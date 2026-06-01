Топ офисных программ-аналогов MS Office: где работать с таблицами, текстами и презентациями

Р7 офис

Р7 офис — набор профессиональных редакторов для работы с текстами, таблицами и презентациями. Редакторы доступны в онлайн-версии и в виде приложений, которые можно установить на компьютер. Интерфейс одинаков и в том, и в другом режиме, поэтому трудностей с переходом с одной версии на другую нет.

В текстовом редакторе Р7 офис можно работать со всеми основными форматами документов: DOCX, DOC, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML и EPUB. Есть инструменты для форматирования текста, работа со стилями и шаблонами, возможность добавить таблицы, диаграммы, формулы. В редактор встроен ИИ-ассистент, который помогает, например, отредактировать или перевести текст.

В табличном редакторе можно открывать и редактировать файлы XLS, XLSX, ODS и CSV, а также сохранять результаты в PDF. В программе более 440 встроенных функций и формул: финансовых, статистических, инженерных и математических. Пользователь может сортировать, фильтровать данные, настраивать форматы чисел и строить графики.

Редактор презентаций поддерживает работу с файлами в форматах PPTX, PPT и ODP. Как и в MS PowerPoint, в программе удобно настраивать переходы, прописывать важные комментарии в закладках, вставлять изображения, автофигуры и диаграммы.