Топ офисных программ-аналогов MS Office: где работать с таблицами, текстами и презентациями

Самое главное:
Альтернативы зарубежных решений закрывают основные задачи по работе с текстами, таблицами и презентациями.
Часть сервисов работает онлайн, другие устанавливаются на компьютер, некоторые работают и в том, и в другом формате.
Выбор подходящего варианта зависит от задач, а также требований к безопасности и доступу.
Р7 офис
Р7 офис — набор профессиональных редакторов для работы с текстами, таблицами и презентациями. Редакторы доступны в онлайн-версии и в виде приложений, которые можно установить на компьютер. Интерфейс одинаков и в том, и в другом режиме, поэтому трудностей с переходом с одной версии на другую нет.
В текстовом редакторе Р7 офис можно работать со всеми основными форматами документов: DOCX, DOC, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML и EPUB. Есть инструменты для форматирования текста, работа со стилями и шаблонами, возможность добавить таблицы, диаграммы, формулы. В редактор встроен ИИ-ассистент, который помогает, например, отредактировать или перевести текст.
В табличном редакторе можно открывать и редактировать файлы XLS, XLSX, ODS и CSV, а также сохранять результаты в PDF. В программе более 440 встроенных функций и формул: финансовых, статистических, инженерных и математических. Пользователь может сортировать, фильтровать данные, настраивать форматы чисел и строить графики.
Редактор презентаций поддерживает работу с файлами в форматах PPTX, PPT и ODP. Как и в MS PowerPoint, в программе удобно настраивать переходы, прописывать важные комментарии в закладках, вставлять изображения, автофигуры и диаграммы.
Особенности программы
Во всех редакторах Р7 офис есть инструменты для совместной работы. Пользователи могут:
предлагать правки;
оставлять комментарии;
участвовать в обсуждениях документов.
Так как редакторы Р7 офис совместимы с основными форматами Microsoft, пользователям будет удобно обмениваться файлами с внешними контрагентами. Решения работают на Windows, macOS и популярных дистрибутивах Linux (включая российские операционные системы).
Р7 офис — российское ПО. Это означает, что его можно безопасно использовать в компаниях, государственных и образовательных учреждениях, работать с конфиденциальной информацией и внутренними документами.
У Р7 офис есть мобильное приложение — оно работает на операционных системах iOS, Android и ОС Аврора. В приложении есть возможность работы с документами, таблицами и презентациями со смартфона. Пользователь легко отредактирует текст, таблицу или оформит слайд. Навигация интуитивная, основные функции находятся на виду, нет перегруженных панелей и всплывающих окон. Мобильная версия особенно удобна, когда нужно быстро внести правки или проверить документ.
Попробовать программы можно бесплатно, а для постоянной работы потребуется перейти на один из платных тарифов. Тарифы гибкие — вы получите скидку в зависимости от количества приобретаемых лицензий.
«МойОфис»
«МойОфис» — российский офисный пакет для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Программа рассчитана на повседневные офисные и домашние задачи.
Пользователи «МойОфис Текст» редактируют и сохраняют документы, работают со стилями и форматированием. Доступна проверка орфографии, поиск по тексту, добавление изображений, таблиц и формул, а также защита файлов паролем. Редактор открывает и сохраняет документы в большинстве распространенных форматов, включая DOCX, DOC, ODT, RTF, TXT, HTML и PDF.
В «МойОфис Таблица» можно:
создавать и редактировать таблицы;
форматировать данные;
добавлять комментарии к ячейкам;
вставлять изображения и ссылки;
использовать формулы для автоматических расчетов.
Интерфейс по логике напоминает Excel, поэтому пользователям будет проще сориентироваться при переходе.
«МойОфис Презентация» предназначен для создания и редактирования слайдов. В нем работают с макетами, оформляют слайды с помощью изображений и таблиц, делают заметки.
Особенности
«МойОфис» поддерживает большинство форматов Microsoft Office, включая устаревшие.
«МойОфис» — российская разработка, поэтому его можно рассматривать для компаний и бюджетных учреждений, которым важно использовать отечественное ПО.
Веб-редакторы позволяют работать с документами напрямую в браузере без установки дополнительного ПО.
Мобильное приложение МойОфис Документы дает доступ к документам со смартфона.
VK WorkSpace
VK WorkSpace — российская коммуникационная платформа для бизнеса с облачными офисными редакторами на базе Р7 офис. В сервисе можно работать с текстами, таблицами и презентациями прямо в браузере, без установки программ.
Редакторы VK WorkSpace подходят для повседневной работы дома, в компаниях, учебных заведениях и государственных организациях. Интерфейс похож на онлайн-версии Word, Excel и PowerPoint, поэтому при переходе на VK WorkSpace не требуется переобучение.
Документы автоматически сохраняются на корпоративном диске и доступны из других сервисов платформы — почты, задач, календаря и мессенджера VK Teams.
Особенности
VK WorkSpace использует офисные редакторы на базе Р7 офис в рамках технологического партнерства с VK. Можно работать с привычными форматами DOCX, XLSX и PPTX и без проблем обмениваться файлами с внешними контрагентами.
В редакторах доступна совместная работа в реальном времени: пользователи могут редактировать документы вместе с коллегами, оставлять комментарии, просматривать историю версий и настраивать доступ по ссылке.
Все файлы хранятся на корпоративном диске VK WorkSpace и интегрированы с почтой и другими сервисами платформы. Вложения из писем автоматически доступны в хранилище.
VK WorkSpace — российская разработка. Платформу можно использовать в облаке или развернуть на серверах компании, чтобы хранить документы внутри корпоративного контура и работать с конфиденциальной информацией.
WPS Office
WPS Office — офисный пакет от китайского разработчика Kingsoft, который включает текстовый и табличный редакторы, а также инструмент для создания презентаций. WPS Office поддерживает основные форматы DOCX, XLSX и PPTX.
Текстовый редактор, табличный процессор и редактор презентаций WPS Office решают базовые офисные задачи: редактирование текста, работу с формулами, таблицами, диаграммами и слайдами. Интерфейс во многом повторяет логику Microsoft Office, поэтому переход обычно не вызывает сложностей.
Отдельная особенность WPS Office — встроенные инструменты для работы с PDF. В пакете можно открывать, редактировать и конвертировать PDF-файлы без сторонних программ.
Особенности
WPS Office работает на Windows, macOS, Linux, а также на мобильных устройствах с Android и iOS.
Редакторы объединены в один интерфейс, где документы открываются в виде вкладок, по принципу браузера.
Файлы сохраняются в облаке WPS после регистрации учетной записи.
Интерфейс версии для macOS не имеет русской локализации, в отличие от версии для Windows.
WPS Office — иностранный сервис, оплатить подписку российской картой не получится.
Что в итоге
Альтернативы MS Office закрывают большинство повседневных задач по работе с документами — текстами, таблицами и презентациями. При выборе подходящего решения нужно учитывать формат работы, требования к совместной работе, мобильному доступу и хранению данных.
Также при выборе офисного пакета важно учитывать и модель распространения программного обеспечения.
Проприетарные решения развиваются и поддерживаются конкретным вендором. Он отвечает за безопасность данных, выпускает обновления и предоставляет техническую поддержку.
У open source-решений (решений с открытым исходным кодом) нет единого разработчика, который бы контролировал защиту информации и стабильность работы продукта. В этом случае вопросы безопасности и сопровождения ложатся на саму компанию, а при возникновении проблем часто некому адресовать запрос в поддержку.
Сервис
Формат работы
Совместная работа
Мобильное приложение
Совместимость с форматами MS Office (DOCX, XLSX, PPTX)
Страна разработки
С открытым исходным кодом или проприетарное
Совместимо ли с российскими ОС
Р7 офис
Онлайн + ПК
Да
Да
Да
Россия
проприетарное
да
МойОфис
Онлайн + ПК
Да
Да
Да
Россия
проприетарное
да
VK WorkSpace
Онлайн
Да
Да
Да
Россия
проприетарное
да, с Ред ОС, Astra Linux
WPS Office
Онлайн + ПК
Да
Да
Да
Китай
с открытым исходным кодом
не заявлено
Российские офисные пакеты подойдут тем, кому важно соответствие требованиям законодательства и работа с конфиденциальной информацией. Иностранные сервисы удобны для онлайн-работы и командного редактирования, но зависят от облачной инфраструктуры и условий доступа.
Начать дискуссию