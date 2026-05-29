Управление персоналом
Центр притяжения: как полноценное офисное пространство возвращает сотрудников с удаленки

Переход на удаленную работу изменил привычный ритм жизни сотрудников. Сначала работать из дома было сложно, но со временем многие привыкли к гибкому формату и перестали хотеть возвращаться в офис. Что помогло компаниям вернуть людей обратно — рассказываем в статье.

Адаптация к удаленной работе

В начале пандемии в компании создали группы психологической поддержки прямо на корпоративном портале. Не все сотрудники умели работать из дома: у кого-то не было подходящего пространства, кто-то не мог сосредоточиться рядом с семьей, кто-то просто не понимал, как выстроить рабочий ритм без офисной среды.

Постепенно ситуация выровнялась. Люди нашли свой режим, обустроили рабочие места дома и втянулись. Один месяц сменился другим, потом прошел год и стало очевидно, что сотрудники не спешат возвращаться. Осознание того, что можно не тратить время на сборы и дорогу и при этом работать полноценно, дало возможность проводить освободившееся время более качественно.

Как офис стал лучше дома

Пока сотрудники осваивали удаленный формат, в офисе шла другая работа. Служба офисного менеджмента использовала редкую возможность: пустое пространство, в котором можно делать ремонт круглосуточно, никого не отвлекая. Поменяли полы в нескольких кабинетах, обновили мебель, построили новые стеклянные переговорные комнаты. Все то, что в обычное время требовало бы согласований, переносов и извинений перед сотрудниками, теперь можно было сделать спокойно и качественно.

Когда пришло время звать людей обратно, появился весомый аргумент. Компания объявила сотрудникам, что пока они работали из дома, в офисе сделали ремонт, поставили новую мебель, добавили новые переговорные, и пригласила коллег посмотреть на то, что получилось.

Приглашение сработало, потому что за ним стояло реальное содержание. Все переговорные комнаты и спортивное оборудование объединили в единой системе бронирования — занять беговую дорожку теперь можно так же, как переговорку, на конкретный слот.

Еще чуть позже добавились ортопедические кресла с индивидуальными настройками: подголовники, подлокотники, уровень поддержки поясницы регулируются под каждого сотрудника отдельно. Решение было дорогим и требовало подробных обоснований, но почти все сотрудники заметили разницу и оценили ее.

Гибрид: новый стандарт присутствия

Принудительный возврат в офис не дал бы нужного результата. Людей, которые за год выстроили комфортную домашнюю среду, сложно убедить вернуться к прежнему режиму административными методами. Компания пошла другим путем: предложила форматы, которые сочетают преимущества обоих режимов. 

Для руководителей главным критерием оставалось выполнение задач, и формат присутствия сам по себе не был принципиальным. Сильнее всего за частичное возвращение в офис выступали HR-служба и административный отдел: они понимали, насколько важны живое общение и офлайн-присутствие для командной работы. Споров почти не было: каждый отдел постепенно выстроил удобный именно ему график, и так сложилась та система гибрида, которая работает сегодня.

Офисная среда при этом проектируется с учетом новой реальности. Когда часть команды приходит не каждый день, важно, чтобы каждый приход был удобным и осмысленным.

Хорошо работающая система бронирования, комфортные переговорные, пространство для неформального общения стали аргументами в пользу того, чтобы прийти в офис именно сегодня.

Ритуалы, которые объединяют распределенную команду

Еще один инструмент, который помогает поддерживать живую офисную культуру в условиях гибрида — регулярные корпоративные мероприятия. В компании устраивают синхронизированные праздники: в один и тот же день во всех офисах отмечают масленицу, день мороженого, день арбуза. Это привязано к реальным международным праздникам, например, 10 июня весь мир отмечает день мороженого, и компания присоединяется.

Формат простой: на кухне появляется угощение, сотрудники собираются вместе. Никакой сложной организации, никакой обязательной программы. Но именно такие небольшие ритуалы создают ощущение живого сообщества, особенно для тех, кто приходит в офис нечасто и нуждается в точках, где можно просто расслабленно пообщаться с коллегами.

Пространство, которое работает на репутацию работодателя

Опыт последних пяти лет показал: офисная среда напрямую влияет на то, как компания воспринимается сотрудниками и кандидатами. Пространство, в котором приятно находиться, — это аргумент при выборе работодателя, инструмент удержания и способ поддерживать вовлеченность тех, кто уже работает в компании.

Компании, которые вложились в создание комфортной и качественной инфраструктуры офиса в период пандемии и после нее, получили сотрудников, которые возвращаются туда осознанно. Это другая мотивация по сравнению с той, которую создает обязательное присутствие: люди приходят, потому что там лучше, интереснее и удобнее, а значит, приходят с другим настроением и другой отдачей.

Комментарии

  • Вера Ревина

    во всех этих спорах, что лучше удаленка или офис, забывается про самое главное - о расстоянии между ними.

    обычный офис без изысков но в 10-15 минут ходьбы от дома, всегда будет лучше ортопедического кресла и дня мороженого, до которых ехать 2 часа.

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    отличные плюшки😀только не все предприятия могут себе их позволить

    Центр притяжения: как полноценное офисное пространство возвращает сотрудников с удаленки

    добавились ортопедические кресла с индивидуальными настройками: подголовники, подлокотники, уровень поддержки поясницы

    Как правило, такую мотивацию небольшие предприятия могут предложить редким высосокласным специалистам. Остальные ставятся перед выбором, либо возращаться в офис, либо увольняться.

