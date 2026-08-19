С 1 сентября отчеты в СФР надо подписывать только новой КЭП. 🔑«Ночной бухгалтер» № 2244

Сегодня в выпуске:
С 01.09.2026 электронная подпись, выданная до 28.08.2025, не годится для сдачи отчетности в СФР.
С 1 сентября начнутся расчеты в цифровых рублях.
Для работодателей, нанимающих на работу иностранцев, предложили ввести взнос 1,5% от ФОТ.
Лимит доходов по НПД предложили поднять до 5,2 млн руб.
Люди снимают наличные не в банкоматах, а на кассе в магазине.
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Мем дня.
КЭП для СФР
Если вы оформили электронную подпись до 28 августа 2025 и она еще действительна, сдавать отчеты в ФНС по ней можно, а в СФР — нельзя.
Для отчетов в СФР в КЭП должен быть новый обязательный реквизит — «Согласование ключей» (keyAgreement). Проверьте свою подпись по инструкции.
Вот так быть не должно:
Должно быть вот так:
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Цифровые рубли
С 1 сентября в крупнейших кредитных организациях можно будет открыть счет в цифровых рублях. Это 12 системно значимых банков, на которые приходится более 80% платежного рынка.
Кроме того, доступ к операциям должны обеспечить еще 9 банков, признанных значимыми на рынке платежных услуг.
Крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей будут обязаны принимать оплату цифровыми рублями.
Иностранные работники
Вместо того, чтобы инвестировать в технологии и роботизацию, работодатели нанимают дешевую рабочую силу в лице иностранных сотрудников.
В Думе предложили ввести взнос для организаций, где трудится от 50 иностранцев — от 0,5% до 1,5% ФОТ.
Эти деньги пойдут в специальный фонд на научные разработки, переобучение кадров и создание региональных центров робототехники.
Фонд поддержит отечественное роботостроение, повысит производительность и создаст вакансии для россиян.
Лимит по НПД
Лимит дохода для самозанятых — 2,4 млн рублей. Его установили в 2019 году и с тех пор не меняли. Он перестал соответствовать текущим экономическим реалиям, сетуют депутаты.
Предложили поднять лимит до 5,2 млн рублей, чтобы самозанятые могли работать в правовом поле и не уходить в тень. Еще предложили разрешить самозанятым сдавать в аренду не только жилье, но и нежилые помещения.
Банкоматы
Банкоматов стало значительно меньше (на 100 тысяч за последние годы). Банки убирают устройства из спальных районов, так как их обслуживание экономически невыгодно.
Одновременно растет объем выдачи наличных через торговые сети. При оплате товаров по просьбе покупателя кассир добавляет сумму к чеку и выдает ее наличными. Такую услугу сейчас оказывают 43 тысячи торговых точек по всей стране.
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Ваша изредка снимает наличные в банкоматах редакция
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