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ЭТрН с 1 сентября 2026 года: ответы на вопросы, инструкции и полезные материалы

Кто оформляет ЭТрН, нужна ли она при самовывозе, какую подпись использовать водителю и что делать без интернета? Собрали материалы Клерка, которые помогут подготовиться к обязательным ЭПД.

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На форуме Клерка пользователь предложил поделиться ответами Минтранса по работе с ЭПД. Дополняем обсуждение подробной подборкой.

  1. Электронные перевозочные документы: риски, исключения и разница между ГИС ЭПД и ГосЛог
    Большой общий разбор: кому нужны ЭПД, когда разрешена бумага и чем ГИС ЭПД отличается от платформы «ГосЛог».

  2. Как работать с ЭПД: ответы про ЭТрН, заявки, QR-коды и перевозки
    Практические ситуации: самовывоз, собственный транспорт, привлечение перевозчика, работа без интернета и распределение ролей.

  3. Когда не нужно оформлять ЭТрН и другие ЭПД
    Подробно об исключениях и случаях, когда перевозка может остаться без электронной транспортной накладной.

  4. Минтранс ответил на острые вопросы бизнеса по обязательным ЭПД
    Что делать при сбое связи, замене автомобиля, регулярных перевозках и других нестандартных ситуациях.

  5. Пять главных вопросов перевозчиков про ЭТрН
    Что показывать ГИБДД, кто подписывает документ, что делать с неподготовленным контрагентом и какие существуют налоговые риски.

  6. Автозаполнение ЭПД и ЭТрН в «1С:Бухгалтерии»
    Как настроить карточки номенклатуры, чтобы вес, объем и описание груза автоматически попадали в документы.

  7. Настройка электронных транспортных накладных в 1С для перевозчиков и экспедиторов
    Пошаговая инструкция по созданию и подписанию документов, работе диспетчера и регистрации экспедиторов.

  8. Сравнение операторов для работы с ЭТрН
    Обзор сервисов, через которые можно оформлять, подписывать и передавать документы в ГИС ЭПД.

Главное — до 1 сентября выбрать оператора, оформить подписи и МЧД, договориться с контрагентами и провести хотя бы одну тестовую перевозку.

Дата публикации: 27.08.2026, 19:50

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