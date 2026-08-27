ЭТрН с 1 сентября 2026 года: ответы на вопросы, инструкции и полезные материалы
Кто оформляет ЭТрН, нужна ли она при самовывозе, какую подпись использовать водителю и что делать без интернета? Собрали материалы Клерка, которые помогут подготовиться к обязательным ЭПД.
На форуме Клерка пользователь предложил поделиться ответами Минтранса по работе с ЭПД. Дополняем обсуждение подробной подборкой.
Электронные перевозочные документы: риски, исключения и разница между ГИС ЭПД и ГосЛог
Большой общий разбор: кому нужны ЭПД, когда разрешена бумага и чем ГИС ЭПД отличается от платформы «ГосЛог».
Как работать с ЭПД: ответы про ЭТрН, заявки, QR-коды и перевозки
Практические ситуации: самовывоз, собственный транспорт, привлечение перевозчика, работа без интернета и распределение ролей.
Когда не нужно оформлять ЭТрН и другие ЭПД
Подробно об исключениях и случаях, когда перевозка может остаться без электронной транспортной накладной.
Минтранс ответил на острые вопросы бизнеса по обязательным ЭПД
Что делать при сбое связи, замене автомобиля, регулярных перевозках и других нестандартных ситуациях.
Пять главных вопросов перевозчиков про ЭТрН
Что показывать ГИБДД, кто подписывает документ, что делать с неподготовленным контрагентом и какие существуют налоговые риски.
Автозаполнение ЭПД и ЭТрН в «1С:Бухгалтерии»
Как настроить карточки номенклатуры, чтобы вес, объем и описание груза автоматически попадали в документы.
Настройка электронных транспортных накладных в 1С для перевозчиков и экспедиторов
Пошаговая инструкция по созданию и подписанию документов, работе диспетчера и регистрации экспедиторов.
Сравнение операторов для работы с ЭТрН
Обзор сервисов, через которые можно оформлять, подписывать и передавать документы в ГИС ЭПД.
Главное — до 1 сентября выбрать оператора, оформить подписи и МЧД, договориться с контрагентами и провести хотя бы одну тестовую перевозку.
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