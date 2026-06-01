Может ли ИП на УСН 15% учесть в расходах затраты на автомобиль

Как учесть расходы на покупку
ИП на УСН «Доходы минус расходы» вправе учесть затраты при соблюдении условий:
у предпринимателя есть документальное подтверждение использование автомобиля в деятельности;
покупка автомобиля направлена на получение дохода.
Проценты можно включить в расходы в полном объеме после их уплаты, если кредит взяли для бизнес-целей по пп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК. Для подтверждения необходимы:
кредитный договор;
платежные документы на перечисление процентов;
справка из банка с указанием суммы уплаченных процентов;
документы, которые подтверждают использование средств в предпринимательской деятельности.
Однако существует нюанс. Минфин в письме от 29.01.2019 № 03-11-11/4867 и ФНС в письме от 01.09.2011 № ЕД-4-3/14218@ отмечали, что учитывать проценты по кредиту физлица можно при одновременном соблюдении условий:
регистрация ИП была перед получением кредита;
заемные средства использовали только в предпринимательской деятельности и они экономически обоснованы;
период пользования заемными средствами соответствует периоду применения УСН, а все операции документально подтверждены.
Можно ли учесть другие расходы
ИП может учесть затраты на ОСАГО. Страховую премию включают в расходы в деь фактической оплаты. Сумму можно учесть в пределах установленных тарифов.
Расходы на КАСКО учитывать нельзя. В перечне расходов УСН упомянуты только затраты на обязательное, а не добровольное страхование.
Расходы на техобслуживание и ремонт можно учесть в расходах, так как автомобиль используют в бизнесе. К таким затратам относятся:
проведение плановых технических осмотров;
текущий и капитальный ремонт;
шиномонтажные услуги;
приобретение и замена запасных частей и комплектующих.
Для подтверждения расходов нужны первичные документы: договоры, акты выполненных работ, чеки, накладные и другие документы. Использование автомобиля в бизнесе можно подтвердить путевыми листами с маршрутами.
