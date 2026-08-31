Утренний бухгалтер № 6201. Роструд: стажировки и экзамены до заключения трудового договора противоречат закону

Роструд: организация не имеет права требовать от кандидата прохождения стажировки и обучения перед заключением трудового договора.
Как открыть счет для бизнеса и получить пакет полезных сервисов, узнаете здесь.
ФНС решила обновить порядок заполнения 6-НДФЛ — проект приказа проходит общественное обсуждение.
Законопроект: кабмин хочет утвердить правила индексации просроченных пенсий.
С 1 сентября в ЕФС-1 нужно будет указывать условие о взносах на травматизм по договорам ГПХ.
Малый бизнес с 1 сентября сможет нанимать больше людей по срочным трудовым договорам.
Где заморожен оборотный капитал? Почему не бьются БУ/НУ?
Спросите об этом нашего ИИ-Аудитора в 1С. Система за несколько минут проведёт аудит 1С, выявит риски и сформирует отчёт с обоснованием, ссылками на законодательство и рекомендациями для проверки.
3 сентября в 16:00 (мск) на вебинаре Aston «ИИ-Аудитор в 1С: как защитить бизнес от штрафов и ошибок» покажем решение и разберём четыре практических сценария аудита НДС, БУ/НУ, взаиморасчётов и основных средств.
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Разборы законов
— Штрафы за ЭТрН 2026: что грозит за неправильное оформление
С 1 сентября 2026 года электронная транспортная накладная становится основным документом при автоперевозках. Нарушения при работе с ней проверяют сразу три ведомства — ГИБДД, Ространснадзор и ФНС, а ошибки обернутся не только штрафом, но и доначислением налогов.
— Правительство утвердило меры поддержки продавцов Wildberries: что изменилось по сравнению с анонсом
Постановление Правительства от 25.08.2026 № 1074 закрепило отсрочку налогов и приостановку проверок для пострадавших от атак БПЛА на склады «РВБ». Но круг получателей поддержки оказался уже, чем говорилось в первом анонсе Минфина, — разбираемся, что изменилось и что делать продавцам.
— Что такое цифровой рубль. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, что такое цифровой рубль, чем он отличается от наличных и безналичных денег, как с ним работать и обязательно ли его использовать.
— Электронные перевозочные документы. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели особенности электронных перевозочных документов, внедрения ЭПД и сервиса «Платформа ОФД». А также разобрали, на что обратить внимание тем, кто только переходит на ЭПД.
— Какие данные ваша ККТ передает в ОФД и налоговую в 2026 году
Онлайн-касса передает в ФНС через оператора фискальных данных не только выручку, но и полную картину бизнеса — от количества чеков до технического состояния оборудования. Разбираем, какие показатели ККТ привлекают внимание налоговиков и как избежать штрафов.
💯Как стать главбухом торговой организации
Вести учет реализации и возвратов в торговле научим на курсе повышения квалификации «Главный бухгалтер в торговле». На нем вы узнаете, как работать с ЭДО и онлайн-кассами, проводить инвентаризацию, проводить операции в 1С, составлять отчетность и рассчитывать налоги.
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Новости
1 💲 Официальный курс евро уже больше 100 рублей 28 августа 2026 года
2 Корпорация МСП помогла погасить 1,74 млрд рублей задолженности перед бизнесом
3 Россияне считает, что большинство профессий станут гибридными
4 Автодилеры предлагают фиксировать пробег и ДТП в электронном паспорте авто
5 Росстат вводит новую форму отчета о просроченной зарплате с 2027 года
6 Банки не смогли загрузить в AppStore обновления для цифрового рубля
7 Средняя пенсия работающих пенсионеров выросла до 23 750 рублей в июле 2026 года
8 Платеж «завис» между банками: кто несет ответственность за неустойку, если Сбер отклонил перевод по старым реквизитам. Выпуск № 112 подкаста «Налоговое утро»
9 Санкции могут привести к формированию в России изолированного рынка «крашеной» криптовалюты
10 Минобороны сможет запрашивать данные о доходах и долгах кандидатов на отдельные воинские должности
11 СФР назвал сообщения о «черной дыре» в бюджете финансовой спекуляцией
12 Слуцкий предложил снизить налоги для многодетных ИП
13 Мишустин: номинальный ВВП вырос на 0,6% в первом полугодии 2026
14 Эксперт объяснил, почему субсидированные ставки от застройщиков не стали массовым инструментом
15 Минпромторг подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов
16 1,3 млн россиян получили новую ежегодную семейную выплату
17 Минтруд объяснил, как определять срок годности дежурных СИЗ
18 Акция до конца августа. Клерк.Система за 499 ₽/месяц вместо 2 490 ₽
19 Юрист рассказал, какие сделки между родственниками могут оспорить
20 Продавец сам развозит заказы покупателям: эксперт объяснила, когда ЭТрН не нужна
21 Ответ Роструда: можно ли считать переходящую на следующий день сверхурочную работу как один период
22 Эксперт: досрочное погашение кредита не всегда выгодно заемщику
23 Налоговики уточнили, какие иностранцы могут стать самозанятыми
24 Лимиты образовательных кредитов предложили повышать автоматически
25 С 1 сентября в ЕФС-1 нужно будет указывать условие о взносах по договорам ГПХ
26 С 1 сентября расширят обязательную маркировку потребительских товаров
27 Цифровой рубль с 1 сентября 2026: эксперт рассказал, за что граждане и бизнес будут платить, а что останется бесплатным
28 Роструд: работодатель не обязан проверять, совпадает ли отпуск совместителя с его основной работой
29 Работник на полставки уходит в отпуск: Роструд объяснил, сколько дней ему нужно оплатить
30 Повышенные проценты по вкладу за покупки — это не бесплатная прибавка к ставке, а бартер
31 РСПП предложил снизить налоги для компаний, защищающих объекты от БПЛА
32 Роструд предупредил, что стажировки и экзамены до заключения трудового договора незаконны
33 ФНС готовит обновленный порядок заполнения и формат расчета 6‑НДФЛ
34 Минфин уточнит нормы о раскрытии информации в бухотчетности
35 Дополнительные обязанности в инструкции: когда работник имеет полное право от них отказаться
36 Бизнесу объяснили, как активировать счет цифрового рубля и начать операции — пошаговая инструкция
37 Минфин вернул в бюджет более 5 млрд рублей неиспользованных дотаций
38 ЛДПР предлагает ввести зарплату для многодетных матерей
39 Строительные компании смогут оформлять сметы и акты КС-2 через ЭДО
40 С 2027 года получить льготу по транспортному налогу для сельхозтоваропроизводителей будет проще
41 Кабмин предлагает утвердить правила индексации просроченных пенсий – законопроект 2026
42 Малому бизнесу расширят возможности найма по срочным трудовым договорам
43 Оформление медицинских документов на Госуслугах могут упростить — законопроект
44 Рекомендации ЦБ могут помочь заемщику в споре с банком, но не гарантируют льготу
45 Пользователи «Клерка» теперь сразу увидят, когда и как получат диплом
46 Валютные перечисления россиян почти утроились к началу лета 2026 года
47 Аксаков признал, что прежний прогноз по ключевой ставке 10% не сбудется. Теперь он допускает снижение лишь до 13%
48 Супруги военнослужащих смогут заверять сделки с недвижимостью у командиров
Мероприятия
Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом
Дата проведения: 1 сентября, вторник
Дата проведения: 1 сентября, вторник
Реформа ТК РФ-2026: от стажировки до увольнений и искусственного интеллекта
Дата проведения: 1 сентября, вторник
НДС в 2026 году: отвечаем на главные вопросы
Дата проведения: 3 сентября, четверг
Статьи
— 28 августа — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 28 августа отмечают Успение Пресвятой Богородицы, День военного медика, День столяра и День мечты. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 28 августа.
— Утренний бухгалтер № 6200. Власти хотят ужесточить условия работы для мигрантов
Законопроект предлагает отменить трудовые патенты и разрешить временный въезд иностранцам, которые уже заключили трудовые договоры.
— Рейтинг компаний по ремонту окон в СПб и Ленобласти 2026: кто реально выезжает за КАД
Если коротко: заявка на ремонт окна во Всеволожске или Гатчине обрабатывается совсем не так, как заявка на Гражданском проспекте. Реальным, а не декларативным покрытием города и области по итогам 2026 года выделяются две компании: «Ремонт Окон СПб» и Оконная компания RS.
ИП получил штраф от ФНС. Рассказываем, как уплатить его с помощью ЕНП.
— Золото без эмитента: почему нейтральный актив становится главным мостом между валютами
Доля рубля в расчетах за российский экспорт в июне 2026 года достигла рекордных 69,7%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России. Годом ранее этот показатель был заметно ниже. Юань в платежах через российскую систему международных расчетов А7 занял 41%, оттеснив доллар на второе место с 32%.
— Налоговые санкции в бухучете: правила, проводки и новшества 2026 года
Разбираем, как корректно отражать в бухучете штрафы и пени по налогам и взносам: счета, проводки, учет постоянных разниц по ПБУ 18/02. Приводим примеры и раскрываем ключевые изменения 2026 года — новые правила смягчения штрафов и особенности работы с ЕНС.
— Как учитывать товары, которые получили на УСН, а оплатили на ОСНО
ИП превысил лимит выручки на УСН и перешел на ОСНО. Можно ли учесть в расходах товары, которые получили и реализовали на УСН, а оплатили на ОСНО?
— Учет товаров в розничной торговле: правила, автоматизация и новшества 2026 года
Разбираем, как вести учет товаров в рознице в 2026 году: ключевые изменения по маркировке, интеграции с «Честным знаком», правилам приемки и списания, а также типовые проводки с учетом налогового режима. Приводим практические примеры для небольших магазинов и сетей — чтобы остатки сходились, а риски штрафов были минимальны.
— Упрощенная ликвидация: когда возможна, нужно ли сдавать баланс и в какой срок направлять отчетность
Организация на УСН собирается ликвидироваться. Разбираемся, когда возможна упрощенная процедура, нужно ли сдавать баланс и в какой срок сдавать отчетность.
— Формирование добавочного капитала в бухучете: правила, проводки и новшества 2026 года
Разбираем, как в 2026 году корректно формировать добавочный капитал: источники (переоценка, эмиссионный доход, вклады, курсовые разницы), типовые проводки с расчетами, требования ФСБУ и новые акценты в раскрытии информации. Покажем, какие документы нужны и на какие риски обратить внимание бухгалтеру.
— Переоценка основных средств: актуальные правила и изменения 2026 года
В 2026 году переоценка ОС проводится строго по ФСБУ 6/2020 — ПБУ 6/01 утратило роль основного документа. В статье — ключевые правила стандарта, особые случаи (инвестиционная недвижимость, обесценение), 7 практических примеров с расчетами и проводками, чек‑лист документов, а также разбор налоговых последствий и рисков.
— Микротравмы на производстве в 2026 году: как учитывать, расследовать и оформлять
Если сотрудник порезался бумагой или прищемил дверью палец, то это повреждение нужно учесть. Рассказываем, как расследовать и оформлять микротравмы.
— Россиянам начали приходить электронные повестки: как проверить и что делать
В середине августа 2026 года жители нескольких регионов начали сообщать о получении электронных повесток из военкоматов. Рассылка продолжается и сейчас. В большинстве повесток причиной явки указаны уточнение или сверка сведений воинского учета. Рассказываем, где проверить документ, что означает причина вызова и какие действия нужны.
— Когда роботы заменят труд — кто будет устанавливать цены
В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и роботизации экономика стоит перед парадоксом: производительность труда увеличивается, а цены продолжают расти. Если человеческий труд перестает быть основным компонентом себестоимости, что тогда определяет цену товара?
Блоги компаний
Доверенное ПО в закупках с 1 марта 2026 года: как проверить программу и рассмотреть заявки
Изменения для бизнеса с 1 сентября 2026 года
Госуслуги не распознают электронную подпись: пошаговое руководство по устранению ошибок
Новые правила по уплате имущественных налогов с 2027 года: изменение сроков, отмена уведомлений
Автоматизация проверки данных внешнего персонала: нормализация, дедупликация и повторная проверка
Не оставляйте 1С на октябрь: проверка, которую можно провести сейчас
Как учитывать имущество, которое постоянно перемещается между сотрудниками, кабинетами и филиалами
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Как подписывать документы в КЭДО: ускоряем кадровые процессы
Технический долг и его причины: как решения «на потом» бьют по бизнесу
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Банк России уже оценил риск вашего поставщика. Посмотреть можно и нужно до сделки
Договор ГПХ или трудовой договор: как выбрать формат и не создать компании лишние риски
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Отпуск при неполной рабочей неделе
Здравствуйте, в ООО один сотрудник это директор, получает зарплату, но на август оформил отпуск без содержания,вопрос взносы все равно платить?
Медицинская стоматологическая клиника и честный знак
Включать ли в персонифицированные сведения на директора ЕИО 3 дня больничного оплачиваемого работодателем?
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Дожить или дотянуть: хватает ли пенсии на достойную старость
Эти 7 ошибок с НДС обходятся бизнесу дороже самого налога
💥Обзор новостей: Соцфонда объяснил региональные различия в размере пенсий, в IPhone цифровой рубль будет недоступен, Википедия перестала открываться в России
Права субъекта кредитной истории по 218-ФЗ: что дает статья 8 и что проверить
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Из-за сомнительных пополнений ЕНС деньги с него могут не только не вернуть, но и изъять в доход государства
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Новые правила продажи ювелирных изделий с 1 сентября 2026 года: как теперь маркировать бриллианты и синтетические камни
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Свет в конце тоннеля пока платный. Где российскому бизнесу искать деньги в 2026–2027 годах?
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