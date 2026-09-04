Работодатель не обязан обосновывать сотрудникам введение ненормированного графика

Компания после смены собственника имеет право перевести всех сотрудников на ненормированный день без их согласия.

Компанию купила другая фирма. Работникам прислали к ознакомлению ЛНА, где установлено, что на основании ст. 101 ТК в организации вводится режим ненормированного рабочего дня путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.

Изначально все работники заключали стандартный договор на нормированный рабочий день.

Насколько законно переводить всю компанию на ненормированный рабочий день, должен ли работодатель обосновать такие изменения и какая их процедура, спросили на сайте Онлайнинспекции.

Запрета на введение ненормированного рабочего дня законом установлено, и работодатель не обязан давать обоснование, пояснил Роструд.

«Если введение ненормированного рабочего дня обусловлено изменением организационных или технологических условий труда, работодатель вправе изменить условия трудового договора в одностороннем порядке без согласия работника, но о намерении изменить условия трудового договора в таком порядке работодатель обязан предупредить работника не позднее, чем за два месяца и в письменной форме. Подписание дополнительного соглашения в этом случае не требуется», — добавило ведомство.

Это предусмотрено ст. 74 ТК.