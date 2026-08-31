Утренний бухгалтер № 6201. Роструд: стажировки и экзамены до заключения трудового договора противоречат закону

Разборы законов

— Штрафы за ЭТрН 2026: что грозит за неправильное оформление

С 1 сентября 2026 года электронная транспортная накладная становится основным документом при автоперевозках. Нарушения при работе с ней проверяют сразу три ведомства — ГИБДД, Ространснадзор и ФНС, а ошибки обернутся не только штрафом, но и доначислением налогов.

— Правительство утвердило меры поддержки продавцов Wildberries: что изменилось по сравнению с анонсом

Постановление Правительства от 25.08.2026 № 1074 закрепило отсрочку налогов и приостановку проверок для пострадавших от атак БПЛА на склады «РВБ». Но круг получателей поддержки оказался уже, чем говорилось в первом анонсе Минфина, — разбираемся, что изменилось и что делать продавцам.

— Что такое цифровой рубль. Мини-курс

В мини-курсе узнаем, что такое цифровой рубль, чем он отличается от наличных и безналичных денег, как с ним работать и обязательно ли его использовать.

— Электронные перевозочные документы. Конспект вебинара с видео

Рассмотрели особенности электронных перевозочных документов, внедрения ЭПД и сервиса «Платформа ОФД». А также разобрали, на что обратить внимание тем, кто только переходит на ЭПД.

— Какие данные ваша ККТ передает в ОФД и налоговую в 2026 году

Онлайн-касса передает в ФНС через оператора фискальных данных не только выручку, но и полную картину бизнеса — от количества чеков до технического состояния оборудования. Разбираем, какие показатели ККТ привлекают внимание налоговиков и как избежать штрафов.