Деньги и люди в IT, 5G в России, неопределенность в отношении ИИ: российский IT‑дайджест №38

Выручка и специалисты в IT‑секторе, смягчение антифрода, квантовая защита в финсекторе, запуск 5G, доверие пользователей к ИИ и недоверие руководителей — в российском IT‑дайджесте № 38.
От запретов к компромиссам
IT‑комитет Госдумы внес смягчающие поправки к «Антифроду 2.0», отказавшись от избыточно жестких запретов в пользу более сбалансированных решений.
Новые нормы должны позволить бизнесу эффективнее внедрять системы противодействия мошенничеству без чрезмерных ограничений для легитимных пользователей и сервисов.
Выручка IT‑сектора России — 1,6 трлн рублей
IT‑сектор России продолжает расти: по итогам исследования последних периодов, проводимых АНО «Цифровая экономика» , выручка отрасли конце 2025 достигла 1,6 трлн рублей.
Рост объясняется спросом на импортозамещение, развитием облаков, кибербезопасности, ИИ‑решений и цифровизацией бизнеса и госсектора. Значительную роль сыграли и ключевые меры поддержки IT-отрасли, включая сниженный налог на прибыль.\
3,8% всех работников в России — айтишники.
Численность занятых в российской IT‑отрасли за 2025 год увеличилась на 20% и достигла 1,87 млн человек. Это 3,8% от общей занятости в стране — в 2024 году доля составляла 3,2%.
Среднегодовая заработная плата в IT‑отрасли составила 2,05 млн рублей в год, или около 171 тысячи рублей в месяц. IT‑отрасль продолжает оказывать значительное влияние на занятость: число специалистов выросло с 1,554 млн человек в 2024 году до 1,869 млн в 2025 году.
Квантовая защита банковских данных
Квантовая защита данных впервые пришла в российский финансовый сектор. Тот случай, когда слово «квантовый» относится к реальности, а не к фантастике.
ПАО «Банк ВТБ» протестировал новые, квантово‑устойчивые алгоритмы шифрования и протоколы взаимодействия ЦОДов, чтобы защитить транзакции, клиентские данные и внутреннюю инфраструктуру от будущих угроз со стороны квантовых компьютеров.
Офлайн-банкоматы
Минцифры совместно с операторами связи разработали механизмы, позволяющие банкоматам и платежным терминалам работать без мобильного интернета. Об этом на VIII Съезде Ассоциации банков России заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Новые решения обеспечивают устойчивость платежной инфраструктуры в условиях перебоев с мобильной связью и позволяют терминалам продолжать прием платежей и выдачу наличных даже при отсутствии интернет‑соединения.
5G в России будет летом
5G может заработать в России уже этим летом.
Обсуждаются пилотные зоны и тестовые запуски в ограниченных локациях, в первую очередь на закрытых территориях, промышленных площадках и в отдельных регионах, где есть готовая инфраструктура и регуляторная поддержка.
Россияне доверяют ИИ, но знают о нем немного
Куда еще добавить ИИ?
Согласно совместно полученным данным АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» и Ассоциации Менеджеров «Индекс менеджмента» , чуть больше четверти руководителей российских компаний (около 26%) понимают, как внедрять ИИ в бизнес‑процессы.
Большинство менеджеров пока не видит понятных сценариев применения ИИ, не знает, с чего начать, и опасается затрат без гарантии возврата инвестиций.
«ОкоСлот»: онлайн‑запись внутри CRM
Российская CRM-система OkoCRM запустила встроенный модуль онлайн‑записи «ОкоСлот» — клиенты малого и среднего бизнеса могут самостоятельно выбирать время визита прямо с сайта компании.
При бронировании система автоматически создает сделку в CRM, уведомляет менеджера и отправляет клиенту подтверждение и напоминания.
Поддерживаются три типа записи: индивидуальные услуги (с выбором мастера), групповые занятия (с расписанием и лимитом мест) и прокат/аренда ресурсов. Виджет встраивается на сайт как страница, iframe или плавающая кнопка, с 6 готовыми темами оформления.
Модуль доступен бесплатно для всех пользователей платформы.
Российская нейросеть сверхточно предсказывает штормы в Арктике
Модель обрабатывает данные метеоспутников, буев и наземных станций, улучшая предсказания экстремальных погодных явлений в сложнодоступных регионах и снижая риски для судоходства, добычи и логистики.
