Как самозанятым обеспечить себе старость и какую пенсию они могут получить

Какая пенсия ждет самозанятых по умолчанию

Если человек всю жизнь работает только как самозанятый, платит исключительно налог на профессиональный доход (4% или 6% в зависимости от того, с кем сотрудничает), у него не формируется страховой стаж и не копятся пенсионные баллы. Соответственно, он не сможет впоследствии получать страховую пенсию.

Ему гарантирована только социальная пенсия по старости.

У нее есть два ключевых отличия от страховой:

Назначается позже на 5 лет: для женщин с 65 лет, для мужчин с 70 лет. В то время как страховая сейчас назначается с 60 и 65 лет соответственно.

Выплачивается в меньшем размере. Размер социальной пенсии по старости с 1 апреля 2026 года составляет 9 424,1 рубля, эта цифра ежегодно индексируется. К ней добавляют доплату, чтобы подтянуть эту сумму до ПМП (прожиточного минимума пенсионера) в конкретном регионе. Для сравнения: минимальная страховая пенсия — 14 287,49 рублей, и она увеличивается через региональные доплаты и повышающие коэффициенты.

В случае, если самозанятый хочет увеличить свою пенсию, он может либо «купить» себе страховую, либо сформировать накопительную.

Условия получения страховой пенсии — страховой стаж не менее 15 лет и ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент или пенсионные баллы) не менее 30 баллов. Самозанятый может получить и то, и другое двумя способами: через добровольное страхование или через вторую работу.