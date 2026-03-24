Выгорание или саботаж: как руководителю понять, что происходит с сотрудником

Когда ключевой специалист перестает удерживать сложность решений и горизонт ответственности, последствия проявляются не только в его состоянии, но и в качестве управленческих решений, ошибках и финансовых потерях компании. Чем отличается выгорание от усталости и как понять, когда сотрудник саботирует рабочие процессы, расскажем в статье.
Выгорание — проблема не частная, а системная
Профессиональное выгорание в России в последние годы приобретает масштаб системной проблемы. По различным оценкам, в 2024–2025 годах с его симптомами сталкивались от 45 до 58% работающих россиян. По данным аналитического центра НАФИ, около 13 миллионов человек находятся в состоянии выраженного выгорания прямо сейчас. То есть фактически половина работающих людей в тот или иной момент проходит через разные стадии состояния.
Для многих руководителей такие цифры становятся неожиданностью, ведь выгорание часто воспринимается как личная проблема конкретного человека, а не как системный фактор внутри организации.
Между тем речь идет не просто об усталости или эмоциональном напряжении. В таком состоянии у сотрудника падает продуктивность, он начинает брать на себя меньше задач, избегать ответственной работы. Одновременно растет количество ошибок и мелких промахов, ранее человеку не свойственных.
При этом для руководителя ситуация может выглядеть обманчиво спокойной. Внешне сотрудник продолжает работать: приходит на встречи, выполняет задачи, отвечает на письма. Видимость занятости сохраняется, но уровень вовлеченности постепенно снижается, как и эффективность работы команды в целом.
Нейробиология выгорания: когда мозг «буксует»
За изменениями в поведении выгоревшего сотрудника стоят конкретные физиологические процессы, происходящие в его мозге. Когда хронический стресс становится длительным, меняется баланс между системами мозга, отвечающими за контроль и реакцию на угрозу.
Снижается активность префронтальной коры, которая обеспечивает планирование и оценку рисков. Одновременно повышается реактивность лимбической системы, прежде всего миндалины. В результате мозг начинает отдавать приоритет быстрым и простым реакциям, а способность контролировать задачи уменьшается. Это физически лишает человека возможности сохранять прежнюю точность работы.
В состоянии выгорания нарушается работа дофаминовой системы: мозг перестает получать сигнал удовлетворения от выполненной задачи, из-за чего любая цель начинает казаться бессмысленной и непосильной.
Одновременно с этим гиперактивность зон, отвечающих за страх и тревогу, заставляет сотрудника воспринимать любые правки или новые вводные как прямую угрозу, что провоцирует резкость в общении и цинизм. Понимание этой биологической основы помогает руководителю осознать, что требовать от выгоревшего человека волевого усилия бесполезно — его биологический «процессор» просто не способен обрабатывать такие объемы данных.
Три стадии выгорания или путь к «аварийному режиму»
Процесс выгорания редко бывает мгновенным: он развивается постепенно, проходя через несколько этапов, каждый из которых все сильнее ограничивает возможности человека.
Первая стадия: мобилизация
Сотрудник может выглядеть избыточно активным, работать на пределе ресурсов. Однако за этой сверхпродуктивностью скрывается нарастающее напряжение, которое мозг пытается компенсировать упрощением мелких задач.
Вторая стадия: энергосберегающий режим
Это состояние характеризуется выраженным режимом экономии, когда психика включает защитные барьеры. Человек делает только необходимый минимум, избегает любой лишней ответственности и старается максимально дистанцироваться от рабочих процессов.
Сотрудник физически присутствует на рабочем месте, но его ментальная вовлеченность уже практически отсутствует.
Третья стадия: фаза деформации и отчуждения
Наиболее опасное состояние. В коммуникации появляется стойкий цинизм, а работа воспринимается как нечто враждебное. Мозг привыкает работать в режиме выживания, и даже длительный отдых перестает приносить результат, так как старые нейронные связи, отвечавшие за вовлеченность и интерес, оказываются заблокированы хроническим стрессом.
Ошибки руководителей, провоцирующие выгорание
Состояние выгорания формируется исключительно в рабочей среде и напрямую связано с организацией труда и условиями деятельности. В отличие от общей депрессии, оно всегда имеет четкую привязку к профессиональному контексту. Человек может чувствовать себя относительно нормально в других сферах жизни, но на работе любое действие требует усилия, как будто приходится постоянно «перешагивать через себя».
Главный фактор выгорания — разрыв между ответственностью и управляемостью. Когда человек отвечает за результат, но не может влиять на ключевые решения, мозг постепенно теряет ощущение контроля над ситуацией. А потеря контроля — один из самых сильных стрессоров для нервной системы.
Например, инженер может создать сильный проект, но если реализацию контролирует некомпетентный руководитель и в конструкцию вносятся изменения, которые приводят к потере ключевых характеристик изделия, ответственность за итог все равно остается на авторе, и управленческого ресурса это изменить у инженера нет. Это приводит к сильному профессиональному истощению.
Состояние усугубляется высокой ценой ошибки, когда от сотрудника ждут быстрых и сложных решений в режиме непрерывного цейтнота. При этом цели, процессы и приоритеты могут меняться день ото дня, и людям приходится переключаться между задачами, не доводя предыдущие до логического завершения. В культуре постоянной срочности, когда все «нужно было сделать еще вчера», ресурсы сотрудников быстро истощаются.
Конечно, большую роль играет и стиль управления. Если обратная связь воспринимается негативно или вовсе не учитывается руководством, сотрудники постепенно уходят в формализм: выполняют только то, что сказано, и перестают проявлять инициативу.
Важно, чтобы реальный объем работы оценивался адекватно. Когда вместо конкретных задач сотрудники слышат только абстрактную мотивацию в духе «мы сможем», это редко помогает.
Все, что не имеет конкретики — фактов, критериев, понятных ориентиров, — только перегружает мозг. Человек старается, напрягается, пытается соответствовать ожиданиям, но если задача остается размытой, в какой-то момент мозг просто начинает «буксовать» — и в итоге психика включает защитный режим, чтобы сохранить хотя бы минимальные ресурсы.
Поэтому руководителям важно ставить сотрудникам понятные и осязаемые цели. Классический пример — история со Стивом Джобсом. Когда перед инженерами стояла задача сделать самый тонкий смартфон, на презентации модели они сказали, что тоньше уже невозможно: внутри просто не осталось места для деталей. Тогда Джобс взял прототип устройства, опустил его в стакан с водой, и из корпуса пошли пузырьки воздуха. «Значит, место все-таки есть», — продемонстрировал он.
Это и есть пример задачи с «сенсорикой» — когда есть конкретный критерий и понятный ориентир. В таких условиях команда понимает, что задача выполнима.
Какие сотрудники находятся в зоне риска
Особенно сильно выгоранию подвержены очень ответственные сотрудники — те, кто старается закрывать собой управленческие пробелы и берет на себя больше задач, чем от них требуется. В группу риска также попадают менеджеры среднего звена, так как они отвечают за результат перед руководством, при этом влиять на его достижение могут очень опосредованно.
Другая уязвимая категория — перфекционисты. Они стремятся довести все до идеала, тратят на мелочи непропорционально много сил и долго работают на пределе. В результате ресурсы истощаются быстрее.
Как показывает практика, куда эффективнее принцип 20/80, где 20% усилий дают 80% результата, а оставшиеся ресурсы можно направить на решение других задач.
С точки зрения профессий сильнее выгорают те, чья работа связана с постоянной коммуникацией и конфликтами. Например, сотрудники клиентского сервиса, которые становятся «буфером» между компанией и недовольными клиентами, или специалисты по продажам, от которых требуют высоких показателей, но не всегда дают необходимые инструменты и условия для их достижения.
Как понять, что сотрудник не просто устал
Симптомы выгорания часто воспринимаются как переутомление. Но в случае с усталостью решение проблемы лежит на поверхности: человек переработал, ему нужен отпуск. Дадим ему пару недель отдыха — и все вернется в норму. К сожалению, с выгоранием такая формула не работает.
Выявить выгорание и определить его глубину можно по нескольким ключевым маркерам.
Упрощение решений
На данном этапе происходит перемена в работе когнитивных функций, способа мышления. Мозг начинает работать в режиме экономии ресурсов. Это проявляется в изменении самой структуры мышления: человек перестает удерживать несколько вариантов решения, сокращает анализ и выбирает самый быстрый путь закрытия задачи.
К примеру, раньше сотрудник мог предложить три варианта решения с оценкой рисков. В состоянии выгорания он выбирает первый доступный вариант — не потому, что ленится, а потому что когнитивная система перестает удерживать сложность. Это можно сравнить с многоуровневым зданием, где отключили часть систем, чтобы сберечь энергию: свет ещё горит, но лифт уже не едет.
Потеря авторства
Человек все меньше берет на себя ответственность и все чаще действует строго по инструкции. Выполнение задач часто разбавлено формулировками: «мне сказали — я сделал», «так получилось», «это не от меня зависит». Чтобы снизить свои риски, сотрудник начинает инициировать все больше согласований, перекладывая принятие решений на коллег.
Изменение коммуникации
Выгоревший сотрудник начинает воспринимать коллег и руководителей не как партнеров по работе, а как источник раздражения и дополнительных проблем. В разговорах появляется цинизм, резкие комментарии, обесценивание процессов и решений компании.
Но важно понимать, цинизм в такой ситуации — не признак плохого характера, а защитный психологический механизм. Так психика пытается снизить эмоциональные затраты и сохранить самооценку.
Реакция на отдых
Отдых лучше всего помогает отличить выгорание от обычной усталости. Усталость проходит после отпуска или выходных, когда сотрудник перезагрузился и снова способен включаться в сложные задачи, анализировать и принимать решения. При выгорании этого не происходит. Даже после качественного отдыха человек продолжает работать на минимальном уровне энергозатрат, избегает ответственности и действует максимально формально.
Приведу наглядную метафору. Уставший сотрудник — это станок, в котором закончилось масло: достаточно короткой паузы и технического обслуживания, чтобы он снова заработал нормально. Выгоревший сотрудник — станок, у которого из-за перегрева изменилось взаимодействие деталей на фундаментальном уровне. Даже если его выключить на неделю (отправить сотрудника в отпуск), детали сами собой не восстановятся.
Как отличить саботаж от настоящего выгорания
Выгорание и саботаж действительно несложно спутать. Внешне оба состояния часто выглядят похоже: сотрудник работает хуже, проявляет раздражение, задачи выполняются медленнее и крайне формально. Тем не менее по своей природе это совершенно разные вещи.
С точки зрения поведения
Выгорание связано прежде всего со снижением когнитивных функций. Человек физически остается в рабочем процессе, приходит на встречи, выполняет задачи, но его способность принимать сложные решения заметно падает.
Саботаж — это не снижение работоспособности, а избирательное включение в работу. Человек сохраняет работоспособность и способность принимать решения, но сознательно выбирает, где проявлять активность, а где — нет.
С точки зрения динамики
При выгорании изменения в поведении сотрудника происходят постепенно: сначала снижается вовлеченность, затем ухудшается качество решений, человек совершает все больше ошибок. Саботаж же, наоборот, носит избирательный характер. Сотрудник может отлично работать там, где ему это выгодно или интересно, и при этом резко снижать уровень работы в задачах, которые ему не нравятся или которые он считает несправедливыми.
Показательный момент — реакция на понятные правила и прозрачные условия работы. Если проблема в саботаже, то при четких договоренностях и ясной системе взаимодействия человек довольно быстро возвращается к нормальной продуктивности.
При выгорании этого не происходит. Даже если задачи упростить и обозначить четкие критерии, правильные решения не удаются, потому что мозг не удерживает сложность.
С точки зрения коммуникации
При саботаже сотрудник часто становится даже более активным в общении: он спорит, конфликтует, выдвигает требования, пытается оправдать свои действия или манипулировать ситуацией.
А при выгорании коммуникация упрощается и становится формальной. От сотрудника поступают максимально короткие односложные ответы, в обсуждениях он не участвует, инициативу не проявляет.
С точки зрения ошибок
Еще один важный сигнал — характер ошибок. При выгорании они обычно однотипные и системные: человек пропускает детали, забывает о мелочах, выбирает самые простые решения по принципу «да или нет». При саботаже ошибки чаще выглядят демонстративно небрежными или даже намеренными.
Например, сотрудник может игнорировать регламенты, правила безопасности или внутренние процедуры, фактически показывая — «я не собираюсь это выполнять».
Опытный руководитель может различить эти состояния даже без специальных тестов. Главный ориентир — избирательная активность при саботаже и наоборот, постепенная пассивность и повторяемость ошибок при выгорании.
Как спасти человека от выгорания
Выгорание — это не диагноз и не черта характера. Всемирная организация здравоохранения в Международной классификации болезней (МКБ-11) рассматривает его как синдром, который возникает из-за хронического стресса на работе, с которым человек долгое время не справляется.
При этом выгорание не относится и к психическим расстройствам. В классификаторе оно обозначено кодом QD85 и отнесено к разделу «Проблемы, связанные с занятостью».
То есть речь идет именно о профессиональном явлении — состоянии, которое формируется исключительно в рабочей среде и напрямую связано с условиями труда и организацией работы.
Если руководитель предполагает у сотрудника выгорание, стоит оценить его состояние поэтапно.
Сначала — подтвердить, что это именно выгорание. Смотрите не на ощущения, а на поведение в динамике. Если сотрудник предлагает простейшие решения, если часто ошибается и отдых не помогает — вероятно, он выгорел.
Не пытаться «поддержать». Звучит контринтуитивно, но мотивация в случае с выгоранием не работает. Фразы вроде «ты справишься» или «мы в тебя верим» только усиливают давление и чувство ответственности — а значит, усугубляют состояние.
Оценить не человека, а функцию. Важно понять, что именно «сломалось» в работе. Какие задачи человек перестал тянуть, чего избегает, какой горизонт ответственности держит и сколько вариантов вообще предлагает.
Пересобрать работу. Полезно изменить структуру нагрузки для сотрудника: убрать задачи с длинным горизонтом, высокой ценой ошибки и постоянной многозадачностью. Оставить короткие задачи с понятным результатом и ограниченной зоной ответственности.
Вернуть «авторство». Оставить один участок, где человек сам принимает решения, видит результат и может сказать «это сделал я». Без этого восстановление не происходит.
Убрать коммуникационный шум. Сократить лишние встречи, убрать сообщения вне рабочего времени, ограничить количество каналов связи и фиксировать договоренности. Любая коммуникация без результата — это потеря энергии.
Зафиксировать изменения во времени. Например, договориться о работе в новом режиме на 1–3 месяца, при улучшениях постепенно возвращать нагрузку, чтобы человек не «застрял» в упрощенной роли.
Если стадия тяжелая — не лечить внутри. Когда есть потеря управляемости, сильная когнитивная просадка, цинизм и отстраненность, восстановление внутри компании маловероятно. В этом случае самым честным вариантом будет расстаться.
Заключение
В итоге задача руководителя — не угадать настроение сотрудника, а правильно прочитать сигналы системы. Важно понимать: выгорание — не вопрос настроения человека, а изменение работы его когнитивной системы. Поэтому диагностировать его нужно не по эмоциям, а по изменениям поведения: по структуре решений, характеру ошибок и динамике вовлеченности.
Выгорание и саботаж могут выглядеть одинаково снаружи, но требуют противоположных управленческих решений: в одном случае нужно пересобирать работу, в другом — наводить управленческий порядок и, возможно, вводить новые правила.
И ошибка в диагностике может дорого обойтись: бизнес рискует либо потерять сильного специалиста, которого можно было восстановить, либо неверными решениями закрепить деструктивное поведение в команде.
Поэтому главный навык современного руководителя — видеть за поведением причину и работать не с симптомами, а с тем, как устроена сама работа.
