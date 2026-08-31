Ключевая ставка будет вступать в силу по средам. 🏛️«Ночной бухгалтер» № 2252

Сегодня в выпуске:
Изменится дата вступления в силу ключевой ставки.
Депутаты продвигают ежегодные выплаты семьям с детьми перед началом учебного года.
Попасть в реестр нелегальной занятости можно из-за одного работника.
Счет-фактура по старой форме лишит вычета по НДС.
Россияне не хотят работать без официального оформления.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Ключевая ставка
Новая ключевая ставка после заседаний ЦБ будет вступать в силу не с понедельника, а со среды. В этот день будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и будет начинаться новый период усреднения.
При этом заседания совета директоров по ключевой ставке будут по-прежнему проводиться по пятницам.
Изменения изложены в проекте Основных направлений единой государственной денежно‑кредитной политики.
Выплаты к 1 сентября
В Госдуму внесен законопроект о ежегодных выплатах к 1 сентября.
Размер выплат: от 15,6 тыс. до 54,9 тыс. рублей в зависимости от статуса семьи и уровня образования ребенка.
На выплату смогут претендовать:
родители детей от 6 до 18 лет, обучающихся в школах;
законные представители инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по школьным программам.
Для малоимущих предусмотрены выплаты в повышенном размере.
Нелегальная занятость
С 1 января 2025 года Роструд ведет реестр работодателей, у которых выявили нелегальную занятость.
Для включения в реестр достаточно нарушения в отношении одного работника.
Риск возникает не только при работе без оформленного трудового договора, но и в случае, когда договор ГПХ фактически подменяет трудовые отношения. Запись в реестре сохраняется в течение года.
Счет-фактура
С 1 апреля 2026 действует новая форма счета-фактуры. Документ, составленный не по действующей форме, счетом-фактурой не считается. Если поставщик составил счет-фактуру по старой форме – покупатель не может заявить по этому документу вычет НДС, поясняет эксперт. Включить данную сумму НДС в расходы для налогообложения также нельзя.
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Трудовой договор
70% россиян не готовы трудиться без заключения трудового договора. Без оформления люди соглашаются только на разовые подработки.
Главные причины отказа от «серой» занятости:
страх не получить заработанные деньги (38%);
проблемы с налоговой (36%);
сложности при разрешении споров с заказчиком (33%);
проблемы с подтверждением официального дохода (18%).
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Мем дня
Ваша не рада началу учебного года редакция
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