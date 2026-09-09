Командировка с ночевкой дома: какие расходы компенсировать, а какие — нет

Что компенсировать

Средний заработок. За все рабочие дни командировки сотруднику платят средний дневной заработок за последние 12 календарных месяцев, а не оклад. Если командировочный день пришелся на выходной или праздник и сотрудник работал — оплата в двойном размере, если не брал отгул (ст. 167 ТК).

Расходы на проезд. Билеты на поезд, автобус, самолет (эконом-класс), такси до вокзала или аэропорта, провоз багажа — все это возмещается по чекам и билетам. Если работник ездит на личном автомобиле, ему компенсируют расходы на бензин по чекам — как фактические затраты, понесенные в командировке (п. 6, 10 Положения № 501).

Отдельная компенсация за использование личного транспорта (ст. 188 ТК) — это другая выплата, для сотрудников с разъездным характером работы, и к командировкам не относится.

Иные согласованные расходы. Парковка, платные дороги, мобильная связь для выполнения задания — все, что напрямую связано с работой и одобрено руководством или произведено с его ведома.

Главное условие — документальное подтверждение и экономическая обоснованность (ст. 168 ТК, п. 9 Положения № 501).

Пример. Менеджер из Воронежа направлен в Россошь на три дня для проверки склада. Каждый вечер он возвращается домой на личном авто (примерно 215 км в одну сторону, итого ~430 км в день). При расходе ~8 л/100 км это около 34 литров бензина в день — примерно 1 800 ₽ в день по чекам АЗС. Платная парковка у склада — 200 ₽ в день. Суточные не начисляются. За каждый рабочий день сотрудник получает средний заработок.