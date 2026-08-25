Что отличает зрелую организацию от бизнеса, работающего в режиме ручного управления

Почему наличие инструментов в компании еще не означает системного управления

Приведу свежий пример из практики. Собственник логистической компании возвращается после двух недель отпуска и сразу оказывается в эпицентре накопившихся управленческих конфликтов. В одном из филиалов увольняется директор. Под его руководством остаются менеджеры по работе с клиентами, а новый директор пока не найден. HRD проявляет инициативу и предлагает руководителю отдела по работе с клиентами центрального офиса взять временно управление данными сотрудниками на себя.

На первый взгляд решение логично, есть управленческая задача — ее нужно решить. Но руководитель отдела по работе с клиентами находится в структуре коммерческого директора. С ним планируемые изменения не обсудили. По сути, HRD самостоятельно меняет работу подразделений. Коммерческий директор воспринимает это как прямое вмешательство в свою зону ответственности. Возникает конфликт, разбирать который приходится собственнику.

Что важно в этом примере? В компании четко описаны роли управленцев. У HRD есть полномочия проектировать и внедрять организационные изменения. Но полномочие проектировать изменение не означает право подменять собой другую управленческую роль или единолично менять подчиненность сотрудников другого подразделения. В документе границы ответственности и полномочий закреплены. На практике – решение принимается вне логики системы.