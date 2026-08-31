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Ключевая ставка будет вступать в силу по средам. 🏛️«Ночной бухгалтер» № 2252

Ключевая ставка будет вступать в силу по средам. 🏛️«Ночной бухгалтер» № 2252

Банк России изменит порядок вступления в силу новой ключевой ставки.

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Сегодня в выпуске:

  • Изменится дата вступления в силу ключевой ставки.

  • Депутаты продвигают ежегодные выплаты семьям с детьми перед началом учебного года.

  • Попасть в реестр нелегальной занятости можно из-за одного работника.

  • Счет-фактура по старой форме лишит вычета по НДС.

  • Россияне не хотят работать без официального оформления.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Ключевая ставка

Новая ключевая ставка после заседаний ЦБ будет вступать в силу не с понедельника, а со среды. В этот день будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и будет начинаться новый период усреднения.

При этом заседания совета директоров по ключевой ставке будут по-прежнему проводиться по пятницам.

Изменения изложены в проекте Основных направлений единой государственной денежно‑кредитной политики.

Выплаты к 1 сентября

В Госдуму внесен законопроект о ежегодных выплатах к 1 сентября.

Размер выплат: от 15,6 тыс. до 54,9 тыс. рублей в зависимости от статуса семьи и уровня образования ребенка.

На выплату смогут претендовать:

  • родители детей от 6 до 18 лет, обучающихся в школах;

  • законные представители инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по школьным программам.

Для малоимущих предусмотрены выплаты в повышенном размере.

Нелегальная занятость

С 1 января 2025 года Роструд ведет реестр работодателей, у которых выявили нелегальную занятость.

Для включения в реестр достаточно нарушения в отношении одного работника.

Риск возникает не только при работе без оформленного трудового договора, но и в случае, когда договор ГПХ фактически подменяет трудовые отношения. Запись в реестре сохраняется в течение года.

Счет-фактура

С 1 апреля 2026 действует новая форма счета-фактуры. Документ, составленный не по действующей форме, счетом-фактурой не считается. Если поставщик составил счет-фактуру по старой форме – покупатель не может заявить по этому документу вычет НДС, поясняет эксперт. Включить данную сумму НДС в расходы для налогообложения также нельзя.

Подтяните теорию, научитесь вести учет НДС в 1С, формировать счета-фактуры и заполнять декларацию на курсе повышения квалификации «Учет НДС-2026». После курса выдадим удостоверение ФИС ФРДО на 120 ак. часов. Сейчас приобрести курс можно со скидкой 66% за 8 746 руб. вместо 26 000 руб. Записаться.

Трудовой договор

70% россиян не готовы трудиться без заключения трудового договора. Без оформления люди соглашаются только на разовые подработки.

Главные причины отказа от «серой» занятости:

  • страх не получить заработанные деньги (38%);

  • проблемы с налоговой (36%);

  • сложности при разрешении споров с заказчиком (33%);

  • проблемы с подтверждением официального дохода (18%).

Главред рекомендует

Мем дня

Ключевая ставка будет вступать в силу по средам. 🏛️«Ночной бухгалтер» № 2252

Ваша не рада началу учебного года редакция

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