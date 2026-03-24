Выгорание или саботаж: как руководителю понять, что происходит с сотрудником

Ошибки руководителей, провоцирующие выгорание

Состояние выгорания формируется исключительно в рабочей среде и напрямую связано с организацией труда и условиями деятельности. В отличие от общей депрессии, оно всегда имеет четкую привязку к профессиональному контексту. Человек может чувствовать себя относительно нормально в других сферах жизни, но на работе любое действие требует усилия, как будто приходится постоянно «перешагивать через себя».

Главный фактор выгорания — разрыв между ответственностью и управляемостью. Когда человек отвечает за результат, но не может влиять на ключевые решения, мозг постепенно теряет ощущение контроля над ситуацией. А потеря контроля — один из самых сильных стрессоров для нервной системы.

Например, инженер может создать сильный проект, но если реализацию контролирует некомпетентный руководитель и в конструкцию вносятся изменения, которые приводят к потере ключевых характеристик изделия, ответственность за итог все равно остается на авторе, и управленческого ресурса это изменить у инженера нет. Это приводит к сильному профессиональному истощению.

Состояние усугубляется высокой ценой ошибки, когда от сотрудника ждут быстрых и сложных решений в режиме непрерывного цейтнота. При этом цели, процессы и приоритеты могут меняться день ото дня, и людям приходится переключаться между задачами, не доводя предыдущие до логического завершения. В культуре постоянной срочности, когда все «нужно было сделать еще вчера», ресурсы сотрудников быстро истощаются.

Конечно, большую роль играет и стиль управления. Если обратная связь воспринимается негативно или вовсе не учитывается руководством, сотрудники постепенно уходят в формализм: выполняют только то, что сказано, и перестают проявлять инициативу.

Важно, чтобы реальный объем работы оценивался адекватно. Когда вместо конкретных задач сотрудники слышат только абстрактную мотивацию в духе «мы сможем», это редко помогает.

Все, что не имеет конкретики — фактов, критериев, понятных ориентиров, — только перегружает мозг. Человек старается, напрягается, пытается соответствовать ожиданиям, но если задача остается размытой, в какой-то момент мозг просто начинает «буксовать» — и в итоге психика включает защитный режим, чтобы сохранить хотя бы минимальные ресурсы.

Поэтому руководителям важно ставить сотрудникам понятные и осязаемые цели. Классический пример — история со Стивом Джобсом. Когда перед инженерами стояла задача сделать самый тонкий смартфон, на презентации модели они сказали, что тоньше уже невозможно: внутри просто не осталось места для деталей. Тогда Джобс взял прототип устройства, опустил его в стакан с водой, и из корпуса пошли пузырьки воздуха. «Значит, место все-таки есть», — продемонстрировал он.

Это и есть пример задачи с «сенсорикой» — когда есть конкретный критерий и понятный ориентир. В таких условиях команда понимает, что задача выполнима.