ТС ПИоТ: что это и как защищает покупателя

Кто и зачем ужесточил правила

Контроль за кассовой техникой — это вотчина Федеральной налоговой службы. Но когда дело касается маркированных товаров, главный регулятор здесь — Министерство промышленности и торговли. Именно оно определяет правила работы системы «Честный знак».

Маркировка — это не разовая акция. Сначала она коснулась табачных изделий и крепкого алкоголя, затем обуви и одежды, потом аптек, духов, молочной продукции, газированных напитков, соков, шин, моторных масел, морепродуктов. Сегодня трудно найти категорию, которую она еще не затронула. Можно предположить, что пройдет немного времени и маркировано будет практически все.

Когда появилась маркировка, предприниматели могли сами кодировать остатки товара, например, обувь или одежду, закупленную раньше. Они заходили в систему «Честный знак», заказывали коды и печатали их на принтере. Формально код был, но по сути он не всегда давал полную картину происхождения товара.

ТС ПИоТ — своего рода следующий шаг. Его задача — сделать продажи маркированного товара полностью контролируемыми и убрать лазейки, которые раньше позволяли «играть» с передачей информации.