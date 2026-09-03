Утренний бухгалтер № 6204. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства могут получить ИНН без заявления

Иностранцы и лица без гражданства с 1 сентября могут получать ИНН без заявления.
Как бухгалтеру делегировать задачи нейросетям и автоматизировать рутину в 1С, узнаете здесь.
Налоговая: по требованию клиента можно выдать бумажную справку, но только если все реквизиты совпадают с электронным документом.
Роструд раскрыл, что сотрудники вправе не подписывать уведомление о сокращении на больничном.
С 1 сентября изменились основания досрочного прекращения налогового мониторинга.
Роструд объяснил, на какой МРОТ ориентироваться, если работник трудится в другом регионе.
«Учёт затрат и классификация расходов»
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За 2 часа разберем логику учета без зубрежки проводок: прямые и косвенные расходы, счета учета, типичные ошибки, проверку оборотки и работу в «1С:Предприятие 8.3» — на реальных примерах.
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Разборы законов
— Инструкция. Как подать разовое уведомление по НДФЛ и взносам на весь год
С 1 сентября 2026 года компании и ИП со стабильной зарплатой могут подать одно уведомление по НДФЛ и страховым взносам сразу на весь год. Показываем, как это работает и когда без уточненного уведомления обойтись не удастся.
— Военные пенсии в 2026 году: кому положены, как считаются и когда добавляется страховая часть
С 2026 года изменился размер расчетной базы военной пенсии, действует новый порядок учета службы добровольцев в выслуге лет, а военные пенсионеры по-прежнему могут получать страховую пенсию по старости в дополнение к военной. Разбираем условия назначения, формулы расчета и типичные ошибки.
— КЭП и ЭЦП — это одно и то же или нет. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, чем отличаются ЭЦП и КЭП, какие виды электронной подписи бывают и когда какая из них нужна.
— Что должно быть в чеке при продаже маркированного товара в 2026 году
Чтобы реализовывать маркированные товары, продавцу понадобится немало подготовительных действий. В работе с ККТ придется учесть ряд нюансов.
— Пониженные тарифы по страховым взносам: кто имеет право на льготу в 2026
Организации и ИП иногда имеют право платить взносы за сотрудников по пониженным ставкам. Разбираем, кто может применять пониженные тарифы, с какого момента возникает право на льготу и в каких случаях взносы придется пересчитать.
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Новости
1 Рубль продолжает слабеть: доллар приблизился к 87 рублям 2 сентября 2026 года
2 Пострадавшие от ЧС работники с 1 сентября 2026 получили право на дополнительный отпуск
3 Льготу многодетных пассажиров будут проверять через систему Минтранса с декабря 2026 года
4 Путин назвал чушью сообщения о новой волне мобилизации
5 Калинин: в сентябре 2026 года сформируют реестр пострадавших селлеров для господдержки
6 Жильцам разъяснили, как добиться перерасчета за перегоревшую лампочку
7 Путин рассказал о защите НПЗ от атак беспилотников
8 Минута растянулась на четыре часа: первый день обязательного цифрового рубля показал разрыв между законом и практикой. Выпуск № 115 подкаста «Налоговое утро»
9 Военнослужащим после мобилизации дадут преимущество при сокращении штата с 1 сентября 2026 года
10 Мантуров разъяснил, когда будут вводить временное управление
11 С 1 сентября 2026 изменились правила перевозки пассажиров и багажа
12 Как работать с ФСБУ 25/2018: ключевые правила учета аренды и лизинга для бухгалтера
13 Бухгалтерам покажут, как использовать нейросети для автоматизации работы
14 СФР: детские выплаты за август поступят 3, 4 и 8 сентября 2026 года
15 На нескольких маркетплейсах уже можно платить цифровым рублем
16 На Кубани бизнесу после атак БПЛА предоставят займы под 2-6% и налоговые отсрочки
17 Минтранс объяснил, как водителям работать с электронными накладными без интернета
18 Клиенты ВТБ могут платить по QR‑коду в Индонезии и на Филиппинах
19 ФНС разъяснила порядок учета доходов и расходов застройщиков при долевом строительстве
20 Разработчикам ИИ предложили компенсировать до половины инвестиций через налоговые льготы
21 Руководителя уволили и снова приняли: нужно ли проводить инструктаж и обучение по охране труда?
22 С 1 сентября 2026 упростили порядок постановки на учет иностранной организации при открытии счета в банке
23 Юрист объяснил, когда работодатель может вызвать сотрудника без его согласия
24 Минтранс рассказал, как начать подготовку к электронным накладным
25 Магазины обязали принимать подтверждение возраста через MAX с 1 сентября 2026 года
26 🤖Вышел конспект вебинара «Нейросети для бухгалтера: безопасное внедрение и топ ИИ»
27 С 1 сентября 2026 года меняются основания для досрочного прекращения налогового мониторинга
28 Инвесторам предложили вкладывать деньги в обновление ЖКХ через ценные бумаги
29 Эксперт разъяснила, когда при запуске новой деятельности не нужны правки в уставе
30 Все участники грузоперевозок обязаны работать с ЭПД — документы можно подписать «Госключом»
31 ФНС: определены правила применения НДС по долгосрочным договорам, если изменились налоговые нормы
32 Власти обещают провести 263 реформы для улучшения условий ведения бизнеса
33 На парковках у торговых центров хотят сделать обязательные места для многодетных семей
34 Роструд разрешил проверять работников на полиграфе, но запретил наказывать или увольнять за отказ
35 Эксперт разберет ошибки бизнеса при ответах на требования ФНС
36 Поправки в КоАП предлагают оперативно изымать опасный алкоголь без предварительной проверки
37 Роструд ответил, какой МРОТ платить, если компания из Москвы, а сотрудники – в северных районах
38 Идентификацию доменов через Госуслуги прошли только 42% владельцев
39 НДС-2026: завтра на вебинаре разберут новые ставки 22%, риски по УСН и требования ФНС
40 Возврат качественных и бракованных гаджетов: юрист разъяснил разницу в правилах после 1 сентября 2026
41 Пользователям хотят разрешить отключать рекомендации ИИ‑контента
42 Авито Подработка автоматически удерживает налог за самозанятых исполнителей
43 Банки резко нарастили корпоративные, ипотечные и потребкредиты во втором квартале 2026 года
44 Аксаков заявил, что в Госдуме не обсуждают налог на сверхприбыль банков
45 Эксперт рассказала, когда работодатель может не платить премии с 1 сентября 2026
46 Роструд разрешил сотрудникам не подписывать уведомление о сокращении во время болезни
47 Юрист объяснил, почему на цифровом рубле невозможно получать пассивный доход
48 Курс юаня на Мосбирже взлетел до 13 рублей 2 сентября 2026 года
49 Татьяна Ким: селлеры Wildberries начали получать налоговые отсрочки на один год
50 На «Клерке» появились новые калькуляторы для ОСАГО, алиментов и других расчетов
51 АЦП поддержала налоговые льготы для пострадавшего от атак БПЛА бизнеса
52 Ozon предложил продавцам размещать товары на своих складах в Казахстане
53 С 1 сентября 2026 – новый порядок проведения налоговых проверок
54 Авторы «Клерка» теперь могут отключать комментарии под своими статьями
55 Росстат назвал регион, жители которого проводят на работе больше всего времени
56 Иностранцы и лица без гражданства с 1 сентября 2026 могут получать ИНН без заявлений
Мероприятия
НДС в 2026 году: отвечаем на главные вопросы
Дата проведения: 3 сентября, четверг
Аудит дебиторки и кредиторки: инвентаризация, резервы и бонусы
Дата проведения: 7 сентября, понедельник
Маркетплейсы-2026: пожары на WB, новый реестр ФНС и отчетность за 9 месяцев
Дата проведения: 8 сентября, вторник
Статьи
— 2 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня, 2 сентября, в России отмечают День российской гвардии и День патрульно-постовой службы полиции, а в мире вспоминают дату окончания Второй мировой войны. Какие еще праздники приходятся на эту дату, какие народные приметы связаны с ней и кто из известных людей родился 2 сентября.
— Снятие с воинского учета по возрасту в 2026 году: кого не трогаем, а кого пора провожать
2026 год в плане снятия сотрудников с воинского учета по возрасту — это настоящий «мертвый сезон» для большинства компаний. Если ваш суровый кладовщик или менеджер по продажам в этом году отмечает полувековой юбилей, не торопитесь отправлять его в военкомат. Почему? Давайте разбираться с математикой переходного периода.
— Начисление пеней при долгах за ЖКХ в 2026 году: полный разбор правил
Если вовремя не оплатить коммунальные услуги, то на сумму долга будут капать пени. Рассказываем, как их начисляют и в какую очередь погашают.
— Первичные документы по учету зарплаты в 2026 году: список и требования к оформлению
Первичные документы служат основанием для проведения проводок, расчета заработной платы сотрудников, формирования финансовой отчетности и уплаты налоговых обязательств. Рассказываем, какие первичные документы по учету зарплаты существуют и как их составлять по требованиям закона.
— Утренний бухгалтер № 6203. ФНС обновила форму декларации 3-НДФЛ
Она будет применяться начиная с деклараций за 2026 год.
— Что считать НМА в налоговом учете
Разбираемся, как в 2026 году учитывать расходы на улучшение НМА в разных налоговых режимах. Покажем, какие затраты можно списать на УСН, ОСНО и ЕСХН, какие документы нужны и как отличить улучшение от текущего обслуживания — чтобы избежать претензий налоговиков. Практические примеры и разбор спорных ситуаций.
— ФНС прислала требование по применению пониженного тарифа страховых взносов: как отвечать
Организация применяет льготный тариф страховых взносов, так как использует ОКВЭД из перечня Правительства. Дополнительные коды тоже считаются льготными. Можно ли обосновать в пояснениях, что доля дохода образовалась от всех видов деятельности?
— Налоговая реформа-2026: почему бухгалтеру больше нельзя работать «по старинке» и при чем здесь IT-сектор
С 2026 года налоговая система России перешла на новые рельсы: изменились правила по НДС для УСН, появились новые требования к аккредитации IT-компаний и ужесточился контроль за дроблением бизнеса. Разбираем, какие навыки нужны бухгалтеру, чтобы не просто удержаться на месте, а вырасти в доходе.
— Как рассчитать оплату простоя работников: правила, примеры и нюансы 2026 года
Простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. Чтобы не нарушить трудовое законодательство, важно правильно определить причину простоя и корректно рассчитать выплаты. Разберем порядок расчета с учетом актуальных норм 2026 года.
— Сотрудник сменил фамилию: что делать работодателю
Сотрудник поменял фамилию после заключения брака. Рассказываем, как работодателю внести изменения в документы.
— Учет домашней птицы с 1 сентября 2026 года: кому и что нужно оформить
С 1 сентября 2026 года владельцам хозяйств, в которых более десяти птиц, придется зарегистрировать кур, уток и гусей в системе «Хорриот». Такое требование установлено постановлением Правительства № 550. Для небольших хозяйств, где не больше десяти голов, действует отсрочка до 2029 года.
— Мобилизация после выборов 2026 года: будет ли новая волна и что известно
1 сентября 2026 года президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке ответил на слухи о новой мобилизации после выборов в Госдуму: «Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию». Президент опроверг утверждение о мобилизации после выборов в Госдуму. При этом он не комментировал гипотетические сценарии мобилизации в другие периоды.
— Размер и условия налогового вычета по долгосрочным сбережениям с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября изменились условия и размер налогового вычета по долгосрочным сбережениям. Рассказываем, когда можно получить вычет НДФЛ и на какую сумму стоит рассчитывать.
— Передача ОС в уставный капитал другой организации: оформление, учет и налоги в 2026 году
Передача ОС в уставный капитал — распространенная операция, но с важными налоговыми и учетными нюансами. В статье — порядок оформления, бухгалтерские проводки, расчет НДС, особенности для налога на прибыль и УСН, а также свежие разъяснения Минфина 2026 года.
— Счет‑фактура на аванс: новшества 2026 года, строка 5б и новые графы в книгах покупок и продаж
С 1 апреля 2026 года в счете‑фактуре появилась строка 5б, а в книгах покупок и продаж — новые графы. В статье разберем, как правильно заполнять эти поля, на что обратить внимание при зачете авансов, какие риски возникают при ошибках и как подготовиться технически.
Блоги компаний
Как бизнесу вырасти в кризис и зачем брать кредиты на новый завод: миллиардер Александр Дмитриев
Заблаговременная подготовка: 4 шага к успешной годовой инвентаризации
Налог при продаже самостоятельно построенного дома в 2026 году: как учесть расходы и не переплатить НДФЛ
Обучение на Коммерческого Директора (CCO): [ТОП-18] онлайн-курсов переподготовки и повышения квалификации с дипломом + Бесплатные
Инструктажи по охране труда: как проводить и оформлять работодателю
Как продлить командировку: пошаговая инструкция
Грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо: нужна ли ЭТрН
Переход на ТС ПИоТ: ключевые изменения в продаже маркированных товаров и инструкция по настройке
Что должен знать бухгалтер в строительстве, чтобы вырасти до главбуха
Зачем бизнесу участвовать в премиях
Штрафы за маркировку в 2026 году: полный разбор для бизнеса
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⚠️ Ошибка в отчетности за 9 месяцев или в учете на маркетплейсе обходится дороже, чем час на встрече с экспертом
Консультации
НДС при УСН после превышения лимита доходов за 2025 год: корректировка декларации и действия в 2026 году
Начисление НДФЛ и страховых взносов с командировочных (суточных)
Прослеживаемый товар для использования в ООО
вычет по НДС после перехода на ОСНО после АУСН
Нововведения в платежках по алиментам и в зарплатном проекте
Взносы на руководителя без трудового договора и выплат, как заполнить РСВ в 2026г
Проверьте расчет почасовой з/платы
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Руководитель направления бухгалтерии и документооборота Зарплата не указана, Санкт-Петербург, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 70000 до 90000 ₽, Калининград, Полный день
— Менеджер по продажам бухгалтерских услуг Зарплата от 80000 до 120000 ₽, , Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Если у вас есть сотрудники, то с 1 сентября появилось сразу два изменения, которые нужно проверить
Страховой стаж для начисления пенсии начнут считать по-новому
Бухгалтер отвечает за все: сколько это стоит компании и кто виноват
💥Обзор новостей: у властей нет планов сделать из «Госуслуг» TikTok, отсрочку по уплате налогов дадут всем пострадавшим селлерам, осталось отремонтировать всего 10% НПЗ
Закупка по 223-ФЗ: как сравнивать цены участников на УСН и с НДС
Насколько крупным надо быть, чтобы таможня возбудила уголовное дело?
Субсидиарка: пять презумпций, при которых вина директора и бухгалтера считается доказанной заранее
Забросить деньги на ЕНС теперь не просто
Национальный режим: шесть ошибок, из-за которых отклоняют заявку с российским товаром
Фиктивный опыт в закупке по 44-ФЗ: как подрядчику не потерять всю оплату по контракту
Почему зарплата не растет, даже если ты все знаешь про НДС
Подарили по месяцу подписки тем, кто помогает Клерк.Системе стать лучше
С 1 сентября все по-новому: как приказ Минтранса № 160 перекраивает режим водителей
Цифровой рубль запустили массово с 1 сентября: что теперь придется сделать бизнесу
Обзоры на Клерке: как попасть в статью ТОП-10
Новая волна маркировки бакалеи в 2026–2027: какие товары попадают под требования и как подготовиться производителям и продавцам
УБЭП на пороге: как вести себя при проверке и защитить бизнес
Камеральная проверка в Мордовии по 1% УСН: как техническая ошибка превратилась в доначисление на миллионы в 2026 году
Заказчик требует вернуть переплату по госконтракту: почему одной финансовой проверки недостаточно
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