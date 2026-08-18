Для медицинских изделий введут ставку НДС 0% с правом на вычет. 💉«Ночной бухгалтер» № 2243

НДС на медицинские изделия

Сейчас производители медицинских изделий не платят НДС, но и права на вычет у них нет. Входящий НДС они включают в расходы, что увеличивает цену изделия.

Разработали законопроект по введению ставки НДС 0% на некоторые медицинские изделия. Их перечень утвердит Правительство.

Таким образом, производители не будет платить НДС с реализации, но будут получать вычет по покупкам.