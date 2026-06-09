Компенсацию за задержку зарплаты хотят поднять в пять раз. 👆«Ночной бухгалтер» № 2194

Задержка зарплаты

Сейчас за несвоевременную выплату зарплаты работодатели платят сотрудникам компенсацию из расчета 1/150 ставки ЦБ за каждый день просрочки. На сегодняшний день это примерно 0,1% в день (14,5%/150).

Предложили отвязать размер компенсации от ставки ЦБ и сделать его фиксированным – 0,5% в день. Это в 5 раз больше, чем сейчас.

Аргумент – при задержке зарплаты люди берут микрокредиты, проценты по которым значительно больше нынешней компенсации.

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