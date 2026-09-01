Утренний бухгалтер № 6205. С 30 сентября возражения на акт налоговой проверки будут подавать по новой форме

Статьи

— Соглашение о прощении долга: образец, нюансы и налоговые последствия в 2026 году

Разбираем, как грамотно оформить соглашение о прощении долга по ст. 415 ГК: готовая структура документа, обязательные формулировки и подводные камни. Объясняем налоговые риски для обеих сторон, отличия от дарения, а также что реально изменилось в 2026 году и как защитить сделку от оспаривания. Практические советы и чек‑лист для безопасного списания долга.

— Учет сезонных шин в коммерческих и бюджетных организациях: правила 2026 года, проводки

В статье — ключевые правила учета и проводки для коммерческих и бюджетных организаций, варианты списания шин, нюансы документального оформления и типичные ошибки, на которые обращают внимание контролеры.

— Отражение резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете

Разбираемся, кто обязан формировать резерв на отпуска, а кто вправе этого не делать, и какие нормы законодательства сейчас действуют.

— Утренний бухгалтер № 6204. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства могут получить ИНН без заявления

Для получения ИНН у иностранцев и лиц без гражданства должна быть подтвержденная биометрия.

— 3 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня, 3 сентября, в России отмечают День воинской славы — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а также День солидарности в борьбе с терроризмом. Какие еще праздники приходятся на эту дату, какие народные приметы связаны с ней и кто из известных людей родился 3 сентября.

— Авансовые платежи: бухучет и налоговый учет в 2026 году

Авансовые платежи — одна из самых рискованных зон в работе бухгалтера. Расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом порождают временные разницы, а переходные периоды со сменой ставок добавляют путаницу.

— Как установить неполное рабочее время сотруднику, который совмещает работу с учебой

Сотрудник поступил в ВУЗ на очное отделение. Разбираемся, как установить ему неполное рабочее время и считать зарплату.

— Начисление зарплаты при повременной оплате

Повременная оплата труда увязывает заработок сотрудника с фактически отработанным временем. В статье разбираем начисление зарплаты при повременной оплате, приводим примеры расчета и нюансы работы в 2026 году.

— Может ли коммерческая организация указывать образовательный ОКВЭД в качестве основного

Коммерческая организация собирается оказывать образовательные услуги. Можно ли указывать в качестве основного ОКВЭД 85.30 или 85.42?

— Расчеты с персоналом по оплате труда: правила, примеры, изменения 2026 года

Расчеты с персоналом по оплате труда в 2026 году требуют внимания к целому ряду новых и действующих нормативов. Объясняем правила оплаты труда с учетом изменений 2026 года.

— Первые 100 дней руководителя: семь ошибок, после которых команда начинает вас саботировать

Стремление быстро доказать свою эффективность может сыграть с новым руководителем злую шутку: поспешные изменения, кадровые решения и недостаток коммуникации подрывают доверие команды. В первые месяцы важнее не переделать компанию, а понять ее реальные процессы, неформальные связи и показать сотрудникам, чего от вас ждать.

— Аванс или задаток: правовые риски и особенности возврата

Аванс и задаток кажутся очень схожими на первый взгляд. Однако у них есть несколько важных отличий. Рассказываем, в чем разница между авансом и задатком.

— Тройной прайс за токсичность: как распознать клиента, от которого лучше отказаться

Большой чек не всегда означает выгодное сотрудничество. Иногда клиент, который обещает серьезную выручку, в итоге обходится бизнесу гораздо дороже: команда тратит часы на бесконечные созвоны и правки, сотрудники выгорают, другие проекты начинают срывать сроки, а маржа исчезает еще до завершения работы.

— Договор простого товарищества: как объединить вклады и не попасть в спор

Договор простого товарищества позволяет предпринимателям объединить ресурсы и действовать совместно без создания юридического лица. В статье разбираем подробности.

— Цифровой рубль с 1 сентября 2026 года: как пользоваться и кому он обязателен

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль стал доступен всем: граждане могут открыть счет по желанию, а часть бизнеса обязана принимать его к оплате под угрозой штрафа. Пополнять кошелек можно на сумму до 300 тысяч рублей в месяц.

— Кто кого сломает: пять способов новому руководителю победить тихий саботаж команды

Нового руководителя команда редко встречает открытым бунтом. Обычно все выглядит вполне мирно: на совещаниях с ним соглашаются, решения не оспаривают, задачи записывают, но дальше ничего не происходит. Как распознать такое сопротивление, не начать войну со всей командой и вернуть реальную управляемость, рассказываем в статье.