Для медицинских изделий введут ставку НДС 0% с правом на вычет. 💉«Ночной бухгалтер» № 2243

Сегодня в выпуске:
Для медицинских изделий введут ставку НДС 0%.
Продавец не вернет залог за квартиру из-за того, что вам отказали в ипотечном кредите.
Работодатель по совместительству оплатит больничный из общей зарплаты за 2 года, если основного работодателя нет.
При увольнении с сотрудником надо рассчитаться в этот же день, даже если это выходной.
Подать заявление на продление детского пособия можно заранее.
Главред рекомендует.
Мем дня.
НДС на медицинские изделия
Сейчас производители медицинских изделий не платят НДС, но и права на вычет у них нет. Входящий НДС они включают в расходы, что увеличивает цену изделия.
Разработали законопроект по введению ставки НДС 0% на некоторые медицинские изделия. Их перечень утвердит Правительство.
Таким образом, производители не будет платить НДС с реализации, но будут получать вычет по покупкам.
Документы заполнит ИИ
Aston создал новый интерактивный ИИ-Помощник по заполнению документов в 1С, который берет на себя ручную подготовку документов. Больше не нужно самостоятельно переносить реквизиты из файлов, искать в базе контрагента, договор и банковский счет, сопоставлять сведения и заполнять каждое поле.
20 августа 2026 года в 16:00 (мск) впервые презентуют решение на вебинаре «ИИ в 1С: как упростить ввод первичных документов» и покажут весь путь от загрузки исходного файла до оформления заявки на оплату.
Реклама: ООО «Астон», ИНН 9715350151, erid 2W5zFGRFujX
Задаток за квартиру
Верховный суд рассмотрел дело о возврате задатка по несостоявшейся сделки купли-продажи квартиры.
Супруги хотели купить квартиру, заключили предварительный договор, внесли задаток. Но ипотеку им не дали и сделка сорвалась. Продавец задаток не отдал. Суды были на тороне покупателей.
Однако Верховный суд счел, что задаток возвращать не надо. В договоре источник финансирования сделки не прописан, а значит можно было купить квартиру на свои средства. Если не купили, задаток остается у продавца.
Больничный по совместительству
Если есть совместительство, но нет основной работы, то работа — единственная.
В этом случает плата больничного будет в общем порядке так, как для основной работы — из расчета зарплаты со всех мест работы за 2 предыдущих года. Такое разъяснение дал СФР.
Новые вопросы у бухгалтеров появляются регулярно: сегодня —нововведения по налогам, завтра — новый ФСБУ, послезавтра — обновления в отчетности. Подписка Клерк.Школа дает доступ ко всему каталогу курсов «Клерка» сразу: не нужно искать и оплачивать обучение под каждую отдельную задачу, достаточно открыть нужную тему. Видеолекции, конспекты, тесты, шаблоны документов и сертификат в одном месте. Подключить подписку.
Увольнение в выходной
Роструд в очередной раз подтвердил, что нет никаких поблажек для расчета в уволенным сотрудником независимо от времени увольнения.
Если сотрудник увольняется в воскресенье, то именно в этот день надо выплатить ему окончательный расчет. И неважно, что у кадровика и бухгалтера выходной.
Наши читатели делятся лайфхаками: кто-то проводит выплаты заранее в пятницу и готов судиться, если сотрудник после этого не выйдет на работу в воскресенье, кто-то все оформляет в пятницу, а перечисляет деньги в воскресенье.
Детское пособие
Если до окончания периода выплаты детского пособия остался месяц, можно подавать заявление на его продление. Не обязательно дожидаться, когда первый период выплаты завершится.
Если подать заявление заранее, то перерыва между выплатами не будет, пояснил СФР.
Главред рекомендует
Как аутсорсинговой бухгалтерской компании увеличить прибыль в 2026 году.
НДС в строительстве на ОСНО и УСН в 1С:Бухгалтерия 8.3 — вебинар 19.08.2026, в 11:00 мск.
Нужно ли платить НДФЛ при переводе денег между родственниками в 2026 году.
Бронирование сотрудников по воинскому учету в 2026 году: правила, пошаговая инструкция и необходимые документы.
Наследование бренда и патента в 2026 году: новые риски и разъяснения Верховного Суда.
Мем дня
Ваша не получает никаких пособий редакция
Комментарии1
Обложка статьи, честно говоря, вызывает некоторое чувство брезгливости... Все эти шприцы с оголенными иглами 🤧🤧🤧