Утренний бухгалтер № 6204. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства могут получить ИНН без заявления

Статьи

— 2 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня, 2 сентября, в России отмечают День российской гвардии и День патрульно-постовой службы полиции, а в мире вспоминают дату окончания Второй мировой войны. Какие еще праздники приходятся на эту дату, какие народные приметы связаны с ней и кто из известных людей родился 2 сентября.

— Снятие с воинского учета по возрасту в 2026 году: кого не трогаем, а кого пора провожать

2026 год в плане снятия сотрудников с воинского учета по возрасту — это настоящий «мертвый сезон» для большинства компаний. Если ваш суровый кладовщик или менеджер по продажам в этом году отмечает полувековой юбилей, не торопитесь отправлять его в военкомат. Почему? Давайте разбираться с математикой переходного периода.

— Начисление пеней при долгах за ЖКХ в 2026 году: полный разбор правил

Если вовремя не оплатить коммунальные услуги, то на сумму долга будут капать пени. Рассказываем, как их начисляют и в какую очередь погашают.

— Первичные документы по учету зарплаты в 2026 году: список и требования к оформлению

Первичные документы служат основанием для проведения проводок, расчета заработной платы сотрудников, формирования финансовой отчетности и уплаты налоговых обязательств. Рассказываем, какие первичные документы по учету зарплаты существуют и как их составлять по требованиям закона.

— Утренний бухгалтер № 6203. ФНС обновила форму декларации 3-НДФЛ

Она будет применяться начиная с деклараций за 2026 год.

— Что считать НМА в налоговом учете

Разбираемся, как в 2026 году учитывать расходы на улучшение НМА в разных налоговых режимах. Покажем, какие затраты можно списать на УСН, ОСНО и ЕСХН, какие документы нужны и как отличить улучшение от текущего обслуживания — чтобы избежать претензий налоговиков. Практические примеры и разбор спорных ситуаций.

— ФНС прислала требование по применению пониженного тарифа страховых взносов: как отвечать

Организация применяет льготный тариф страховых взносов, так как использует ОКВЭД из перечня Правительства. Дополнительные коды тоже считаются льготными. Можно ли обосновать в пояснениях, что доля дохода образовалась от всех видов деятельности?

— Налоговая реформа-2026: почему бухгалтеру больше нельзя работать «по старинке» и при чем здесь IT-сектор

С 2026 года налоговая система России перешла на новые рельсы: изменились правила по НДС для УСН, появились новые требования к аккредитации IT-компаний и ужесточился контроль за дроблением бизнеса. Разбираем, какие навыки нужны бухгалтеру, чтобы не просто удержаться на месте, а вырасти в доходе.

— Как рассчитать оплату простоя работников: правила, примеры и нюансы 2026 года

Простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. Чтобы не нарушить трудовое законодательство, важно правильно определить причину простоя и корректно рассчитать выплаты. Разберем порядок расчета с учетом актуальных норм 2026 года.

— Сотрудник сменил фамилию: что делать работодателю

Сотрудник поменял фамилию после заключения брака. Рассказываем, как работодателю внести изменения в документы.

— Учет домашней птицы с 1 сентября 2026 года: кому и что нужно оформить

С 1 сентября 2026 года владельцам хозяйств, в которых более десяти птиц, придется зарегистрировать кур, уток и гусей в системе «Хорриот». Такое требование установлено постановлением Правительства № 550. Для небольших хозяйств, где не больше десяти голов, действует отсрочка до 2029 года.

— Мобилизация после выборов 2026 года: будет ли новая волна и что известно

1 сентября 2026 года президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке ответил на слухи о новой мобилизации после выборов в Госдуму: «Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию». Президент опроверг утверждение о мобилизации после выборов в Госдуму. При этом он не комментировал гипотетические сценарии мобилизации в другие периоды.

— Размер и условия налогового вычета по долгосрочным сбережениям с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября изменились условия и размер налогового вычета по долгосрочным сбережениям. Рассказываем, когда можно получить вычет НДФЛ и на какую сумму стоит рассчитывать.

— Передача ОС в уставный капитал другой организации: оформление, учет и налоги в 2026 году

Передача ОС в уставный капитал — распространенная операция, но с важными налоговыми и учетными нюансами. В статье — порядок оформления, бухгалтерские проводки, расчет НДС, особенности для налога на прибыль и УСН, а также свежие разъяснения Минфина 2026 года.

— Счет‑фактура на аванс: новшества 2026 года, строка 5б и новые графы в книгах покупок и продаж

С 1 апреля 2026 года в счете‑фактуре появилась строка 5б, а в книгах покупок и продаж — новые графы. В статье разберем, как правильно заполнять эти поля, на что обратить внимание при зачете авансов, какие риски возникают при ошибках и как подготовиться технически.