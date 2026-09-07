Утренний бухгалтер № 6206. Работодатель может наказать сотрудника за публикации в социальных сетях

Разборы законов

— Инструкция. Как создать ЭТрН из заказа-заявки в 1С — и отличия от оформления по реализации

Если перевозка организуется заранее — до фактической отгрузки товара — начинать нужно не с документа реализации, а с электронного заказа (заявки). Разбираем пошагово этот сценарий и объясняем, когда выбрать именно его.

— Инструкция. Как оформить ЭТрН в 1С на основании реализации товаров и услуг

Если груз отгружается по уже оформленной реализации, электронную транспортную накладную можно создать прямо из этого документа — без повторного ввода данных о товаре и контрагентах. Показываем весь путь: от документа-основания до отправки оператору ЭДО.

— Что такое СПОТ. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, что такое система СПОТ, для чего она нужна, как работает и что будет, если не подать документы вовремя.

— Что должно быть в чеке при продаже маркированного товара в 2026 году

Чтобы реализовывать маркированные товары, продавцу понадобится немало подготовительных действий. В работе с ККТ придется учесть ряд нюансов.

— Кем быть: штатным главбухом или аутсорсером. Плюсы, минусы, риски

Многие бухгалтеры не хотят идти в штатные главбухи из‑за «запредельной ответственности». При этом они спокойно ведут учет на аутсорсе. Разбираем, кто за что отвечает на самом деле и развенчиваем мифы со ссылками на нормативку и судебную практику.