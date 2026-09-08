Утренний бухгалтер № 6207. Компании и ИП могут подать одно уведомление по НДФЛ и взносам сразу на несколько месяцев

Статьи

— Какой сегодня праздник в России 7 сентября

Сегодня 7 сентября отмечают память апостола Тита Критского, День рыбовода, День внучат и День барабанщика. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 7 сентября.

— Как отказать работодателю после собеседования

Иногда после собеседования возникает ощущение того, что вакансия вам не подходит. Как отказать так, чтобы остаться в хороших отношениях с компанией и не испортить впечатление о себе?

— Минимальная пенсия в России 2026 году: таблица с суммами по всем регионам

Пенсия неработающих пенсионеров не может быть меньше регионального прожиточного минимума. Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) региональные власти утверждают ежегодно. Если пенсия не дотягивает до минималки, будет соцдоплата.

— НСУ: что входит в набор социальных услуг, как отказаться

Что входит в государственный набор социальных услуг и кто имеет на него право. Как правильно оформить и начать получать НСУ. Рассказываем, как отказаться от набора услуг и будет ли это выгодно.

— Утренний бухгалтер № 6206. Работодатель может наказать сотрудника за публикации в социальных сетях

Для увольнения должна быть очевидна причинно-следственная связь между публикацией и негативными последствиями для бизнеса.

— МРОТ-2027: что известно, как изменится и сколько получит на руки сотрудник, примеры расчетов

Федеральный МРОТ на 2027 год утверждается федеральным законом в конце текущего года (традиционно в ноябре-декабре). Данные расчеты базируются на действующем законодательстве РФ и официальных макроэкономических прогнозах, доступных по состоянию на сентябрь 2026 года.

— НДС-документооборот в 2026 году: счета-фактуры, журналы, книги покупок и продаж

В 2026 году НДС-документооборот прошел реформу: ставка выросла до 22%, обновились формы счетов-фактур, книг покупок и продаж, появились новые графы для связки «аванс — отгрузка». С 1 июля ФНС принимает только новые XML-форматы — старые схемы отбрасываются, а декларация считается непредставленной. Разбираемся, что изменилось и как подготовиться без потерь.

— Как организации отражать в учете долю вышедшего участника

Вышедший участник оценил стоимость доли по показателю чистых активов, однако организация обратилась к экспертам для оценки, и по их мнению рыночная стоимость составила 0 рублей. Третье лицо приобрело долю по номинальной стоимости. Как учитывать долю вышедшего участника?

— Платеж с НДС на УСН: пошаговый разбор для 2026 года

Поступила оплата с выделенным НДС, а вы на упрощенке? Первым делом разберитесь, должны ли вы платить этот налог. Освобожденный от НДС, оформивший документы с налогом, перечисляет его в бюджет — без вычетов и без права на льготные ставки. Разбираем все сценарии с примерами и актуальными правилами.

— Налоговые штрафы в 2026 году: какие отменили и как снизить санкции

2026 год принес заметное смягчение ответственности за отдельные виды налоговых нарушений: часть санкций упразднили, другие — скорректировали с упором на дифференцированный подход.

— Как отвечать на требование ИФНС по НДС декларации, если в ней задвоились документы

Налоговая запросила документы по декларации НДС и пояснения. Прошлый бухгалтер подал корректирующую декларацию, в которой задублировались документы. Как отвечать на требование?

— Налоги в 2026 году: главные изменения для граждан, ИП и компаний

Три самых заметных изменения 2026 года, которые затронут большинство налогоплательщиков: повышение базовой ставки НДС с 20 до 22 %, поэтапное снижение порога доходов для освобождения от НДС на УСН (в 2026 году — до 20 млн рублей), а также новые правила учета расходов на улучшение нематериальных активов с открытым перечнем экономически обоснованных затрат.

— Как проверить пенсионный стаж и баллы в 2026 году

Данные о пенсионном стаже и баллах хранятся на индивидуальном лицевом счете. Выписку из него можно получить в электронной форме.

— Налоговые уведомления приходят на Госуслуги: что проверить в 2026 году

С 1 августа 2026 года уведомления о налоге на квартиру, машину или земельный участок автоматически появляются на Госуслугах у пользователей с подтвержденной учетной записью. Бумажное письмо при этом можно так и не получить.

— Из-за матвыгоды по займам бухгалтеры вынуждены постоянно сдавать уточненки 6-НДФЛ

Банки насчитывают ипотечникам НДФЛ, а потом по их настоянию корректируют отчетность. И так тысячи раз.

— Расчет выплаты по ОСАГО в 2026 году: как страховая определяет компенсацию и можно ли получить больше

Автовладелец ждет одну сумму, страховая присылает другую — и часто заметно меньше. Средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 40% за три года, но это не значит, что вашу оценят справедливо. Разбираемся, как страховая считает ущерб и когда можно требовать доплату.

— ФНС ужесточает борьбу с «бумажным» НДС: как защититься от налоговых претензий в 2026 году

Налоговики 2 сентября ликвидировали более 20 тысяч юрлиц, связанных с «бумажным НДС». Клиентов ликвидированных площадок ждут массовые доначисления, штрафы и даже уголовная ответственность. Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы ФНС окончательно добьет рынок «бумажного НДС», а проверки могут коснуться многих плательщиков НДС. Подробности в статье.