. вместо 15 900 руб. Срок акции ограничен.

