Компенсацию за задержку зарплаты хотят поднять в пять раз. 👆«Ночной бухгалтер» № 2194

Сегодня в выпуске:
Компенсация за задержку зарплаты будет 0,5% вместо 1/150 ставки ЦБ.
Обновили декларацию по НВОС.
Хотят ввести короткий рабочий день в жару.
МРОТ предложили увеличить до 40 тыс. рублей.
Работники ничего не боятся.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Задержка зарплаты
Сейчас за несвоевременную выплату зарплаты работодатели платят сотрудникам компенсацию из расчета 1/150 ставки ЦБ за каждый день просрочки. На сегодняшний день это примерно 0,1% в день (14,5%/150).
Предложили отвязать размер компенсации от ставки ЦБ и сделать его фиксированным – 0,5% в день. Это в 5 раз больше, чем сейчас.
Аргумент – при задержке зарплаты люди берут микрокредиты, проценты по которым значительно больше нынешней компенсации.
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НВОС
Утвердили новую форму декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Туда добавили раздел 10 для искусственных грунтов, признанных отходами.
Кроме того, теперь декларацию по объектам IV категории надо будет подавать, только если есть объекты других категорий. Если есть только IV категория, то декларацию сдавать не надо.
Новая форма будет применяться с 1 сентября 2026 года.
Жара
Люди не должны губить свое здоровье на работе, считают в Госдуме.
Депутаты предлагают ввести обязательную норму о сокращении рабочего дня в случае жары.
Сейчас по санитарным нормам при температуре воздуха 28,5% рабочий день сокращается на 1 час, при 29% – на 2 часа. Но это только рекомендации и многие работодатели их не соблюдают, а работники молчат, потом что боятся потерять работу.
МРОТ
В 2026 году МРОТ составляет 27 093 руб. Но цены растут, все дорожает. Чтобы порыть самые базовые потребности, надо зарабатывать хотя бы 40 тыс. рублей, считает глава комитета Совфеда по бюджету и финрынкам.
Он предложил увеличить МРОТ до 40 тыс. рублей, но отметил, что это решение будут принимать исходя из возможностей бюджета.
Страхи работников
Чего боятся работающие люди? Большинство (59%) ответили – ничего.
Но у трети опрошенных страхи есть. Вот чего боятся люди:
увольнения (8%);
недооцененности (6%);
маленькой зарплаты (6%);
невостребованности (4%);
руководства (3%);
задержки зарплаты (2%).
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