Можно ли уменьшить налог на АУСН «Доходы» на торговый сбор

Можно ли уменьшить налог

Если организация или ИП использует АУСН «Доходы» и платит торговый сбор, то ФНС самостоятельно уменьшает налог по АУСН на сумму торгового сбора по п. 4 ст. 12 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Для уменьшения налога налогоплательщик должен состоять в ФНС в качестве плательщика торгового сбора на основании ТС-1.