Ключевая ставка будет вступать в силу по средам. 🏛️«Ночной бухгалтер» № 2252

Ключевая ставка

Новая ключевая ставка после заседаний ЦБ будет вступать в силу не с понедельника, а со среды. В этот день будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и будет начинаться новый период усреднения.

При этом заседания совета директоров по ключевой ставке будут по-прежнему проводиться по пятницам.

Изменения изложены в проекте Основных направлений единой государственной денежно‑кредитной политики.