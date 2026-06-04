Можно ли уменьшить налог на АУСН «Доходы» на торговый сбор

Можно ли уменьшить налог
Если организация или ИП использует АУСН «Доходы» и платит торговый сбор, то ФНС самостоятельно уменьшает налог по АУСН на сумму торгового сбора по п. 4 ст. 12 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Для уменьшения налога налогоплательщик должен состоять в ФНС в качестве плательщика торгового сбора на основании ТС-1.
Большой БухСтрим-2026
ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие года для бухгалтеров и бизнеса — 5 июня 2026.
25+ экспертов. 3 потока выступлений. Все про учет и налоги после реформы в 2026 году.
Практика работы с НДС на ОСНО и УСН, выездные проверки, работа бухгалтера с маркетплейсами, особенности учета в рознице, общепите, строительстве, ИИ в работе ФНС и новые риски для бизнеса.
Как уменьшают налог
Налоговый период на АУСН — календарный месяц. Период обложения торговым сбором — квартал по ст. 414 НК.
Если налогоплательщик уплачивает торговый сбор, то ФНС самостоятельно уменьшает исчисленную сумму налога по АУСН по итогам налогового периода на сумму сбора. Если платеж больше налога по АУСН, сумму превышения учитывают в следующих месяцах.
Начать дискуссию