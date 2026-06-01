Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Бухстрим моб
🔴 Бесплатный вебинар → Налоговые послабления весны 2026: что нужно сделать бухгалтеру сейчас
УСН
Может ли ИП на УСН 15% учесть в расходах затраты на автомобиль

Может ли ИП на УСН 15% учесть в расходах затраты на автомобиль

Физлицо со статусом ИП приобрело автомобиль в кредит. Он также использовался в предпринимательской деятельности. Рассказываем, как учесть затраты в расходах на УСН 15%.

Автор

Как учесть расходы на покупку

ИП на УСН «Доходы минус расходы» вправе учесть затраты при соблюдении условий:

  • у предпринимателя есть документальное подтверждение использование автомобиля в деятельности;

  • покупка автомобиля направлена на получение дохода.

Проценты можно включить в расходы в полном объеме после их уплаты, если кредит взяли для бизнес-целей по пп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК. Для подтверждения необходимы:

  • кредитный договор;

  • платежные документы на перечисление процентов;

  • справка из банка с указанием суммы уплаченных процентов;

  • документы, которые подтверждают использование средств в предпринимательской деятельности.

Однако существует нюанс. Минфин в письме от 29.01.2019 № 03-11-11/4867 и ФНС в письме от 01.09.2011 № ЕД-4-3/14218@ отмечали, что учитывать проценты по кредиту физлица можно при одновременном соблюдении условий:

  • регистрация ИП была перед получением кредита;

  • заемные средства использовали только в предпринимательской деятельности и они экономически обоснованы;

  • период пользования заемными средствами соответствует периоду применения УСН, а все операции документально подтверждены.

Вести учет доходов и расходов на УСН, уплачивать единый налог и сдавать декларацию научим на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Курс поможет уверенно работать на УСН, уплачивать НДС, подготовиться к проверкам налоговиков. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО.

Цена курса со скидкой 73%: 8 583 рублей вместо 31 790 рублей. Срок акции ограничен.

Можно ли учесть другие расходы

ИП может учесть затраты на ОСАГО. Страховую премию включают в расходы в деь фактической оплаты. Сумму можно учесть в пределах установленных тарифов.

Расходы на КАСКО учитывать нельзя. В перечне расходов УСН упомянуты только затраты на обязательное, а не добровольное страхование.

Расходы на техобслуживание и ремонт можно учесть в расходах, так как автомобиль используют в бизнесе. К таким затратам относятся:

  • проведение плановых технических осмотров;

  • текущий и капитальный ремонт;

  • шиномонтажные услуги;

  • приобретение и замена запасных частей и комплектующих.

Для подтверждения расходов нужны первичные документы: договоры, акты выполненных работ, чеки, накладные и другие документы. Использование автомобиля в бизнесе можно подтвердить путевыми листами с маршрутами.

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка