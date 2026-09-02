Роструд ответил, какой МРОТ платить, если компания из Москвы, а сотрудники – в северных районах

Организация зарегистрирована в Москве, имеет удаленных сотрудников по всей России.

Онлайнинспекции задали вопрос: если сотрудник проживает и работает в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностям, какой применять МРОТ, а также необходимо ли применять северную надбавку и районный коэффициент.

«Работодатель обязан применять тот минимальный размер оплаты труда, который установлен в субъекте осуществления трудовой деятельности. Если в субъекте работника установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, то работодатель обязан их работнику выплачивать», — разъяснил Роструд.

Размер МРОТ в субъекте РФ может устанавливаться для работников, работающих на территории соответствующего субъекта, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета (ч. 2 ст. 133.1 ТК).

Зарплата в районах Крайнего Севера должна включать районные коэффициенты и процентные надбавки – ст. 315 ТК.

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