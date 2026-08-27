Утренний бухгалтер № 6199. С 1 сентября налоговые штрафы можно уменьшить минимум в 2 раза по смягчающим обстоятельствам

Региональное УФНС рассказало, как с 1 сентября будет работать порядок применения смягчающих обстоятельств по налоговым штрафам.
Роструд рассказал, что перевести временного сотрудника на постоянную работу можно без заявления.
Как открыть счет для бизнеса и получить пакет полезных сервисов, узнаете здесь.
Налоговая напомнила, что с 1 октября придется учитывать лимит работы с самозанятыми при сотрудничестве через цифровую платформу.
Правительство потребовало усилить контроль за мерами поддержки субъектов МСП.
Роструд конкретизировал обязанности работодателя по охране труда в отношении удаленщиков.
Главных бухгалтеров приглашают на конкурс «Лабиринты решений 2026» от аудиторской группы «Корсаков и Партнеры». Участников ждут профессиональные задачи и сложные рабочие кейсы. Участие бесплатное, главный приз — 100 000 ₽. Заявки принимаются с 24 августа по 11 сентября.
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Разборы законов
— Маркировка молочной продукции в 2026 году: что нужно знать
С 1 сентября 2026 года перечень маркируемой молочной продукции расширяется: обязательная маркировка вводится для продукции с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 1704 и 1806 и кодом ОКПД 2 10.51.
— Какие меры поддержки получат предприниматели, пострадавшие от атак на склады Wildberries
Правительство рассмотрит проекты постановлений об отсрочке налогов и приостановке проверок для селлеров, чьи товары пострадали от атак БПЛА на объекты группы ООО «РВБ». Разбираемся, кто получит поддержку и на каких условиях.
— МЧД и новые требования к КЭП для СФР в 2026: нужно ли переоформлять доверенность
С 1 сентября 2026 года СФР перестает принимать отчетность без нового атрибута в сертификате КЭП. Разбираемся, кому нужно переоформить подпись, МЧД или все сразу. А также — касается ли требование не только бухгалтерские компании, но и их клиентов.
— Что такое счет-договор. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, что такое счет-договор, когда его можно использовать, какие условия в него включать и в каких случаях он не подходит.
— Как в 2026 году получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов и взносов
Платить налоги вовремя не всегда получается — касса пуста, деньги в дебиторке или просто сложный год. Вместо того чтобы копить пени и ждать блокировки счета, можно официально перенести срок уплаты. Рассказываем, кто и как может получить отсрочку или рассрочку, и в каких случаях налоговые инспекторы отказывают чаще всего.
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Новости
1 💲 Курс доллара, евро, юаня на 26 августа 2026 года
2 НБКИ назвало долю отказов по кредитам
3 💥 Логистический центр Wildberries в Котовске загорелся после атаки БПЛА
4 Предприниматели с сентября 2026 года смогут удвоить число сотрудников на срочных трудовых договорах
5 Операторы связи запустят оплату услуг цифровым рублем с 1 сентября 2026 года
6 В России могут создать безопасную платформу для фрилансеров с арбитражем и защитой данных
7 В ФНС рассказали о новых возможностях федерального инвестиционного налогового вычета
8 Бизнес жалуется на проблемы с получением документов об ущербе после атак БПЛА
9 С 1 сентября Росфинмониторинг «подключается» к СБП и QR-кодам: почему бухгалтерам пора проверять договоры, а не паниковать. Выпуск № 110 подкаста «Налоговое утро»
10 📱 С 1 сентября школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках
11 Роструд уточнил обязанности работодателя по ОТ в отношении удаленщиков
12 Пострадавшему от атак БПЛА бизнесу дадут отсрочку по налогам на год
13 Жильцы могут добиться перерасчета за невыполненный ремонт в доме — депутат рассказал, как это сделать
14 Минтранс рассказал, как изменятся правила перевозок с 1 сентября 2026 года
15 «Магнит» с 1 сентября 2026 начнет принимать оплату в цифровых рублях
16 Переход на новую модель высшего образования по отдельным специальностям начнется с 2027 года
17 Эксперт объяснил, как новая методика оценки ОЭЗ изменит подход к поддержке и управлению
18 Бизнес заплатит за внешнее управление: эксперт разобрала скрытые ловушки нового Указа № 604
19 Правительство требует особого контроля за мерами поддержки МСП
20 Логистический центр Wildberries в Котовске полностью сгорел после атаки БПЛА
21 Медведев: диспансеризация должна стать обязательной нормой коллективного договора
22 Долги закрытой компании могут взыскать с директора и собственника
23 Производственные компании включат в эксперимент ФНС по обелению рынка предоставления персонала
24 Гендиректор инвестплатформы: для сдачи экзамена на «квала» может хватить качественного самообразования
25 Потери товаров Ozon после атак на склады оценили более чем в 100 млрд рублей
26 Доступ Росфинмониторинга к данным о переводах не приведет к блокировкам – пресс-служба
27 📅 28 августа 2026 – последний срок уплаты налогов
28 Когда в 1С:ЗУП придется вручную резать отпуск из-за командировки — предупреждение эксперта
29 В Минобрнауки рассказали, отменят ли дипломы бакалавров и магистров после перехода на новую систему в 2027 году
30 Налоговики подсказали, как законно обойти платформенный лимит в 60 часов
31 Эксперт: мораторий на ИИ-проверки заработает лишь при честном обмене данными между бизнесом и государством
32 Письмо СФР: кто платит больничный после увольнения совместителя
33 Роструд: перевести временного сотрудника на постоянную работу можно без заявления
34 💊 Жителям сел без аптек обеспечат доступ к лекарствам через передвижные пункты с 1 сентября 2026 года
35 Юрист: ИИ‑мониторинг может снизить плановые проверки, но увеличит число внеплановых
36 Миронов хочет платить региональный МРОТ родственникам, которые помогают воспитывать детей
37 ЛДПР хочет запустить реестр социальных гарантий с автоматическим информированием о положенных льготах
38 Цифровой аудит наступает: почему бухгалтеру IT-компании критически важно попасть на вебинар 27 августа
39 Корпоративная культура рушится из‑за токсичных менеджеров — эксперт рассказал, как ее спасти
40 С какого дня считать загранкомандировку, если сотрудник выехал из дома в субботу: ответ Роструда
41 Налоговый эксперт: сбой коммуникаций внутри ФНС стал причиной массовых ошибок при блокировках счетов
42 Письмо Минфина: считается ли скидка к штрафу экономической выгодой для налога на прибыль
43 Комиссии агрегаторов могут исключить из налоговой базы самозанятых таксистов
44 Если есть смягчающие обстоятельства, налоговые штрафы уменьшат минимум в 2 раза с 1 сентября 2026
45 Отъезд работника за границу автоматически не снимает с компании обязанность по воинскому учету
46 С 1 сентября 2026 ужесточатся правила контроля за денежными переводами
47 Работник получил инвалидность на СВО: Роструд ответил, когда менять трудовой договор
48 МВД начнет публиковать результаты работы каждой камеры фиксации на дороге
49 Вышел конспект вебинара «Госзакупки 2026» с видео
50 Продажи госимущества выросли в 2,2 раза и принесли более 260 млрд рублей в первой половине 2026 года
Мероприятия
Ликвидация ООО/ ИП: как закрыть бизнес без штрафов
Дата проведения: 27 августа, четверг
Бухгалтер IT компании: IT-льготы под прицелом ФНС
Дата проведения: 27 августа, четверг
Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом
Дата проведения: 1 сентября, вторник
Дата проведения: 1 сентября, вторник
Реформа ТК РФ-2026: от стажировки до увольнений и искусственного интеллекта
Дата проведения: 1 сентября, вторник
Статьи
— 26 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 26 августа отмечают День признания независимости Абхазии и Южной Осетии и Международный день актера. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 26 августа.
— 🔥Что изменится в налогах, отчетах и кадрах с 1 сентября 2026 года
С 01.09.2026 вступают в силу несколько поправок в НК: предварительные уведомления по ЕНП, запрет зачета на чужой ЕНС, ограничения по снижению налоговых штрафов и будут новые формы деклараций по НВОС и 3-НДФЛ. В ТК РФ тоже много изменений: новый лимит по сверхурочке, новые правила отзыва из отпуска и перевода на 0,5 ставки.
— С 1 сентября 2026 года зачет ЕНП будет идти по-новому
С 01.09.2026 вступят в силу ограничения по зачету на чужой ЕНС и будут новые сроки зачета по предварительным уведомлениям.
— Штрафы за бухгалтерские ошибки в 2026 году: полный гид для главбуха и директора
Бухгалтерский учет в 2026 году — зона повышенного правового риска. Ошибка в коде вида дохода платежного поручения и сведениях об удержанной сумме с 1 сентября обойдется компании в 50–100 тыс. рублей, а грубое искажение отчетности грозит главному бухгалтеру дисквалификацией на срок до двух лет. Разбираем штрафы за бухгалтерские ошибки подробнее.
— Утренний бухгалтер № 6198. С 1 сентября Росфинмониторинг будет получать данные о переводах
Ведомство будет отслеживать переводы по системе «Мир», СБП, операции с использованием единого QR-кода.
— Физлицо сдает квартиру: можно ли уменьшить базу по НДФЛ на сумму расходов
Налоговая запросила пояснения по поступлениям на карту. Физлицо предоставило 3-НДФЛ и уменьшило налог на сумму расходов, то есть применило профессиональный вычет.
— Резерв по сомнительным долгам в 2026 году: новые правила, алгоритм и примеры
С 2026 года компании могут включать в налоговый резерв по сомнительным долгам штрафы, пени и иные санкции — но только при соблюдении строгих условий.
— Как определить обособленное подразделение и в какой срок уведомлять ИФНС
Организация наняла сотрудника для временной работы в другом городе. Нужно ли регистрировать обособленное подразделение?
— Что нужно сделать ИП-перевозчику к 1 сентября
ИП на УСН занимается грузоперевозками. Он самостоятельно возит грузы, нанимает внештатных водителей. Нужно ли регистрироваться в ГосЛог?
— ОСНО в 2026 году: что изменилось и как работать
Общая система налогообложения (ОСНО) по-прежнему остается базовым режимом: если при регистрации вы не выбрали спецрежим (УСН, АУСН и т. п.), налоговая поставит вас на ОСНО автоматически.
— Учет ремонта арендованного имущества в 2026 году: квалификация, проводки и практические примеры
Ремонт арендованного имущества — зона повышенного внимания и для бухгалтера, и для налоговика.
— Цифровой щит и карьерный лифт: какие навыки превращают бухгалтера в незаменимого стратега в 2026 году
Разбираем, почему классического учета больше недостаточно, как изменились требования рынка к специалистам финансового блока к середине 2026 года и какие четыре направления обучения закрывают главные страхи и точки роста современного бухгалтера.
— Комиссионная торговля в 2026 году: документы, налоги, проводки и важные нюансы
Разбираться в комиссионной торговле непросто: тут и свои документы, и нюансы учета, а с изменениями 2026 года добавились новые правила по налогам. Давайте вместе разберем структурированный разбор с учетом актуальных норм.
— Как вернуть «спящего» B2B-клиента: от сегментации базы до отдельного сценария реактивации
Действующая клиентская база может быть источником роста, если работать с ней системно — через аналитику, личную коммуникацию и персональные предложения. Расскажем, как определить «спящих» клиентов, выбрать приоритетные группы, выстроить для них отдельную воронку возврата и «разбудить».
— Пенсия сотрудников МВД: расчет, виды выплат и надбавки в 2026 году
Сотрудники правоохранительных органов получают пенсию по особым правилам. Рассказываем, какие виды пенсии доступна сотрудникам МВД и как рассчитывают их размер.
— Цифры против слов: почему показания директора и бухгалтера не могут заменить налоговую отчетность
В зале суда, где рассматривают уголовные дела об убийствах или кражах, голос свидетеля — король доказательств. Но когда речь заходит о налоговых преступлениях, предусмотренных статьей 199 УК, то любое устное слово превращается в песок, на котором можно построить лишь шаткое обвинение.
Блоги компаний
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Реестр операторов персональных данных: как проверить компанию или ИП по ИНН
Как найти код территориального органа СФР для заполнения ЕФС-1
Новые формы уведомлений в МВД при приеме и увольнении иностранцев: изменения с 1 сентября 2026 года
Как проверить надёжность ИП, если баланса нет
Комиссии маркетплейсов снова выросли. Как понять, что осталось от прибыли
Группа компаний «Корсаков и Партнеры» объявляет о проведении III Ежегодного профессионального конкурса для главных бухгалтеров «Лабиринты решений 2026»
Как выбрать курс МСФО: 10 критериев для бухгалтера
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Как оформить два возврата покупателю в разные дни, на одну реализацию, если возвраты по разным товарным позициям?
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Резюме
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Трибуна
День травм (история одной смены на скорой)
Как новый Указ № 604 позволяет государству взять ваш бизнес под внешнее управление за одну ошибку
Как проверить, что ваши самозанятые не подставят вас под штраф 2 млн
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Представители финансовых органов стран СНГ обсудили развитие бюджетного планирования и взаимодействие уровней власти
Госдума закрепила срок: теперь работодатели не смогут затягивать перевод на неполное время
Аннулировал чек самозанятого? Можно неожиданно получить налоговую проверку
На какие трудовые гарантии может рассчитывать предпенсионер
«Штраф выпишут бухгалтеру, а менеджер даже не узнает». Почему в просрочках всегда виноват тот, кто ждал
💥Обзор новостей: с 1 сентября Росфинмониторинг будет отслеживать переводы через СБП и «Мир», налогообложение самозанятых таксистов изменят, клопы-вонючки атакуют дачи
Заказчик не платит по госконтракту из-за отсутствия финансирования: можно ли взыскать неустойку
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По налоговому делу истек срок исковой давности? Для Прокуратуры это — не проблема
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Когда Налоговая просит пояснения по договору, купленного за границей авто, она вовсе не скрытые доходы ищет
Менеджер продал, а премию получил кладовщик: как исправить ошибку с KPI в 1С:УНФ
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