Утренний бухгалтер № 6206. Работодатель может наказать сотрудника за публикации в социальных сетях

Эксперт рассказала, когда работодатель может уволить сотрудника за публикации в социальных сетях.
Федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ): как подготовиться к изменениям 2026 года, узнаете здесь.
В сервисе оценки бизнеса ФНС начнет помечать компании, которыми управляют родственники.
Работодатели вправе не объяснять сотрудникам причину введения ненормированного графика.
СФР напомнил, что взносы на травматизм за август нужно уплатить до 15 сентября.
С 1 октября при ввозе прослеживаемых товаров из стран ЕАЭС будут подавать ДОПП.
Правовые тонкости коммуникаций с налоговой
10 сентября в 16:00 пройдёт бесплатный вебинар о том, как правильно отвечать на запросы ИФНС, чтобы не спровоцировать штрафы и выездную проверку. Разберут основные риски, сроки, состав документов и 7 принципов безопасного ответа.
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Разборы законов
— Инструкция. Как создать ЭТрН из заказа-заявки в 1С — и отличия от оформления по реализации
Если перевозка организуется заранее — до фактической отгрузки товара — начинать нужно не с документа реализации, а с электронного заказа (заявки). Разбираем пошагово этот сценарий и объясняем, когда выбрать именно его.
— Инструкция. Как оформить ЭТрН в 1С на основании реализации товаров и услуг
Если груз отгружается по уже оформленной реализации, электронную транспортную накладную можно создать прямо из этого документа — без повторного ввода данных о товаре и контрагентах. Показываем весь путь: от документа-основания до отправки оператору ЭДО.
В мини-курсе расскажем, что такое система СПОТ, для чего она нужна, как работает и что будет, если не подать документы вовремя.
— Что должно быть в чеке при продаже маркированного товара в 2026 году
Чтобы реализовывать маркированные товары, продавцу понадобится немало подготовительных действий. В работе с ККТ придется учесть ряд нюансов.
— Кем быть: штатным главбухом или аутсорсером. Плюсы, минусы, риски
Многие бухгалтеры не хотят идти в штатные главбухи из‑за «запредельной ответственности». При этом они спокойно ведут учет на аутсорсе. Разбираем, кто за что отвечает на самом деле и развенчиваем мифы со ссылками на нормативку и судебную практику.
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Мероприятия
Аудит дебиторки и кредиторки: инвентаризация, резервы и бонусы
Дата проведения: 7 сентября, понедельник
Маркетплейсы-2026: пожары на WB, новый реестр ФНС и отчетность за 9 месяцев
Дата проведения: 8 сентября, вторник
Готовимся к отчетности за 9 месяцев: камеральная налоговая проверка. Онлайн-встреча с налоговым консультантом Сусанной Колесниковой
Дата проведения: 9 сентября, среда
Маркировка, ЭДО и прослеживаемость в едином контуре 1С – 2026
Дата проведения: 10 сентября, четверг
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Резюме
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