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Трудовые отношения
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Работодатель не обязан обосновывать сотрудникам введение ненормированного графика

Компания после смены собственника имеет право перевести всех сотрудников на ненормированный день без их согласия.

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Компанию купила другая фирма. Работникам прислали к ознакомлению ЛНА, где установлено, что на основании ст. 101 ТК в организации вводится режим ненормированного рабочего дня путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.

Изначально все работники заключали стандартный договор на нормированный рабочий день.

Насколько законно переводить всю компанию на ненормированный рабочий день, должен ли работодатель обосновать такие изменения и какая их процедура, спросили на сайте Онлайнинспекции.

Запрета на введение ненормированного рабочего дня законом установлено, и работодатель не обязан давать обоснование, пояснил Роструд.

«Если введение ненормированного рабочего дня обусловлено изменением организационных или технологических условий труда, работодатель вправе изменить условия трудового договора в одностороннем порядке без согласия работника, но о намерении изменить условия трудового договора в таком порядке работодатель обязан предупредить работника не позднее, чем за два месяца и в письменной форме. Подписание дополнительного соглашения в этом случае не требуется», — добавило ведомство.

Это предусмотрено ст. 74 ТК.

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Комментарии

6
  • Ирина Е
    Специалист
    Работодатель не обязан обосновывать сотрудникам введение ненормированного графика

    Запрета на введение ненормированного рабочего дня законом установлено, и работодатель не обязан давать обоснование, пояснил Роструд.

    так установлено или нет?

  • Джон Вокер
    Главный бухгалтер

    В ст.74 прямо указано: "О предстоящих изменениях определённых сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца". Ни Галина Нерубащенко с клерка, ни минтруд в лице ответчика не читают статьи на которые ссылаются.

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