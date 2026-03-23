ТС ПИоТ: что это и как защищает покупателя

Это нужно для того, чтобы на рынке был порядок, а покупатель точно знал: товар легальный, его путь понятен, а в случае проблемы можно быстро разобраться. Как все это работает, расскажем в статье.
Кто и зачем ужесточил правила
Контроль за кассовой техникой — это вотчина Федеральной налоговой службы. Но когда дело касается маркированных товаров, главный регулятор здесь — Министерство промышленности и торговли. Именно оно определяет правила работы системы «Честный знак».
Маркировка — это не разовая акция. Сначала она коснулась табачных изделий и крепкого алкоголя, затем обуви и одежды, потом аптек, духов, молочной продукции, газированных напитков, соков, шин, моторных масел, морепродуктов. Сегодня трудно найти категорию, которую она еще не затронула. Можно предположить, что пройдет немного времени и маркировано будет практически все.
Когда появилась маркировка, предприниматели могли сами кодировать остатки товара, например, обувь или одежду, закупленную раньше. Они заходили в систему «Честный знак», заказывали коды и печатали их на принтере. Формально код был, но по сути он не всегда давал полную картину происхождения товара.
ТС ПИоТ — своего рода следующий шаг. Его задача — сделать продажи маркированного товара полностью контролируемыми и убрать лазейки, которые раньше позволяли «играть» с передачей информации.
Что такое ТС ПИоТ на самом деле
Важно понимать, что ТС ПИоТ — это не коробка, которую можно потрогать, и не отдельный прибор. Это набор требований к кассовому узлу и всей инфраструктуре вокруг него.
Теперь на техническом уровне контролируется все: какая касса используется, какое программное обеспечение стоит на рабочем месте кассира, какой сканер считывает код.
Все оборудование, которое участвует в передаче информации о маркированном товаре, должно быть идентифицировано и сертифицировано как ТС ПИоТ. При этом значение имеет даже комбинация используемого оборудования.
Если раньше кассовый узел был, по сути, «черным ящиком» для системы «Честный Знак», то теперь он стал прозрачным. Система должна гарантировать, что каждая продажа маркированного товара корректно передана в «Честный знак». Возможности обойти передачу данных сведены к минимуму.
Что это меняет для покупателя
Внешне — почти ничего. Покупатель не увидит отдельную табличку «У нас внедрен ТС ПИоТ». Кассир тоже вряд ли почувствует кардинальные изменения. Но с точки зрения безопасности меняется многое.
Главная цель всей системы — чтобы на полке лежал качественный товар, а его путь можно было проследить от производителя до покупателя. Любой человек может бесплатно скачать приложение «Честный знак» и отсканировать код. Приложение покажет, где произведен товар, когда введен в оборот, кто его продавал, через какие звенья он проходил.
И это касается конкретной бутылки молока, конкретной пары ботинок или банки икры. Не абстрактной партии, а именно того товара, который у вас в руках.
Почему это важно: от аллергии до массового отзыва партии
Маркировка нужна не только чтобы бороться с «серым» рынком. Это вопрос здоровья. Представим, что у человека возникла сильная аллергическая реакция на полиэстер в одежде. Или в партии молочной продукции обнаружили просрочку или бактерии. Система быстро определит, где эта партия была произведена, куда она ушла, в какие магазины распределена.
Инспектор может заблокировать продажу не только одной пачки, но всей партии от конкретного поставщика сразу во всех торговых точках. Товар просто перестанет пробиваться на кассе. Это серьезный и важный инструмент. Он позволяет изымать опасную продукцию оперативно, а не спустя месяцы.
Почему «наклеить код» может не каждый
Со стороны может показаться: что мешает кому угодно распечатать похожий квадрат и наклеить его на товар? На практике все гораздо сложнее.
Чтобы выпустить код в системе «Честный знак», предприниматель заходит в нее под своей квалифицированной электронной подписью. Каждый код юридически привязан к конкретному ИП или компании. Все действия фиксируются. И если впоследствии выяснится, что товар контрафактный, ответственность будет не абстрактной — найдут того, кто заказал и ввел в оборот эти коды.
Кроме того, сейчас нужно обязательно прикладывать сертификаты на каждую группу товара. И это не формальный документ. Продукцию отправляют в лабораторию, проходят проверки, платят за экспертизу. Это серьезные расходы.
Для тех, кто работал «в гараже», покупал товар на рынке и искал, где бы подешевле напечатать марки, поле для маневра сужается. Получить коды без реальной ответственности становится все труднее.
Можно ли обмануть систему
Теоретически кто-то может попытаться скопировать код с легального товара и наклеить его на другой. Но система работает онлайн. Код гасится при продаже один раз — если он уже пробит в одном магазине, в другом он не пройдет.
Бывает и так: код может вообще не находиться в базе или оказаться уже списанным год назад. Приложение это покажет.
Есть и бытовой пример. Если код зарегистрирован на ботинки 42-го размера из коричневой экокожи, а наклеен на колготки или на пачку масла, несоответствие сразу видно при проверке.
И самое главное: чем больше покупателей сканируют коды, тем сложнее предпринимателям работать с фальсификатом.
Проверки — не теория
Контроль работает не только через покупателей. Проверяющие могут прийти в торговую точку как обычные посетители, отсканировать несколько товаров, и если система покажет, что это суррогат, последствия будут серьезными.
И дело даже не в штрафах (заплати и дальше работай), а в больших убытках для бизнеса.
Бывали случаи, когда магазин одежды и обуви закрывали и опечатывали. Аренда идет, сотрудники не работают, продавать нельзя, пока не разберутся. Все из-за нескольких проблемных позиций.
Система автоматизирована, нарушения выявляются быстро, санкции ощутимые. Для бизнеса риск становится слишком дорогим.
А как же маркетплейсы
Онлайн-площадки ничем не отличаются от обычных магазинов. Если товар подлежит маркировке, код сканируется при отгрузке со склада. Просто чек формируется на этапе отправки, а не в момент передачи покупателю в пункте выдачи.
Получив заказ, покупатель точно так же может отсканировать код и проверить историю товара.
Что в итоге получает покупатель
ТС ПИоТ — это не про новые кнопки на кассе. Это про прозрачность. Покупатель получает возможность проверить товар сам, бесплатно, за несколько секунд. Получает гарантию, что просрочка или опасная партия могут быть быстро заблокированы. Получает рынок, на котором все сложнее торговать подделками и случайной продукцией неизвестного происхождения.
Визуально ничего не изменилось — тот же магазин, та же касса. Но за кулисами теперь работает система, которая связывает производителя, поставщика, продавца и покупателя в одну прозрачную цепочку. И чем внимательнее будут сами покупатели, тем чище станет рынок.
