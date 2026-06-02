Как самозанятым обеспечить себе старость и какую пенсию они могут получить

В статье расскажем, что ждет самозанятых при достижении пенсионного возраста и как они могут обеспечить себе финансовую поддержку в старости.
Какая пенсия ждет самозанятых по умолчанию
Если человек всю жизнь работает только как самозанятый, платит исключительно налог на профессиональный доход (4% или 6% в зависимости от того, с кем сотрудничает), у него не формируется страховой стаж и не копятся пенсионные баллы. Соответственно, он не сможет впоследствии получать страховую пенсию.
Ему гарантирована только социальная пенсия по старости.
У нее есть два ключевых отличия от страховой:
Назначается позже на 5 лет: для женщин с 65 лет, для мужчин с 70 лет. В то время как страховая сейчас назначается с 60 и 65 лет соответственно.
Выплачивается в меньшем размере. Размер социальной пенсии по старости с 1 апреля 2026 года составляет 9 424,1 рубля, эта цифра ежегодно индексируется. К ней добавляют доплату, чтобы подтянуть эту сумму до ПМП (прожиточного минимума пенсионера) в конкретном регионе. Для сравнения: минимальная страховая пенсия — 14 287,49 рублей, и она увеличивается через региональные доплаты и повышающие коэффициенты.
В случае, если самозанятый хочет увеличить свою пенсию, он может либо «купить» себе страховую, либо сформировать накопительную.
Условия получения страховой пенсии — страховой стаж не менее 15 лет и ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент или пенсионные баллы) не менее 30 баллов. Самозанятый может получить и то, и другое двумя способами: через добровольное страхование или через вторую работу.
Как работает добровольное страхование для самозанятого
Самозанятый может «купить» страховой стаж и баллы ИПК через взносы в Социальный фонд. По ст. 29 закона № 167-ФЗ он вправе вступить в программу добровольного пенсионного страхования, направив заявление через приложение «Мой налог», «Госуслуги» или клиентскую службу СФР.
Размер взносов зависит от МРОТ и ежегодно меняется. Самозанятый может выбрать любую сумму в установленных рамках. Минимальный ежемесячный размер — 22% от МРОТ, а максимальный в 8 раз больше. Взносы уплачиваются за весь год, то есть формула расчета минимального взноса: МРОТ × 22% × 12.
В 2026 году годовые цифры следующие:
Минимальный добровольный взнос — 71 525,52 рублей.
Максимальный добровольный взнос — 572 204,16 рубля.
В обоих случаях за свой взнос самозанятый получит 1 год страхового стажа. А вот количество ИПК уже зависит от внесенной суммы. За минимальную в 2026 году дадут чуть больше 1 ИПК, а за максимальную — 8,72 ИПК.
При этом, чтобы получить 1 год страхового стажа, недостаточно просто оплатить годовой взнос:
Нужно вступить в программу добровольного пенсионного страхования с 1 января и находиться в ней до 31 декабря. Если, например, вступить в нее 1 августа 2026 года, за 2026 год самозанятый получит всего 5 месяцев страхового стажа.
Годовой взнос не должен быть ниже минимального. Если он окажется меньше, страховой стаж пересчитают по внесенной сумме. ИПК пересчитывают аналогично.
Взносы нужно совершать до 31 декабря текущего года включительно — то есть, в 2026 году за 2026-й. Нельзя закрыть предыдущий год в текущем.
Таким образом, понадобится 15 лет участия в программе, чтобы сформировать минимальный страховой стаж для страховой пенсии. А вот для достижения порога по ИПК можно в течение этих 15 лет вносить не максимальный платеж, а примерно 2 минимальных.
Можно ли формировать пенсию на обычной работе
Закон не запрещает совмещать самозанятость и оформление по трудовому договору. Если есть работодатель, который официально платит страховые взносы за сотрудника, все необходимое для страховой пенсии формируется автоматически.
Проблема этого пути в том, что не всегда физически возможно совместить «официальную» работу и задачи на самозанятости.
Есть еще несколько нюансов:
В трудовом договоре может быть пункт о том, что сотрудник должен сообщить работодателю о дополнительных источниках дохода. Например, чтобы не выяснилось, что он начал оказывать услуги конкурентам.
Нельзя заключить трудовой договор и работать в формате самозанятости с одним и тем же ИП/юрлицом. То есть, если человек уже работает в определенной компании, он не может также оказывать ей услуги как самозанятый, это прописано в п. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Государственные и муниципальные служащие могут облагать НПД (налогом на профессиональный доход) только доход от сдачи жилья в аренду.
Что будет, если самозанятому перейти на ИП ради пенсии
Самозанятый может стать индивидуальным предпринимателем, чтобы формировать страховой стаж.
В таком случае у него появляются обязательные страховые взносы:
Совокупный фиксированный взнос — который нужно уплатить, даже если в расчетном периоде не было дохода. Он идет на ОМС и ОПС (пенсионное страхование). В 2026 году сумма этого взноса составляет 57 390 рублей. За это начисляется 1 год страхового стажа и 0,701 ИПК.
Взнос в размере 1% с годового дохода, превышающего 300 000 рублей. Максимальная сумма этого платежа в 2026 году составляет 321 818 рублей. Он может принести также 1 год стажа и до 5,605 ИПК. Количество пенсионных баллов зависит от суммы взноса.
ИП может увеличить накопление ИПК, если присоединится к уже описанной выше программе добровольного пенсионного страхования. Максимальный взнос в данном случае в 2026 году составит 572 204,16 рублей за вычетом суммы обязательных страховых взносов в качестве ИП. Это принесет ИП 8,721 ИПК.
То есть, например, ИП уже уплатил фиксированный взнос. Также у него был доход в 1 млн рублей, и с 700 000 рублей он платит дополнительный 1% от дохода. Считаем: 572 204,16 - 57 390 - 7 000 = 507 814,16 рублей. Это максимальный размер добровольного взноса.
Как самозанятому сформировать накопительную пенсию
Еще один путь для самозанятого, чтобы обеспечить себе поддержку в старости, — задуматься о накопительной пенсии. Для этого с 2024 года работают программы долгосрочных сбережений (ПДС). Участник программы сам копит средства, которые потом можно будет использовать как прибавку к государственной пенсии.
Суть в том, что самозанятый заключает долгосрочный договор с НПФ (негосударственным пенсионным фондом) и вносит любые суммы на счет, который формирует будущую пенсию. Если годовые взносы самозанятого превышают 2 000 рублей, в течение первых 10 лет участия государство удваивает их. Максимальная доплата от государства составляет 36 000 рублей в год.
Точная сумма доплаты зависит от среднемесячного дохода участник программы:
Доход меньше 80 000 рублей — софинансирование составит 100% от взноса. Внесли 2 000 рублей, получили еще 2 000 рублей.
Доход от 80 001 до 150 000 рублей — софинансирование составит 50% от взноса. Внесли 2 000 рублей, получили 1 000 рублей.
Доход от 150 001 рублей — софинансирование составит 25% от взноса. Внесли 2 000 рублей, получили 500 рублей.
Сумма вложенных денег будет расти еще и благодаря тому, что НПФ инвестирует полученные средства и возвращает с процентами.
Если самозанятый уплачивает НДФЛ, он может получить налоговый вычет от 52 000 до 88 000 рублей.
Когда действие договора закончится (его заключают на 15 лет) или участник программы достигнет возраста в 55 лет для женщин и в 60 для мужчин, он начнет получать периодические выплаты. Фактически, прибавку к пенсии. Срок выплат зависит от договора.
Также участник программы может получить выплаты досрочно в особых жизненных ситуациях. Например, при потере кормильца.
Какие еще есть способы сформировать пенсию самозанятому
Кроме перечисленных выше вариантов самозанятый может рассмотреть различные накопительные продукты.
Например, накопительное страхование жизни (НСЖ). Самозанятый заключает договор со страховой компанией на длительный срок (например, от 5 лет) и регулярно делает взносы. Страховая компания копит его деньги, начисляет небольшой инвестиционный доход (обычно 1–5% годовых) и страхует его жизнь и здоровье. В конце срока он получает накопленную сумму обратно.
Главный плюс НСЖ — это совмещение накоплений со страховкой. Если с человеком что-то случится, его близкие получат оговоренную в договоре сумму: она может быть больше накоплений. Обычно в НСЖ к страховым рискам относятся летальный исход, инвалидность I-II группы.
Также самозанятый может воспользоваться вкладами и депозитами, но их срок будет довольно коротким в сравнении с НСЖ или программой долгосрочных сбережений. А также рассмотреть инвестиции в облигации федерального займа (ОФЗ) или ПИФы. Но эти варианты уже связаны с рисками.
Таким образом, сегодня у самозанятых есть два пути обеспечить себе поддержку в старости. Либо начать формировать страховой стаж, что требует времени и вложений, либо задуматься о накоплениях: через программы НПФ, НСЖ или другие инструменты.
Начать дискуссию