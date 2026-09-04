Утренний бухгалтер № 6205. С 30 сентября возражения на акт налоговой проверки будут подавать по новой форме

ФНС утвердила новый формат и порядок подачи возражений на акт налоговой проверки.
Четкий алгоритм для общения с налоговой: какие документы подавать, а какие придержать, как фиксировать ответы и не получить штраф за просрочку, узнаете здесь.
Для вычета НДС по импортным товарам не нужны таможенные отметки на декларации.
Эксперт предупредила, что после изменения правил об оплате переработки, расходы на оплату труда увеличатся.
Роструд раскрыл, как соискателю подтвердить работу по договорам гражданско-правового характера.
Минздрав изменил порядок проведения диспансеризации для взрослых.
🔥 Не пропустите главное событие для бухгалтеров — Бух.Совет 2027
10–11 декабря 2026 года на XII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции мы разберем все важные изменения 2027 года в учете, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.
Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учета. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.
Разборы законов
— Кем быть: штатным главбухом или аутсорсером. Плюсы, минусы, риски
Многие бухгалтеры не хотят идти в штатные главбухи из‑за «запредельной ответственности». При этом они спокойно ведут учет на аутсорсе. Разбираем, кто за что отвечает на самом деле и развенчиваем мифы со ссылками на нормативку и судебную практику.
— Как вести бухучет бухгалтеру малого предприятия торговли. Конспект вебинара с видео
Рассмотрели упрощенный бухучет и торговлю по-новому: как применять ФСБУ 5/2019, 6/2020, 25/2018, 26/2020 без лишних сложностей и сдавать упрощенную отчетность по ФСБУ 4/2023.
— В чем разница между криптовалютой и цифровым рублем. Мини-курс
В этом мини-курсе за пару минут разберем, чем криптовалюта отличается от цифрового рубля, кто их выпускает, как они хранятся и почему цифровой рубль — это не «крипта».
— Военные пенсии в 2026 году: кому положены, как считаются и когда добавляется страховая часть
С 2026 года изменился размер расчетной базы военной пенсии, действует новый порядок учета службы добровольцев в выслуге лет, а военные пенсионеры по-прежнему могут получать страховую пенсию по старости в дополнение к военной. Разбираем условия назначения, формулы расчета и типичные ошибки.
— Инструкция. Как подать разовое уведомление по НДФЛ и взносам на весь год
С 1 сентября 2026 года компании и ИП со стабильной зарплатой могут подать одно уведомление по НДФЛ и страховым взносам сразу на весь год. Показываем, как это работает и когда без уточненного уведомления обойтись не удастся.
Новости
1 Упрощаем жизнь бухгалтерам: «Клерк» запустил новые калькуляторы для расчета налогов и расходов
2 Рубль ускоряет падение: доллар вплотную подошел к 87 рублям, а юань стоит почти 13 рублей 3 сентября 2026
3 Росстат назвал регион с самой высокой средней зарплатой
4 Количество участников налогового мониторинга в 2026 году достигло 858 компаний – ФНС
5 Минздрав обновил порядок проведения диспансеризации для взрослого населения
6 Новак: топливная ситуация стала лучше, регионы находятся под постоянным мониторингом
7 Корпоративные заемщики установили рекорд на долговом рынке — компании привлекли больше 875 млрд рублей в августе 2026
8 Утвержден формат и порядок подачи возражений на акт налоговой проверки
9 Дальний Восток и Арктика получат общий режим поддержки бизнеса с 2027 года
10 Путин потребовал синхронизировать льготы для бизнеса на Дальнем Востоке, чтобы не было двойного налогообложения
11 Индексация военных пенсий в октябре 2026 года: кому ждать прибавку в 4% и как ее посчитать самому. Выпуск № 116 подкаста «Налоговое утро»
12 Минпромторг: онлайн‑торговля может занять 35% рынка к началу 2030 года
13 В ЭКГ‑рейтинг добавили разрывы по НДС и новые показатели корпоративной демографии
14 Мантуров рассчитывает, что указ о внешнем управлении не потребуется применять
15 В Совете Федерации рассказали, как цифровой рубль поможет экономить
16 Путин объяснил снижение инвестиций в экономику необходимостью борьбы с гипервсплеском инфляции
17 Генпрокурор предлагает ввести мораторий на проверки пострадавшего бизнеса в 2027 году
18 Сбер предупредил о возможных паузах в снижении ключевой ставки, но причин для роста нет
19 Молодые сотрудники чаще других допускают утечки данных при работе с ИИ: объем вырос в 30 раз
20 Путин призвал убрать избыточный контроль и «закручивание гаек» для бизнеса
21 Действителен ли групповой протокол по охране труда, если один работник забыл расписаться?
22 ФНС ответила, как доказать расходы на стройку своими силами
23 Оборот компании вырос в четыре раза после ухода иностранного партнера
24 Путин заявил, что в России «деньги есть» и важно грамотно ими управлять
25 НРА предупреждает о триллионном оттоке средств из банков из‑за цифрового рубля
26 Эксперт раскрыла риски новых налоговых льгот для разработчиков ИИ
27 ФНС утвердила порядок передачи данных для мониторинга цен в 2027 году
28 Путин: компании добровольно перечислили в бюджет сотни миллиардов рублей
29 Представитель ФНС рассказал о гарантиях при налоговой амнистии
30 Эксперт подсказала, из какого столбца в отчете Яндекс Маркета признавать выручку со скидками
31 Семьи в ДФО могут сохранить повышенную выплату за третьего ребенка до 2030 года
32 Ответ Роструда: можно ли поставить кадровику план по переводу работников на ЭТК
33 Роструд разъяснил, как соискателю подтвердить работу по договору ГПХ
34 Расходы на ФОТ вырастут: эксперт предупредила о последствиях новых правил оплаты переработок
35 Минтруд уточнил срок подачи отчета о выполнении квоты для инвалидов
36 Производителей пива освободили от отчетности о производственных мощностях с 1 сентября 2026 года
37 Ответ Роструда: как оплачивать 13-часовую смену, если у сотрудника нет возможности отдохнуть
38 Новые льготы превращают налоговую систему в инструмент промышленной политики в IT — мнение эксперта
39 НКО получили возможность подтверждать свои страницы в соцсетях через Госуслуги
40 В Ozon опровергли рост цен после атак на логистические центры
41 Из-за новых правил возврата технически сложных товаров часть покупателей уйдут в онлайн – эксперт
42 Путин назвал высокую ключевую ставку ЦБ сознательным решением
43 Налоговая назвала частые ошибки при оформлении налоговых вычетов в упрощенном порядке
44 Депутаты предложили снизить НДС и смягчить налоговые условия для малого и среднего бизнеса
45 ФНС может признать расходы бизнеса даже при оплате с личной карты
46 Минфин разъяснил, кому из общепита доступно освобождение от НДС без учета зарплаты
47 Путин: слухи о мобилизации — информационная операция перед выборами
48 Работодателям объяснили, для каких кадровых документов важна дата оформления
49 Таможенные отметки не нужны: Минфин объяснил порядок вычета НДС
50 Каждый десятый предприниматель до 35 лет сталкивается с трудностями в налогах и документообороте
51 Новак: траты на защиту НПЗ не скажутся на росте цен на топливо — их удержат на уровне инфляции
52 Мошенники лишили пенсионера квартиры, но ВС вернул ему право собственности
53 Инвестиции в недвижимость достигли рекордных 900 млрд рублей
54 Как прописать место работы сотрудника в другом городе, если там нет филиала: ответ Онлайнинспекции
55 Минэкономразвития: креативные индустрии получат новые финансовые инструменты роста
Мероприятия
Аудит дебиторки и кредиторки: инвентаризация, резервы и бонусы
Дата проведения: 7 сентября, понедельник
Маркетплейсы-2026: пожары на WB, новый реестр ФНС и отчетность за 9 месяцев
Дата проведения: 8 сентября, вторник
Готовимся к отчетности за 9 месяцев: камеральная налоговая проверка. Онлайн-встреча с налоговым консультантом Сусанной Колесниковой
Дата проведения: 9 сентября, среда
Статьи
— Соглашение о прощении долга: образец, нюансы и налоговые последствия в 2026 году
Разбираем, как грамотно оформить соглашение о прощении долга по ст. 415 ГК: готовая структура документа, обязательные формулировки и подводные камни. Объясняем налоговые риски для обеих сторон, отличия от дарения, а также что реально изменилось в 2026 году и как защитить сделку от оспаривания. Практические советы и чек‑лист для безопасного списания долга.
— Учет сезонных шин в коммерческих и бюджетных организациях: правила 2026 года, проводки
В статье — ключевые правила учета и проводки для коммерческих и бюджетных организаций, варианты списания шин, нюансы документального оформления и типичные ошибки, на которые обращают внимание контролеры.
— Отражение резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете
Разбираемся, кто обязан формировать резерв на отпуска, а кто вправе этого не делать, и какие нормы законодательства сейчас действуют.
— Утренний бухгалтер № 6204. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства могут получить ИНН без заявления
Для получения ИНН у иностранцев и лиц без гражданства должна быть подтвержденная биометрия.
— 3 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня, 3 сентября, в России отмечают День воинской славы — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а также День солидарности в борьбе с терроризмом. Какие еще праздники приходятся на эту дату, какие народные приметы связаны с ней и кто из известных людей родился 3 сентября.
— Авансовые платежи: бухучет и налоговый учет в 2026 году
Авансовые платежи — одна из самых рискованных зон в работе бухгалтера. Расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом порождают временные разницы, а переходные периоды со сменой ставок добавляют путаницу.
— Как установить неполное рабочее время сотруднику, который совмещает работу с учебой
Сотрудник поступил в ВУЗ на очное отделение. Разбираемся, как установить ему неполное рабочее время и считать зарплату.
— Начисление зарплаты при повременной оплате
Повременная оплата труда увязывает заработок сотрудника с фактически отработанным временем. В статье разбираем начисление зарплаты при повременной оплате, приводим примеры расчета и нюансы работы в 2026 году.
— Может ли коммерческая организация указывать образовательный ОКВЭД в качестве основного
Коммерческая организация собирается оказывать образовательные услуги. Можно ли указывать в качестве основного ОКВЭД 85.30 или 85.42?
— Расчеты с персоналом по оплате труда: правила, примеры, изменения 2026 года
Расчеты с персоналом по оплате труда в 2026 году требуют внимания к целому ряду новых и действующих нормативов. Объясняем правила оплаты труда с учетом изменений 2026 года.
— Первые 100 дней руководителя: семь ошибок, после которых команда начинает вас саботировать
Стремление быстро доказать свою эффективность может сыграть с новым руководителем злую шутку: поспешные изменения, кадровые решения и недостаток коммуникации подрывают доверие команды. В первые месяцы важнее не переделать компанию, а понять ее реальные процессы, неформальные связи и показать сотрудникам, чего от вас ждать.
— Аванс или задаток: правовые риски и особенности возврата
Аванс и задаток кажутся очень схожими на первый взгляд. Однако у них есть несколько важных отличий. Рассказываем, в чем разница между авансом и задатком.
— Тройной прайс за токсичность: как распознать клиента, от которого лучше отказаться
Большой чек не всегда означает выгодное сотрудничество. Иногда клиент, который обещает серьезную выручку, в итоге обходится бизнесу гораздо дороже: команда тратит часы на бесконечные созвоны и правки, сотрудники выгорают, другие проекты начинают срывать сроки, а маржа исчезает еще до завершения работы.
— Договор простого товарищества: как объединить вклады и не попасть в спор
Договор простого товарищества позволяет предпринимателям объединить ресурсы и действовать совместно без создания юридического лица. В статье разбираем подробности.
— Цифровой рубль с 1 сентября 2026 года: как пользоваться и кому он обязателен
С 1 сентября 2026 года цифровой рубль стал доступен всем: граждане могут открыть счет по желанию, а часть бизнеса обязана принимать его к оплате под угрозой штрафа. Пополнять кошелек можно на сумму до 300 тысяч рублей в месяц.
— Кто кого сломает: пять способов новому руководителю победить тихий саботаж команды
Нового руководителя команда редко встречает открытым бунтом. Обычно все выглядит вполне мирно: на совещаниях с ним соглашаются, решения не оспаривают, задачи записывают, но дальше ничего не происходит. Как распознать такое сопротивление, не начать войну со всей командой и вернуть реальную управляемость, рассказываем в статье.
Блоги компаний
Длительность командировки: максимальный и минимальный срок
Бесплатный практический вебинар Школы Бухгалтеров Александры Ремневой «Учет затрат и классификация расходов»
Электронная госпочта для бизнеса: что изменилось с 1 сентября 2026 года
Три интеграции на едином API: как «Санадор АйТи» готовил сельхозперевозки к обязательной ЭТрН
Почему два юриста по одному вопросу могут прийти к разным выводам
Яндекс Маркет изменил тарифы с 1 сентября 2026 года: как сверить отчеты
Единая перформанс-кампания в Яндекс Директе: как работает и как настроить
ЭПД-2026: ответы на острые вопросы предпринимателей
Упрощенная ликвидация ООО в 2026 году: пошаговая инструкция, форма Р19001 и причины отказа ФНС
Как мы перестали вручную сверять сто актов и счетов в месяц
Можно ли поменять категорию в военном билете
Платить каждый месяц за то, чтобы ничего не случилось: как устроен кибербез по подписке
Правовые тонкости коммуникаций с налоговой: вебинар 10 сентября
Реестр МСП с 1 сентября 2026 года: что изменилось и почему исключение из реестра не лишает пониженных взносов
Продажа квартиры семьей с двумя детьми в 2026 году без налога: новые условия освобождения от НДФЛ
Консультации
ЭТрН без подписи водителя ПЭП.
Входят ли услуги администратора салона красоты в услуги, предусмотренные патентом на вид деятельности «парикмахерские и косметические услуги».
Заполнение грузоотправителя в документах
Нужно ли подключать ЭТрН при доставки клиентам сторонней транспортной компанией.
Возмещение пострадавшим на РВБ
Ужесточение штрафов за неприменение ККТ
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Бухгалтер Зарплата от 65000 ₽, Уфа, Полный день
— Главный бухгалтер (аутсорсинг, удаленная работа) Зарплата от 100000 ₽, , Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Оператор, техник по учету, помощник бухгалтера
Трибуна
Почему от бухгалтера хотят все и сразу, или Как он сам превратился в мусорный бак для всех проблем
Обзоры на Клерке: как попасть в статью ТОП-10
У каждой компании свой директор. Но кто на самом деле принимает решения?
Маркетплейс прислал отчет об утрате товара: почему молчание стоит дороже спора
Перевели себе больше 200 тысяч, а потом другому человеку: почему банк может остановить операцию
Что исчезнет из выписки ИЛС с 1 января 2027 года
С 1 сентября нельзя по-старому перекинуть налоговую переплату другому лицу: что изменилось с ЕНС
Все виды трудовых пенсий в России
Зарплата в 1С Бухгалтерия 8 под контролем: как быстро проверить расчеты по счету 70
НДС уже 22%: где бизнес теряет деньги из-за старых договоров и цен
Пени при несвоевременном подтверждении нулевой ставки НДС при экспорте начисляются с 181-го дня до представления подтверждающих документов
Акт проверки рассмотрят без Вас, если пропустить одну строку в извещении: ФНС России утвердила порядок ВКС
💥Обзор новостей: лимита на снятие наличных в банкоматах не будет, в 2027 введут мораторий на проверки бизнеса, в Госдуме не обсуждают налог на сверхприбыль банков
Заказчик не оплачивает услуги по госконтракту: когда можно взыскать долг и отказаться от контракта
Можно ли сохранить автомобиль при банкротстве, если он необходим члену семьи с инвалидностью
Цикл сделки как статья расходов: во сколько компании обходится каждый лишний день согласования
Продали квартиру дешевле, чем купили, а налог — 227 500 рублей: цена одного расчета
Я календарь переверну и снова 3 сентября: история главного мема осени
Чтобы избежать ликвидации из-за массового адреса, просто поменять адрес — недостаточно
С 1 сентября 2026 года медики получат новые полномочия — что изменится для каждого пациента
Начать дискуссию