Утренний бухгалтер № 6199. С 1 сентября налоговые штрафы можно уменьшить минимум в 2 раза по смягчающим обстоятельствам

Разборы законов

— Маркировка молочной продукции в 2026 году: что нужно знать

С 1 сентября 2026 года перечень маркируемой молочной продукции расширяется: обязательная маркировка вводится для продукции с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 1704 и 1806 и кодом ОКПД 2 10.51.

— Какие меры поддержки получат предприниматели, пострадавшие от атак на склады Wildberries

Правительство рассмотрит проекты постановлений об отсрочке налогов и приостановке проверок для селлеров, чьи товары пострадали от атак БПЛА на объекты группы ООО «РВБ». Разбираемся, кто получит поддержку и на каких условиях.

— МЧД и новые требования к КЭП для СФР в 2026: нужно ли переоформлять доверенность

С 1 сентября 2026 года СФР перестает принимать отчетность без нового атрибута в сертификате КЭП. Разбираемся, кому нужно переоформить подпись, МЧД или все сразу. А также — касается ли требование не только бухгалтерские компании, но и их клиентов.

— Что такое счет-договор. Мини-курс

В мини-курсе узнаем, что такое счет-договор, когда его можно использовать, какие условия в него включать и в каких случаях он не подходит.

— Как в 2026 году получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов и взносов

Платить налоги вовремя не всегда получается — касса пуста, деньги в дебиторке или просто сложный год. Вместо того чтобы копить пени и ждать блокировки счета, можно официально перенести срок уплаты. Рассказываем, кто и как может получить отсрочку или рассрочку, и в каких случаях налоговые инспекторы отказывают чаще всего.