Утренний бухгалтер № 6200. Власти хотят ужесточить условия работы для мигрантов

Законопроект: депутаты хотят отменить трудовые патенты для мигрантов.
ВС: применять льготы для субъектов МСП можно, даже если компании нет в реестре.
Как открыть счет для бизнеса и получить пакет полезных сервисов, узнаете здесь.
При дарении коммерческой недвижимости близкому родственнику не возникает обязанности по уплате НДФЛ.
Минтруд раскрыл, на что влияет дата подачи заявления на налоговый кешбэк.
Магазины начали готовить кассы к оплате цифровыми рублями с 1 сентября.
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Разборы законов
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Рассмотрели особенности электронных перевозочных документов, внедрения ЭПД и сервиса «Платформа ОФД». А также разобрали, на что обратить внимание тем, кто только переходит на ЭПД.
— Какие данные ваша ККТ передает в ОФД и налоговую в 2026 году
Онлайн-касса передает в ФНС через оператора фискальных данных не только выручку, но и полную картину бизнеса — от количества чеков до технического состояния оборудования. Разбираем, какие показатели ККТ привлекают внимание налоговиков и как избежать штрафов.
— Чек-лист внедрения ЭПД (электронных перевозочных документов). Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем пошаговый план внедрения электронных перевозочных документов — от аудита процессов до тестирования системы.
— Какие меры поддержки получат предприниматели, пострадавшие от атак на склады Wildberries
Правительство рассмотрит проекты постановлений об отсрочке налогов и приостановке проверок для селлеров, чьи товары пострадали от атак БПЛА на объекты группы ООО «РВБ». Разбираемся, кто получит поддержку и на каких условиях.
— Маркировка молочной продукции в 2026 году: что нужно знать
С 1 сентября 2026 года перечень маркируемой молочной продукции расширяется: обязательная маркировка вводится для продукции с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 1704 и 1806 и кодом ОКПД 2 10.51.
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Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
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Резюме
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