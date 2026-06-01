Может ли ИП на УСН 15% учесть в расходах затраты на автомобиль

Можно ли учесть другие расходы

ИП может учесть затраты на ОСАГО. Страховую премию включают в расходы в деь фактической оплаты. Сумму можно учесть в пределах установленных тарифов.

Расходы на КАСКО учитывать нельзя. В перечне расходов УСН упомянуты только затраты на обязательное, а не добровольное страхование.

Расходы на техобслуживание и ремонт можно учесть в расходах, так как автомобиль используют в бизнесе. К таким затратам относятся:

проведение плановых технических осмотров;

текущий и капитальный ремонт;

шиномонтажные услуги;

приобретение и замена запасных частей и комплектующих.

Для подтверждения расходов нужны первичные документы: договоры, акты выполненных работ, чеки, накладные и другие документы. Использование автомобиля в бизнесе можно подтвердить путевыми листами с маршрутами.