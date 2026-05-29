Центр притяжения: как полноценное офисное пространство возвращает сотрудников с удаленки

Как офис стал лучше дома

Пока сотрудники осваивали удаленный формат, в офисе шла другая работа. Служба офисного менеджмента использовала редкую возможность: пустое пространство, в котором можно делать ремонт круглосуточно, никого не отвлекая. Поменяли полы в нескольких кабинетах, обновили мебель, построили новые стеклянные переговорные комнаты. Все то, что в обычное время требовало бы согласований, переносов и извинений перед сотрудниками, теперь можно было сделать спокойно и качественно.

Когда пришло время звать людей обратно, появился весомый аргумент. Компания объявила сотрудникам, что пока они работали из дома, в офисе сделали ремонт, поставили новую мебель, добавили новые переговорные, и пригласила коллег посмотреть на то, что получилось.

Приглашение сработало, потому что за ним стояло реальное содержание. Все переговорные комнаты и спортивное оборудование объединили в единой системе бронирования — занять беговую дорожку теперь можно так же, как переговорку, на конкретный слот.

Еще чуть позже добавились ортопедические кресла с индивидуальными настройками: подголовники, подлокотники, уровень поддержки поясницы регулируются под каждого сотрудника отдельно. Решение было дорогим и требовало подробных обоснований, но почти все сотрудники заметили разницу и оценили ее.