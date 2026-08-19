С 1 сентября отчеты в СФР надо подписывать только новой КЭП. 🔑«Ночной бухгалтер» № 2244

КЭП для СФР

Если вы оформили электронную подпись до 28 августа 2025 и она еще действительна, сдавать отчеты в ФНС по ней можно, а в СФР — нельзя.

Для отчетов в СФР в КЭП должен быть новый обязательный реквизит — «Согласование ключей» (keyAgreement). Проверьте свою подпись по инструкции.

Вот так быть не должно:

Проверка КЭП через Крипто Про

Должно быть вот так:

Проверка КЭП через Крипто Про

Вести учет на любом режиме, научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите профессию с нуля от основ бухучета до налоговой оптимизации, составлять отчеты в 1С, освоите бухгалтерские программы и нейросети. После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Цена со скидкой 70%: 10 722 ₽ вместо 36 000 ₽. Записаться.