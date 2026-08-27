ЭТрН с 1 сентября 2026 года: ответы на вопросы, инструкции и полезные материалы

На форуме Клерка пользователь предложил поделиться ответами Минтранса по работе с ЭПД. Дополняем обсуждение подробной подборкой.

Электронные перевозочные документы: риски, исключения и разница между ГИС ЭПД и ГосЛог

Большой общий разбор: кому нужны ЭПД, когда разрешена бумага и чем ГИС ЭПД отличается от платформы «ГосЛог».

Как работать с ЭПД: ответы про ЭТрН, заявки, QR-коды и перевозки

Практические ситуации: самовывоз, собственный транспорт, привлечение перевозчика, работа без интернета и распределение ролей.

Когда не нужно оформлять ЭТрН и другие ЭПД

Подробно об исключениях и случаях, когда перевозка может остаться без электронной транспортной накладной.

Минтранс ответил на острые вопросы бизнеса по обязательным ЭПД

Что делать при сбое связи, замене автомобиля, регулярных перевозках и других нестандартных ситуациях.

Пять главных вопросов перевозчиков про ЭТрН

Что показывать ГИБДД, кто подписывает документ, что делать с неподготовленным контрагентом и какие существуют налоговые риски.

Автозаполнение ЭПД и ЭТрН в «1С:Бухгалтерии»

Как настроить карточки номенклатуры, чтобы вес, объем и описание груза автоматически попадали в документы.

Настройка электронных транспортных накладных в 1С для перевозчиков и экспедиторов

Пошаговая инструкция по созданию и подписанию документов, работе диспетчера и регистрации экспедиторов.