Утренний бухгалтер № 6205. С 30 сентября возражения на акт налоговой проверки будут подавать по новой форме

ФНС утвердила новый формат и порядок подачи возражений на акт налоговой проверки.

Четкий алгоритм для общения с налоговой: какие документы подавать, а какие придержать, как фиксировать ответы и не получить штраф за просрочку, узнаете здесь.

Для вычета НДС по импортным товарам не нужны таможенные отметки на декларации.

Эксперт предупредила, что после изменения правил об оплате переработки, расходы на оплату труда увеличатся.

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Минздрав изменил порядок проведения диспансеризации для взрослых.