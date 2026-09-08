Утренний бухгалтер № 6207. Компании и ИП могут подать одно уведомление по НДФЛ и взносам сразу на несколько месяцев

С 1 сентября юрлица и ИП вправе подать одно уведомление по НДФЛ и страховым взносам с приблизительными значениями.
Как вести учет затрат и классифицировать расходы без сложной теории: логика учета и реальные примеры, узнаете здесь.
Роструд рассказал, как считать сверхурочные, если за работу в выходной сотрудник взял отгул.
ФНС рассматривает возможность введения электронных счет-фактур в 2028 году.
Сотрудника нельзя сразу уволить за прогул, если он не выходит на связь.
Если работник получил травму во время обеда, то это будет считаться несчастным случаем на производстве.
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Разборы законов
— ГосЛог и переход на ЭПД: как государство меняет правила грузоперевозок с 2026 года
Платформа ГосЛог уже работает с марта 2026 года. Ее путают с ГИС ЭПД — системой обмена электронными перевозочными документами. Разбираем, как связаны между собой две госсистемы, освобождает ли учет в реестре экспедиторов и перевозчиков от обязанности подключаться к ГИС ЭПД, и кого вообще касаются новые требования.
— Просрочка по декларации в 2026: что изменилось в штрафах. Мини-курс
В мини-курсе узнаем, как изменились штрафы за просрочку по декларации в 2026 году, за что больше не штрафуют и как снизить санкции.
— Как вести налоговый учет ИП на ОСНО в 2026 году
На ОСНО предприниматель сам рассчитывает налоговую базу по НДФЛ. Она определяется как разница между доходами и профессиональными вычетами. Разберем, как вести книгу учета, что включать в доходы и расходы, и что чаще всего вызывает споры с налоговиками.
— Инструкция. Как подать разовое уведомление по НДФЛ и взносам на весь год
С 1 сентября 2026 года компании и ИП со стабильной зарплатой могут подать одно уведомление по НДФЛ и страховым взносам сразу на весь год. Показываем, как это работает и когда без уточненного уведомления обойтись не удастся.
— Электронные перевозочные документы: как работать с 1 сентября 2026
С 1 сентября 2026 года бумажные транспортные накладные, заказы-заявки и экспедиторские документы уходят в прошлое. Электронный формат становится обязательным для всех участников перевозки — не только для перевозчиков, но и для грузоотправителей, грузополучателей и экспедиторов. Разбираем, что меняется, кому подключаться и как не ошибиться.
Новости
1 Депутат предложил ввести дифференцированную ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей
2 ФНС разъяснила, как правильно отозвать ранее направленную машиночитаемую доверенность
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4 Бухгалтерам покажут, как разбираться в учете затрат без заучивания проводок
5 Посадку на самолеты и поезда планируют проводить по Max ID
6 Новые формы МВД с 1 сентября 2026: готовьте второе согласие на каждого иностранца. Выпуск № 118 подкаста «Налоговое утро»
7 Назвали размер страховой пенсии по старости в 2027 году
8 Почти треть россиян не уверены, что останутся на нынешней работе
9 ФНС ответила, какую МЧД можно использовать и для налоговой, и для контрагентов
10 📑 СФР обновил формы документов для проверок взносов на травматизм
11 ФАС: больше всего нарушений рекламного законодательства в 2026 году связано со спам-рекламой
12 Травма в обед – это несчастный случай на производстве
13 Сотрудник пропал и не выходит на связь — увольнять за прогул сразу нельзя
14 Страховые, социальные и военные пенсии проиндексируют автоматически в 2027 году
15 РСПП предложил страховать бизнес от террористических угроз
16 Эксперт объяснила, нужно ли поставщику оформлять ЭТрН при доставке товара своим транспортом
17 «Яндекс Go» даст скидку до 50% за долгое ожидание такси
18 Сенатор Журавлев: лимит страхования вкладов увеличат до 2 млн рублей с 2027 года
19 В ФНС рассказали, когда электронные счета-фактуры могут стать обязательными
20 Кабмин утвердит перечень маркетплейсов для госзакупок к 1 октября 2026
21 Эксперт: фото удаленщика из кафе или спортзала – не доказательство прогула
22 Водительские права в приложении «Госуслуги Авто» предлагается приравнять к оригиналам
23 Для бизнеса разработают новые стимулы за внедрение демографического стандарта
24 🏠 При покупке недвижимости налоговая автоматически присвоит ИНН
25 ФНС объяснила, какие коды указывать в МЧД для работы с требованиями
26 Верховный суд призвал наказывать участников споров за умышленное затягивание разбирательств
27 Рубль перестал быть самой недооцененной валютой в мире
28 ❓Как считать сверхурочные, если за работу в выходной сотрудник взял отгул в другом месяце: ответ Роструда
29 Компании и ИП могут подать одно уведомление по НДФЛ и взносам на несколько месяцев
30 Сокращение штата: нужно ли отдавать обычным сотрудникам квотируемые места?
31 Треть россиян назвали инвестиции слишком рискованными
32 «Клерк» обновил личный кабинет студента: отслеживать прогресс в обучении стало проще и удобнее
33 Ответ ФНС: какой КПП ставить в уточненке по прибыли, если компания сменила налоговую инспекцию
34 🏥 Максимальную сумму больничного увеличат в 2027 и 2028 году
35 Страховые взносы за многодетных сотрудников могут снизить
36 Письмо Минфина: как делить сальдо ЕНС при реорганизации компании
37 Пострадавший от атак БПЛА малый бизнес предлагают освободить от проверок
38 Путин поручил создать комиссию по временным ограничительным мерам
39 Условия федеральных строительных госконтрактов разрешили менять без новых торгов
Смотрите видео о секретах «Клерка»
Мероприятия
Маркетплейсы-2026: пожары на WB, новый реестр ФНС и отчетность за 9 месяцев
Дата проведения: 8 сентября, вторник
Готовимся к отчетности за 9 месяцев: камеральная налоговая проверка. Онлайн-встреча с налоговым консультантом Сусанной Колесниковой
Дата проведения: 9 сентября, среда
Маркировка, ЭДО и прослеживаемость в едином контуре 1С – 2026
Дата проведения: 10 сентября, четверг
Работа в 1С-2026: онлайн-встреча с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 11 сентября, пятница
Статьи
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Сегодня 7 сентября отмечают память апостола Тита Критского, День рыбовода, День внучат и День барабанщика. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 7 сентября.
— Как отказать работодателю после собеседования
Иногда после собеседования возникает ощущение того, что вакансия вам не подходит. Как отказать так, чтобы остаться в хороших отношениях с компанией и не испортить впечатление о себе?
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Пенсия неработающих пенсионеров не может быть меньше регионального прожиточного минимума. Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) региональные власти утверждают ежегодно. Если пенсия не дотягивает до минималки, будет соцдоплата.
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Что входит в государственный набор социальных услуг и кто имеет на него право. Как правильно оформить и начать получать НСУ. Рассказываем, как отказаться от набора услуг и будет ли это выгодно.
— Утренний бухгалтер № 6206. Работодатель может наказать сотрудника за публикации в социальных сетях
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— Как организации отражать в учете долю вышедшего участника
Вышедший участник оценил стоимость доли по показателю чистых активов, однако организация обратилась к экспертам для оценки, и по их мнению рыночная стоимость составила 0 рублей. Третье лицо приобрело долю по номинальной стоимости. Как учитывать долю вышедшего участника?
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Данные о пенсионном стаже и баллах хранятся на индивидуальном лицевом счете. Выписку из него можно получить в электронной форме.
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Налоговики 2 сентября ликвидировали более 20 тысяч юрлиц, связанных с «бумажным НДС». Клиентов ликвидированных площадок ждут массовые доначисления, штрафы и даже уголовная ответственность. Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы ФНС окончательно добьет рынок «бумажного НДС», а проверки могут коснуться многих плательщиков НДС. Подробности в статье.
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ЭтРН для перевозки своего товара с использованием привлеченного стороннего перевозчика.
Пивзавод хочет открыть свой магазин.
переходному периоду при переходе с УСН на ОСНО
Авансовые платежи по налогу на прибыль
Индивидуальный предприниматель. Вид деятельности (перевозка пассажиров автобусами по расписанию. ВОПРОС: Смогу ли я использовать систему налогообложения АУСН?
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер (удаленно)
— Главный бухгалтер (удаленно)
— Бухгалтер по расчёту заработной платы
Трибуна
Получаете много переводов на личную карту: когда это действительно может заинтересовать банк и налоговую
ЭТрН с 1 сентября: где бизнес уже сталкивается с проблемами и что должен знать бухгалтер
НДС на УСН: важный лимит решили не снижать в 2027 году
Отчетность за девять месяцев 2026 года: пять расхождений, которые лучше найти уже в сентябре
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